Рейтинг@Mail.ru
Госдума приняла закон об отягчающих обстоятельствах для треш-стримеров - РИА Новости, 30.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:29 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/tresh-strimery-1962946023.html
Госдума приняла закон об отягчающих обстоятельствах для треш-стримеров
Госдума приняла закон об отягчающих обстоятельствах для треш-стримеров - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума приняла закон об отягчающих обстоятельствах для треш-стримеров
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который определяет отягчающим обстоятельством по ряду статей... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T15:29
2024-07-30T15:29
общество
вячеслав володин
госдума рф
треш-стримы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1c2eeb9876a7bd2e77aa8a1d93a7800.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который определяет отягчающим обстоятельством по ряду статей уголовного кодекса публичную демонстрацию совершения преступления во время стрима. Согласно изменениям, которые вносятся в уголовный кодекс, отягчающим обстоятельством признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях. Также усиливается уголовная ответственность за совершение десяти преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что все три законопроекта из пакета о запрете треш-стримов - ответ на многочисленные обращения граждан. По его словам, люди просят оградить в первую очередь детей и подростков от контента, который пагубно влияет на еще не окрепшую детскую психику, порождает жестокость и насилие в обществе. "Ради хайпа и заработка некоторые в прямом смысле готовы на всё, включая убийства, издевательства над детьми, животными. Это необходимо пресечь", - подчеркивал спикер Госдумы.
https://ria.ru/20240730/gosduma-1962943718.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1b/1948623436_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_c1df6fc5a8e4f99521694ecfc26d4696.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вячеслав володин, госдума рф, треш-стримы
Общество, Вячеслав Володин, Госдума РФ, треш-стримы
Госдума приняла закон об отягчающих обстоятельствах для треш-стримеров

Госдума приняла закон о признании стрима преступления отягчающим обстоятельством

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который определяет отягчающим обстоятельством по ряду статей уголовного кодекса публичную демонстрацию совершения преступления во время стрима.
Согласно изменениям, которые вносятся в уголовный кодекс, отягчающим обстоятельством признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях. Также усиливается уголовная ответственность за совершение десяти преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что все три законопроекта из пакета о запрете треш-стримов - ответ на многочисленные обращения граждан. По его словам, люди просят оградить в первую очередь детей и подростков от контента, который пагубно влияет на еще не окрепшую детскую психику, порождает жестокость и насилие в обществе.
"Ради хайпа и заработка некоторые в прямом смысле готовы на всё, включая убийства, издевательства над детьми, животными. Это необходимо пресечь", - подчеркивал спикер Госдумы.
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
Госдума ввела штрафы за треш-стримы
Вчера, 15:19
 
ОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФтреш-стримы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала