https://ria.ru/20240730/gosduma-1962992151.html

Госдума приняла закон о праве на оказание медпомощи

Госдума приняла закон о праве на оказание медпомощи - РИА Новости, 30.07.2024

Госдума приняла закон о праве на оказание медпомощи

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий, что медицинская помощь оказывается... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T18:16

2024-07-30T18:16

2024-07-30T18:16

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, предусматривающий, что медицинская помощь оказывается медработниками на основе соответствующих положений и порядков, при этом медработникам с иным образованием предоставляется право оказывать медпомощь в случаях, установленных такими порядками. "Медицинским работникам с иным образованием предоставляется право оказывать медицинскую помощь в случаях, установленных соответствующими порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и обязательными для исполнения на территории РФ всеми медицинскими организациями, а также положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, которые утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти", - сказано в пояснительной записке. Кроме того, уточняется понятие "медицинский работник": медицинским работником может являться физическое лицо, имеющее как медицинское, так и иное образование, исполняющее трудовые (должностные) обязанности в медицинской организации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поправками к законопроекту также определяется, что первичная медико-санитарная помощь подразделяется на первичную доврачебную медико-санитарную помощь, первичную врачебную медико-санитарную помощь и первичную специализированную медико-санитарную помощь. "В общих требованиях также устанавливаются особенности допуска священнослужителей в медицинские организации, подведомственные федеральным органам исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, а также федеральным государственным органам, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба или приравненная к ней служба, обеспечивающие сохранность сведений, составляющих государственную тайну, а также сведений о ведомственной принадлежности пациентов, находящихся на лечении в стационарных условиях", - сказано в сопроводительных документах. Данная инициатива позволит разработать соответствующие профессиональные стандарты медицинской помощи и допуски к профессиональной деятельности медицинских работников по профилю "медицинская реабилитация".

https://ria.ru/20240221/medpomosch-1928739507.html

https://ria.ru/20240704/pochta-1957386491.html

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общество, россия, госдума рф