https://ria.ru/20240730/gosduma-1962942713.html

Госдума запретила треш-стримы

Госдума запретила треш-стримы - РИА Новости, 30.07.2024

Госдума запретила треш-стримы

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете треш-стримов, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T15:15

2024-07-30T15:15

2024-07-30T17:01

госдума рф

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

общество

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете треш-стримов, передает корреспондент РИА Новости.Согласно определению, речь идет о контенте, который:Генеральный прокурор или его заместители инициируют блокирование доступа к такому контенту путем обращения в Роскомнадзор. Кроме того, нововведением запрещается передача данных из государственных информационных систем в иные, не соответствующие требованиям о защите информации. Законопроект также предусматривает особенности управления сетями связи на основании требования генпрокурора или его заместителей, направляемого в Роскомнадзор. Оно может быть вынесено при обнаружении в интернете массового или неоднократного распространения информации, доступ к которой ограничивается.Помимо этого, уточняется порядок лицензирования деятельности в области оказания услуг связи.Инициатива входит в пакет законопроектов с изменениями в Уголовной кодекс и Кодекс об административных правонарушениях о наказании за треш-стримы.Согласно нововведениям, которые вносятся в УК, совершение умышленного преступления с публичной демонстрацией в соцсетях признается отягчающим обстоятельством. Кроме того, ужесточается уголовная ответственность за совершение десяти правонарушений, наиболее часто встречающихся в практике треш-стримеров:В свою очередь, административная ответственность предусмотрена за размещение в Сети треш-стримов, которые не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. За это предусмотрены следующие штрафы:Вместе с этим нарушителям грозит конфискация оборудования, использованного для изготовления такого контента. Протоколы об административных правонарушениях смогут составлять сотрудники органов внутренних дел и Роскомнадзора.Законопроектом также определяется, что штрафы за треш-стримы не коснутся произведений науки, литературы и искусства, имеющих историческую, художественную или культурную ценность, материалов зарегистрированных СМИ, а также фото и видео, которые предназначены для использования в научных или медицинских целях либо изучаются в соответствии с образовательными стандартами и программами.

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https://ria.ru/20240403/sk-1937573919.html

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госдума рф, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), общество