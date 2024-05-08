https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944510860.html

Межгосударственные отношения России и Кубы

Межгосударственные отношения России и Кубы - РИА Новости, 08.05.2024

Межгосударственные отношения России и Кубы

Дипломатические отношения между Россией и Кубой установлены в 1902 году (прерваны в 1952 году, восстановлены в 1960 году). Основой развития двусторонних связей... РИА Новости, 08.05.2024

2024-05-08T17:22

2024-05-08T17:22

2024-05-08T17:23

справки

россия

куба

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мигель диас-канель бермудес

дмитрий медведев

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Дипломатические отношения между Россией и Кубой установлены в 1902 году (прерваны в 1952 году, восстановлены в 1960 году). Основой развития двусторонних связей являются Декларация о принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Куба, Меморандум о принципах стратегического сотрудничества и Совместное заявление президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Государственного Совета и Совета министров Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса об общих подходах в международных дела, подписанные в 1996, 2009 и в 2018 годах соответственно.Куба – давний друг и надежный партнер России в латиноамериканском регионе.Регулярно поддерживается политический диалог на высшем и высоком уровнях.Президенты Российской Федерации трижды посещали Кубу: в декабре 2000 года Владимир Путин посетил Кубу с государственным визитом, в ноябре 2008 года Дмитрий Медведев – с однодневным рабочим визитом, в июле 2014 года Владимир Путин – с официальным визитом. В 2014 году в Гаване состоялись переговоры Владимира Путина с председателем Государственного совета и Совета министров Кубы Раулем Кастро, был подписан пакет документов о сотрудничестве, в частности в области международной информационной безопасности, в сфере энергетики, промышленности, культуры, здравоохранения. В ходе визита Владимир Путин также встретился с лидером кубинской революции Фиделем Кастро. Председатель Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Рауль Кастро 28 января – 4 февраля 2009 года посещал Россию с официальным визитом. Эта поездка стала первым официальным визитом кубинского лидера в Россию после распада СССР. В июле 2012 года Рауль Кастро посетил Москву с рабочим визитом. 9 мая 2015 года он принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы. Состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Рауля Кастро. 2 ноября 2018 года председатель Государственного Совета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетил Россию с официальным визитом. Это был его первый визит за пределы региона в качестве главы государства и первый визит в этом качестве в Российскую Федерацию. В конце октября 2019 года президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес посетил Россию с рабочим визитом.27 октября президент Кубы прилетел в Санкт-Петербург. В ходе визита он посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где покоятся более полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда, и возложил цветы к подножию монумента Мать-Родина, а также легендарный крейсер "Аврора". Состоялась также встреча с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. 29 октября в подмосковной резиденции президента России Ново-Огарево состоялись переговоры Владимира Путина и Мигеля Диас-Канеля Бермудеса. Обсуждались перспективы дальнейшего укрепления российско-кубинского стратегического партнерства в различных сферах, актуальные вопросы международной повестки дня.19-22 ноября 2022 года Мигель Диас-Канель Бермудес посетил Россию с официальным визитом. Президент Кубы в сопровождении Владимира Путина принял участие в церемонии открытия памятника Фиделю Кастро в Москве, после чего главы государств провели встречу в Кремле, на которой были подняты вопросы текущего состояния и перспектив развития российско-кубинского стратегического партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере, международную проблематику. Кроме того, Диас-Канель Бермудес провел встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. Премьер-министр России (2012-2020) Дмитрий Медведев посетил Кубу 22 февраля 2013 года и провел переговоры с председателем Госсовета страны Раулем Кастро, в ходе которых было подписано семь межправительственных и межведомственных документов. В частности, Россия и Куба подписали соглашения о сотрудничестве в космической сфере и мониторинге окружающей среды. Кроме того, были подписаны также несколько меморандумов о взаимопонимании между министерствами образования двух стран и о сотрудничестве в области образования, взаимопонимании между госкорпорацией "Росатом" и Агентством по ядерной энергии и передовым технологиям при министерстве науки, технологии и окружающей среды Кубы и о сотрудничестве в области ядерной медицины и производства радиоактивных препаратов медицинского назначения, а также о сотрудничестве между Росархивом и Национальным архивом Кубы. В рамках визита Дмитрий Медведев также встретился с Фиделем Кастро. Дмитрий Медведев также посетил Кубу с визитом 3-4 октября 2019 года. Состоялись переговоры с председателем Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Премьер-министр России также встретился с первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро. В ходе визита Дмитрий Медведев посетил Национальный Капитолий в Гаване и Гаванский университет, где ему