https://ria.ru/20240730/tresh-strimery-1962946023.html

Госдума приняла закон об отягчающих обстоятельствах для треш-стримеров

Госдума приняла закон об отягчающих обстоятельствах для треш-стримеров - РИА Новости, 30.07.2024

Госдума приняла закон об отягчающих обстоятельствах для треш-стримеров

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который определяет отягчающим обстоятельством по ряду статей... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:29

2024-07-30T15:29

2024-07-30T15:29

общество

вячеслав володин

госдума рф

треш-стримы

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который определяет отягчающим обстоятельством по ряду статей уголовного кодекса публичную демонстрацию совершения преступления во время стрима. Согласно изменениям, которые вносятся в уголовный кодекс, отягчающим обстоятельством признается совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях. Также усиливается уголовная ответственность за совершение десяти преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее отмечал, что все три законопроекта из пакета о запрете треш-стримов - ответ на многочисленные обращения граждан. По его словам, люди просят оградить в первую очередь детей и подростков от контента, который пагубно влияет на еще не окрепшую детскую психику, порождает жестокость и насилие в обществе. "Ради хайпа и заработка некоторые в прямом смысле готовы на всё, включая убийства, издевательства над детьми, животными. Это необходимо пресечь", - подчеркивал спикер Госдумы.

https://ria.ru/20240730/gosduma-1962943718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, вячеслав володин, госдума рф, треш-стримы