https://ria.ru/20240730/sim-karta-1962938359.html
Госдума приняла закон об ограничении числа сим-карт для одного абонента
Госдума приняла закон об ограничении числа сим-карт для одного абонента - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума приняла закон об ограничении числа сим-карт для одного абонента
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ограничении максимального количества номеров не только для иностранцев, но и... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T14:55
2024-07-30T14:55
2024-07-30T16:23
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ограничении максимального количества номеров не только для иностранцев, но и для российских граждан. Предполагается выдача не более 20 сим-карт россиянам, не более десяти — на иностранца. Кроме того, теперь договор об оказании услуг связи с иностранцем может быть заключен только очно, при условии наличия его данных в ЕБС (Единой биометрической системе). Для граждан других государств станет обязательным включение в договор IMEI — кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука), и указание сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая "служебная" сим-карта. Наличная оплата услуг связи иностранцем производится после идентификации плательщика. До 1 июля 2025 года операторы обязаны привести в соответствие договоры с гражданами других государств, в противном случае им не будут оказывать услуги связи. При этом до 1 ноября 2025 года операторы должны проверить сведения о россиянах, в том числе абонентах и корпоративных пользователях. При этом физическое лица вправе направить в Роскомнадзор с использованием портала "Госуслуги" запрос о предоставлении сведений о заключенных с ним договорах об оказании услуг. После проверки оператор направляет сведения в ГИС контроля сим-карт ведомства. Вводится также запрет на получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров. Кроме того, отсутствие верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет более десяти тысяч, влечет запрет на размещение рекламы на такой странице. Согласно закону, блогеров десятитысячников обяжут подавать информацию о себе в РКН.Также устанавливается обязанность владельца социальной сети, доступ к которой в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей, находящихся на территории России, предоставлять по запросу Роскомнадзора, или ФСБ сведения о пользователе социальной сети. Состав сведений и порядок их предоставления установит правительство.
https://ria.ru/20240724/sim-karty-1961807252.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Госдума РФ
Госдума приняла закон об ограничении числа сим-карт для одного абонента
ГД приняла в третьем чтении закон, ограничивающий число сим-карт для абонента
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ограничении максимального количества номеров не только для иностранцев, но и для российских граждан.
Предполагается выдача не более 20 сим-карт россиянам, не более десяти — на иностранца.
Кроме того, теперь договор об оказании услуг связи с иностранцем может быть заключен только очно, при условии наличия его данных в ЕБС (Единой биометрической системе). Для граждан других государств станет обязательным включение в договор IMEI — кода идентификации применяемого устройства (телефона, планшета, ноутбука), и указание сведений о трудовых отношениях с юридическими лицами и ИП, если применяется так называемая "служебная" сим-карта. Наличная оплата услуг связи иностранцем производится после идентификации плательщика.
До 1 июля 2025 года операторы обязаны привести в соответствие договоры с гражданами других государств, в противном случае им не будут оказывать услуги связи. При этом до 1 ноября 2025 года операторы должны проверить сведения о россиянах, в том числе абонентах и корпоративных пользователях.
При этом физическое лица вправе направить в Роскомнадзор
с использованием портала "Госуслуги" запрос о предоставлении сведений о заключенных с ним договорах об оказании услуг. После проверки оператор направляет сведения в ГИС контроля сим-карт ведомства.
Вводится также запрет на получение звонков и сообщений в мессенджерах с незнакомых номеров.
Кроме того, отсутствие верификации страницы или канала в соцсети, количество подписчиков которых составляет более десяти тысяч, влечет запрет на размещение рекламы на такой странице. Согласно закону, блогеров десятитысячников обяжут подавать информацию о себе в РКН.
Также устанавливается обязанность владельца социальной сети, доступ к которой в течение суток составляет более 500 тысяч пользователей, находящихся на территории России, предоставлять по запросу Роскомнадзора, или ФСБ сведения о пользователе социальной сети. Состав сведений и порядок их предоставления установит правительство.