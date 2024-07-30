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Госдума приняла закон о праве на оказание медпомощи - РИА Новости, 30.07.2024
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18:16 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/gosduma-1962992151.html
Госдума приняла закон о праве на оказание медпомощи
Госдума приняла закон о праве на оказание медпомощи - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума приняла закон о праве на оказание медпомощи
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий, что медицинская помощь оказывается... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:16
2024-07-30T18:16
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий, что медицинская помощь оказывается медработниками на основе соответствующих положений и порядков, при этом медработникам с иным образованием предоставляется право оказывать медпомощь в случаях, установленных такими порядками. "Медицинским работникам с иным образованием предоставляется право оказывать медицинскую помощь в случаях, установленных соответствующими порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и обязательными для исполнения на территории РФ всеми медицинскими организациями, а также положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, которые утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти", - сказано в пояснительной записке. Кроме того, уточняется понятие "медицинский работник": медицинским работником может являться физическое лицо, имеющее как медицинское, так и иное образование, исполняющее трудовые (должностные) обязанности в медицинской организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поправками к законопроекту также определяется, что первичная медико-санитарная помощь подразделяется на первичную доврачебную медико-санитарную помощь, первичную врачебную медико-санитарную помощь и первичную специализированную медико-санитарную помощь. "В общих требованиях также устанавливаются особенности допуска священнослужителей в медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, а также федеральным государственным органам, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, обеспечивающие сохранность сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений о ведомственной принадлежности пациентов, находящихся на лечении в стационарных условиях", - сказано в сопроводительных документах. Данная инициатива позволит разработать соответствующие профессиональные стандарты медицинской помощи и допуски к профессиональной деятельности медицинских работников по профилю "медицинская реабилитация".
https://ria.ru/20240221/medpomosch-1928739507.html
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общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла закон о праве на оказание медпомощи

Госдума разрешила медработникам с иным образованием оказывать медпомощь

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкОтработка оказания первой помощи
Отработка оказания первой помощи - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Отработка оказания первой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий, что медицинская помощь оказывается медработниками на основе соответствующих положений и порядков, при этом медработникам с иным образованием предоставляется право оказывать медпомощь в случаях, установленных такими порядками.
"Медицинским работникам с иным образованием предоставляется право оказывать медицинскую помощь в случаях, установленных соответствующими порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и обязательными для исполнения на территории РФ всеми медицинскими организациями, а также положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, которые утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти", - сказано в пояснительной записке.
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Кроме того, уточняется понятие "медицинский работник": медицинским работником может являться физическое лицо, имеющее как медицинское, так и иное образование, исполняющее трудовые (должностные) обязанности в медицинской организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поправками к законопроекту также определяется, что первичная медико-санитарная помощь подразделяется на первичную доврачебную медико-санитарную помощь, первичную врачебную медико-санитарную помощь и первичную специализированную медико-санитарную помощь.
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"В общих требованиях также устанавливаются особенности допуска священнослужителей в медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, а также федеральным государственным органам, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, обеспечивающие сохранность сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений о ведомственной принадлежности пациентов, находящихся на лечении в стационарных условиях", - сказано в сопроводительных документах.
Данная инициатива позволит разработать соответствующие профессиональные стандарты медицинской помощи и допуски к профессиональной деятельности медицинских работников по профилю "медицинская реабилитация".
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