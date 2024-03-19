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В ГД внесли проект о наставничестве для детей в трудной жизненной ситуации
В ГД внесли проект о наставничестве для детей в трудной жизненной ситуации - РИА Новости, 19.03.2024
В ГД внесли проект о наставничестве для детей в трудной жизненной ситуации
В Госдуму внесен законопроект, направленный на обеспечение участия наставников, благотворительных, добровольческих организаций в профилактической работе с... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T10:01
2024-03-19T10:01
2024-03-19T10:01
общество
артем метелев (депутат)
госдума рф
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, направленный на обеспечение участия наставников, благотворительных, добровольческих организаций в профилактической работе с несовершеннолетними, склонными к девиантному поведению, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. "Настоящий проект федерального закона разработан в целях реализации поручения президента Российской Федерации от 12 февраля 2024 года и направлен на обеспечение участия наставников, благотворительных, добровольческих (волонтерских) организаций в профилактической работе с несовершеннолетними, склонным к девиантному поведению", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. В ней отмечается, что решения о назначении наставника, его замене или отмене назначения будут принимать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Необходимые правила и критерии для принятия подобных решений будут утверждены Минпросвещения, сказано в документе. "Анализ причин подростковой преступности в целом показывает, что одна из основных причин – безделье и брошенность детей. Огромное значение играет влияние на подростка осознанных старших. В советское время был создан целый институт народной педагогики и наставничества - "общественные воспитатели". В ряде регионов такая практика наставничества до сих пор действует, и она успешно себя зарекомендовала: подростки после работы с наставником и участия в социальных проектах снимаются с учета, возвращаются в нормальную жизнь. Мы предлагаем эту практику законодательно закрепить и масштабировать, создать институт наставничества в системе профилактики, цель которого – дать второй шанс тысячам ребят, нуждающихся в такой поддержке", — сказал РИА Новости автор законопроекта, председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев. Законопроектом также устанавливается, что наставниками не могут быть в том числе фигуранты уголовных дел, иноагенты, граждане, которые не допускаются к педагогической деятельности в соответствии с Трудовым кодексом, заключается в пояснительной записке.
https://ria.ru/20240319/spetsoperatsiya-1934001714.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, артем метелев (депутат), госдума рф
Общество, Артем Метелев (депутат), Госдума РФ
В ГД внесли проект о наставничестве для детей в трудной жизненной ситуации
В ГД внесли законопроект о наставничестве для детей в трудной жизненной ситуации
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, направленный на обеспечение участия наставников, благотворительных, добровольческих организаций в профилактической работе с несовершеннолетними, склонными к девиантному поведению, законопроект есть в распоряжении РИА Новости.
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"Настоящий проект федерального закона разработан в целях реализации поручения президента Российской Федерации от 12 февраля 2024 года и направлен на обеспечение участия наставников, благотворительных, добровольческих (волонтерских) организаций в профилактической работе с несовершеннолетними, склонным к девиантному поведению", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
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В ней отмечается, что решения о назначении наставника, его замене или отмене назначения будут принимать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Необходимые правила и критерии для принятия подобных решений будут утверждены Минпросвещения, сказано в документе.
"Анализ причин подростковой преступности в целом показывает, что одна из основных причин – безделье и брошенность детей. Огромное значение играет влияние на подростка осознанных старших. В советское время был создан целый институт народной педагогики и наставничества - "общественные воспитатели". В ряде регионов такая практика наставничества до сих пор действует, и она успешно себя зарекомендовала: подростки после работы с наставником и участия в социальных проектах снимаются с учета, возвращаются в нормальную жизнь. Мы предлагаем эту практику законодательно закрепить и масштабировать, создать институт наставничества в системе профилактики, цель которого – дать второй шанс тысячам ребят, нуждающихся в такой поддержке", — сказал РИА Новости автор законопроекта, председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.
Законопроектом также устанавливается, что наставниками не могут быть в том числе фигуранты уголовных дел, иноагенты, граждане, которые не допускаются к педагогической деятельности в соответствии с Трудовым кодексом, заключается в пояснительной записке.
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