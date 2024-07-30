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Госдума приняла закон о порядке возврата водительских прав участникам СВО - РИА Новости, 30.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:14 30.07.2024
https://ria.ru/20240730/gosduma-1962960006.html
Госдума приняла закон о порядке возврата водительских прав участникам СВО
Госдума приняла закон о порядке возврата водительских прав участникам СВО - РИА Новости, 30.07.2024
Госдума приняла закон о порядке возврата водительских прав участникам СВО
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о порядке возврата водительских прав участникам... РИА Новости, 30.07.2024
2024-07-30T16:14
2024-07-30T16:14
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о порядке возврата водительских прав участникам специальной военной операции. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан в целях законодательного закрепления правовых основ возврата водительских прав, подвергнутому административному наказанию в виде лишения прав, призванному на военную службу по мобилизации или в военное время в Вооруженные силы Российской Федерации или в войска национальной гвардии Российской Федерации, заключившему в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или в войсках национальной гвардии РФ, контракт о пребывании в добровольческом формировании. Законопроектом предлагается в период мобилизации, военного положения или в военное время приостанавливать исполнение постановления о лишении права управления транспортным средством за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 9.3 КоАП "Нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования" или главой 12 КоАП "Административные правонарушения в области дорожного движения". Также отмечается, что в целях обеспечения баланса интересов государства и указанных лиц законопроектом предусмотрено, с одной стороны, освобождение таких лиц от ответственности в виде лишения прав со дня награждения государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы или увольнения с военной службы. С другой стороны, если указанные лица подвергаются административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством за совершение нового ранее указанного административного правонарушения, исполнение постановления о лишении права управления транспортным средством соответствующего вида возобновляется со дня вступления в законную силу постановления о назначении нового административного наказания в виде лишения права управления транспортным средством, подчеркивается в документе.
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общество, россия, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Госдума РФ
Госдума приняла закон о порядке возврата водительских прав участникам СВО

ГД приняла закон о порядке возврата изъятых водительских прав участникам СВО

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВ здании Государственной думы России
В здании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 30.07.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о порядке возврата водительских прав участникам специальной военной операции.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что он разработан в целях законодательного закрепления правовых основ возврата водительских прав, подвергнутому административному наказанию в виде лишения прав, призванному на военную службу по мобилизации или в военное время в Вооруженные силы Российской Федерации или в войска национальной гвардии Российской Федерации, заключившему в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракт о прохождении военной службы в ВС РФ или в войсках национальной гвардии РФ, контракт о пребывании в добровольческом формировании.
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Законопроектом предлагается в период мобилизации, военного положения или в военное время приостанавливать исполнение постановления о лишении права управления транспортным средством за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 9.3 КоАП "Нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования" или главой 12 КоАП "Административные правонарушения в области дорожного движения".
Также отмечается, что в целях обеспечения баланса интересов государства и указанных лиц законопроектом предусмотрено, с одной стороны, освобождение таких лиц от ответственности в виде лишения прав со дня награждения государственной наградой, полученной в период прохождения военной службы или увольнения с военной службы.
С другой стороны, если указанные лица подвергаются административному наказанию в виде лишения права управления транспортным средством за совершение нового ранее указанного административного правонарушения, исполнение постановления о лишении права управления транспортным средством соответствующего вида возобновляется со дня вступления в законную силу постановления о назначении нового административного наказания в виде лишения права управления транспортным средством, подчеркивается в документе.
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