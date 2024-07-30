https://ria.ru/20240730/gosduma-1962942713.html
Госдума запретила треш-стримы
Госдума запретила треш-стримы - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума запретила треш-стримы
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете треш-стримов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T15:15
2024-07-30T15:15
2024-07-30T17:01
госдума рф
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общество
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете треш-стримов, передает корреспондент РИА Новости.Согласно определению, речь идет о контенте, который:Генеральный прокурор или его заместители инициируют блокирование доступа к такому контенту путем обращения в Роскомнадзор. Кроме того, нововведением запрещается передача данных из государственных информационных систем в иные, не соответствующие требованиям о защите информации. Законопроект также предусматривает особенности управления сетями связи на основании требования генпрокурора или его заместителей, направляемого в Роскомнадзор. Оно может быть вынесено при обнаружении в интернете массового или неоднократного распространения информации, доступ к которой ограничивается.Помимо этого, уточняется порядок лицензирования деятельности в области оказания услуг связи.Инициатива входит в пакет законопроектов с изменениями в Уголовной кодекс и Кодекс об административных правонарушениях о наказании за треш-стримы.Согласно нововведениям, которые вносятся в УК, совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях признается отягчающим обстоятельством. Кроме того, ужесточается уголовная ответственность за совершение десяти правонарушений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров:В свою очередь, административная ответственность предусмотрена за размещение в Сети треш-стримов, которые не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. За это предусмотрены следующие штрафы:Вместе с этим нарушителям грозит конфискация оборудования, использованного для изготовления такого контента. Протоколы об административных правонарушениях смогут составлять сотрудники органов внутренних дел и Роскомнадзора.Законопроектом также определяется, что штрафы за треш-стримы не коснутся произведений науки, литературы и искусства, имеющих историческую, художественную или культурную ценность, материалов зарегистрированных СМИ, а также фото и видео, которые предназначены для использования в научных или медицинских целях либо изучаются в соответствии с образовательными стандартами и программами.
https://ria.ru/20240722/medblogi-1961306480.html
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госдума рф, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество
Госдума РФ, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Общество
Госдума запретила треш-стримы
Госдума приняла закон о запрете треш-стримов
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете треш-стримов, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно определению, речь идет о контенте, который:
- оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность;
- выражает явное неуважение к обществу;
- содержит изображение действий с признаками противоправных, в том числе насильственных;
- распространяется из хулиганских, корыстных или других низменных побуждений;
- содержит сведения, распространение которых ограничено актами президента России.
Генеральный прокурор или его заместители инициируют блокирование доступа к такому контенту путем обращения в Роскомнадзор
.
Кроме того, нововведением запрещается передача данных из государственных информационных систем в иные, не соответствующие требованиям о защите информации. Законопроект также предусматривает особенности управления сетями связи на основании требования генпрокурора или его заместителей, направляемого в Роскомнадзор. Оно может быть вынесено при обнаружении в интернете массового или неоднократного распространения информации, доступ к которой ограничивается.
Помимо этого, уточняется порядок лицензирования деятельности в области оказания услуг связи.
Инициатива входит в пакет законопроектов с изменениями в Уголовной кодекс и Кодекс об административных правонарушениях о наказании за треш-стримы.
Согласно нововведениям, которые вносятся в УК, совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях признается отягчающим обстоятельством. Кроме того, ужесточается уголовная ответственность за совершение десяти правонарушений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров:
- убийство;
- умышленное причинение тяжкого, среднего и легкого вреда здоровью;
- побои;
- истязание;
- угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью;
- похищение человека;
- незаконное лишение свободы;
- использование рабского труда.
В свою очередь, административная ответственность предусмотрена за размещение в Сети треш-стримов, которые не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. За это предусмотрены следующие штрафы:
- от 50 до 100 тысяч рублей для физлиц;
- от 100 до 200 тысяч — для должностных лиц;
- от 800 тысяч до миллиона — для юридических лиц.
Вместе с этим нарушителям грозит конфискация оборудования, использованного для изготовления такого контента. Протоколы об административных правонарушениях смогут составлять сотрудники органов внутренних дел и Роскомнадзора.
Законопроектом также определяется, что штрафы за треш-стримы не коснутся произведений науки, литературы и искусства, имеющих историческую, художественную или культурную ценность, материалов зарегистрированных СМИ, а также фото и видео, которые предназначены для использования в научных или медицинских целях либо изучаются в соответствии с образовательными стандартами и программами.