https://ria.ru/20240730/gosduma-1962992151.html
Госдума приняла закон о праве на оказание медпомощи
Госдума приняла закон о праве на оказание медпомощи - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума приняла закон о праве на оказание медпомощи
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий, что медицинская помощь оказывается... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T18:16
2024-07-30T18:16
2024-07-30T18:16
общество
россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757345322_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ae0f203770afac291a77b8bcb633001c.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий, что медицинская помощь оказывается медработниками на основе соответствующих положений и порядков, при этом медработникам с иным образованием предоставляется право оказывать медпомощь в случаях, установленных такими порядками. "Медицинским работникам с иным образованием предоставляется право оказывать медицинскую помощь в случаях, установленных соответствующими порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и обязательными для исполнения на территории РФ всеми медицинскими организациями, а также положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, которые утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти", - сказано в пояснительной записке. Кроме того, уточняется понятие "медицинский работник": медицинским работником может являться физическое лицо, имеющее как медицинское, так и иное образование, исполняющее трудовые (должностные) обязанности в медицинской организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поправками к законопроекту также определяется, что первичная медико-санитарная помощь подразделяется на первичную доврачебную медико-санитарную помощь, первичную врачебную медико-санитарную помощь и первичную специализированную медико-санитарную помощь. "В общих требованиях также устанавливаются особенности допуска священнослужителей в медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, а также федеральным государственным органам, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, обеспечивающие сохранность сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений о ведомственной принадлежности пациентов, находящихся на лечении в стационарных условиях", - сказано в сопроводительных документах. Данная инициатива позволит разработать соответствующие профессиональные стандарты медицинской помощи и допуски к профессиональной деятельности медицинских работников по профилю "медицинская реабилитация".
https://ria.ru/20240221/medpomosch-1928739507.html
https://ria.ru/20240704/pochta-1957386491.html
https://ria.ru/20240616/pozdravlenie-1953200526.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757345322_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f4eae905df09a2baed2cee40ef8deac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла закон о праве на оказание медпомощи
Госдума разрешила медработникам с иным образованием оказывать медпомощь
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий, что медицинская помощь оказывается медработниками на основе соответствующих положений и порядков, при этом медработникам с иным образованием предоставляется право оказывать медпомощь в случаях, установленных такими порядками.
"Медицинским работникам с иным образованием предоставляется право оказывать медицинскую помощь в случаях, установленных соответствующими порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и обязательными для исполнения на территории РФ
всеми медицинскими организациями, а также положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, которые утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти", - сказано в пояснительной записке.
Кроме того, уточняется понятие "медицинский работник": медицинским работником может являться физическое лицо, имеющее как медицинское, так и иное образование, исполняющее трудовые (должностные) обязанности в медицинской организации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Поправками к законопроекту также определяется, что первичная медико-санитарная помощь подразделяется на первичную доврачебную медико-санитарную помощь, первичную врачебную медико-санитарную помощь и первичную специализированную медико-санитарную помощь.
"В общих требованиях также устанавливаются особенности допуска священнослужителей в медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, а также федеральным государственным органам, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, обеспечивающие сохранность сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений о ведомственной принадлежности пациентов, находящихся на лечении в стационарных условиях", - сказано в сопроводительных документах.
Данная инициатива позволит разработать соответствующие профессиональные стандарты медицинской помощи и допуски к профессиональной деятельности медицинских работников по профилю "медицинская реабилитация".