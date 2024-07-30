https://ria.ru/20240730/gosduma-1962960006.html

Госдума приняла закон о порядке возврата водительских прав участникам СВО

Госдума приняла закон о порядке возврата водительских прав участникам СВО - РИА Новости, 30.07.2024

Госдума приняла закон о порядке возврата водительских прав участникам СВО

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о порядке возврата водительских прав участникам... РИА Новости, 30.07.2024

2024-07-30T16:14

2024-07-30T16:14

2024-07-30T16:14

специальная военная операция на украине

общество

россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/18/1923206470_0:72:2889:1697_1920x0_80_0_0_7ba649e703fa9ea43a3c7161f11e1b12.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о порядке возврата водительских прав участникам специальной военной операции. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан в целях законодательного закрепления правовых основ возврата водительских прав, подвергнутому административному наказанию в виде лишения прав, призванному на военную службу по мобилизации или в военное время в Вооруженные силы Российской Федерации или в войска национальной гвардии Российской Федерации, заключившему в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или в войсках национальной гвардии РФ, контракт о пребывании в добровольческом формировании. Законопроектом предлагается в период мобилизации, военного положения или в военное время приостанавливать исполнение постановления о лишении права управления транспортным средством за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 9.3 КоАП "Нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования" или главой 12 КоАП "Административные правонарушения в области дорожного движения". Также отмечается, что в целях обеспечения баланса интересов государства и указанных лиц законопроектом предусмотрено, с одной стороны, освобождение таких лиц от ответственности в виде лишения прав со дня награждения государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы или увольнения с военной службы. С другой стороны, если указанные лица подвергаются административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством за совершение нового ранее указанного административного правонарушения, исполнение постановления о лишении права управления транспортным средством соответствующего вида возобновляется со дня вступления в законную силу постановления о назначении нового административного наказания в виде лишения права управления транспортным средством, подчеркивается в документе.

https://ria.ru/20240627/svo-1955946444.html

https://ria.ru/20240725/kupyury-1961930935.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, госдума рф