присудили степень почетного доктора политических наук. Дмитрий Медведев также дал старт бурению первой горизонтальной скважины на кубинском нефтяном месторождении "Бока де Харуко", на котором совместно работают российская "Зарубежнефть" и кубинская "Купет".6-17 июня 2023 года в России находился с визитом премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус. Глава кубинского правительства принял участие в работе совета глав правительств Евразийского экономического союза в Сочи 7-9 июня и в работе Санкт-Петербургского международного экономического форума 14-17 июня. 14 июня в Кремле состоялась встреча Владимира Путина с премьер-министром Республики, на которой обсуждались двусторонние отношения, в частности в сфере энергетики и туризма. В июне 2022 года кубинская делегация во главе с заместителем премьер-министра республики Рикардо Кабрисасом Руис посетила Россию для участия в XXV Петербургском международном экономическом форуме. В ходе визита состоялись встречи Рикардо Кабрисаса Руиса с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, заместителем председателя правительства России Юрием Борисовым. Поддерживаются интенсивные контакты внешнеполитических ведомств. "На полях"сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке проходят ежегодные встречи министров иностранных дел России и Кубы. Министр иностранных дел Сергей Лавров осуществил восемь визитов на остров (сентябрь 2004 года, февраль 2010 года, апрель 2014 года, март 2015 года, июль 2019 года, февраль 2020 года, апрель 2023 года, февраль 2024 года). Министр иностранных дел Кубы Фелипе Перес Роке посещал Россию в январе 2000 года, марте 2003 года. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья посещал Россию в феврале 2011 года, мае 2013 года, мае 2019 года. Активно развиваются межпарламентские обмены. В мае 2019 года Гавану с рабочей поездкой посетил первый заместитель председателя Госдумы РФ Иван Мельников, в ноябре 2019 года состоялся официальный визит на Кубу председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко, приуроченный к 500-летию кубинской столицы, 23-24 февраля 2022 года – визит на Кубу председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина. 18 мая 2022 года в формате видеоконференции состоялась беседа между Валентиной Матвиенко и председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Эстебаном Ласо Эрнандеса. 30 ноября 2022 года в рамках официального визита в Россию (29 ноября – 2 декабря 2022 года) Ласо Эрнандес провел встречи с Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, а также выступил на пленарном заседании Совета Федерации. В рамках визита на Кубу 29 - 30 апреля 2023 года во главе парламентской делегации для участия в первом заседании Комиссии по сотрудничеству Госдумы и Национальной ассамблеи народной власти Кубы Вячеслав Володин провел встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и Эстебаном Ласо Эрнандесом.В рамках официального визита в Россию в июне 2023 года премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус встретился с Валентиной Матвиенко (13 июня) и Вячеславом Володиным (14 июня).29 сентября – 3 октября 2023 года в Москве с визитом находился председатель Национальной ассамблеи народной власти и Государственного совета Республики Куба Эстебан Ласо Эрнандес для участия в Международной парламентской конференции "Россия – Латинская Америка". В рамках запланированных мероприятий состоялась встреча представителя Кубы со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Развиваются торгово-экономические отношения. Товарооборот по итогам 2022 года вырос в три раза – до 452 миллионов долларов. В совокупном обороте внешней торговли РФ на долю торговли с Кубой приходилось около 5%. По итогам четырех месяцев 2023 года товарооборот увеличился в 9 раз – до 137,6 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.В комплексе торгово-экономических связей особо выделяются сферы энергетики и металлургии. В мае 2023 году был открыт электросталеплавильный цех металлургического комбината "Антильяна де Асеро имени Хосе Марти". Модернизация завода проходит в два этапа. Первый этап предусматривал запуск электросталеплавильного цеха, второй – модернизацию прокатного цеха и реконструкцию ремонтных цехов. Это позволит обеспечить полноценное функционирование завода. Осуществляется взаимодействие в сфере железнодорожного транспорта России и Кубы. В феврале 2024 года вступило в силу соглашение между правительствами России и Кубы о сотрудничестве в модернизации железнодорожной инфраструктуры Республики. Холдинг РЖД сохраняет интерес к участию в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры на Кубе и ведет планомерную работу с кубинскими партнерами по выходу на практическую реализацию. Обсуждаются форматы осуществления проекта строительства энергоблоков на местных ТЭС "Максимо Гомес" и "Восточная Гавана".На Кубе давно и активно работают российские промышленники – "Зарубежнефть" совместно с кубинской государственной нефтяной компанией "Купет" занимается повышением нефтеотдачи на месторождении "Бока-де-Харуко", а группа "ГАЗ" ведет сборочное производство востребованных здесь автомобилей ГАЗель, УРАЛ и ПАЗ. Оказывается необходимое содействие в проработке поставок российских минеральных удобрений на Кубу – в предварительном плане такие компании, как ПАО "ФосАгро", ПАО "КуйбышевАзот", АО "Щекиноазот".Сотрудничество ведется в сфере сельского хозяйства – по поставкам продовольственной пшеницы. Сельскохозяйственная продукция традиционно занимает лидирующую позицию в российском импорте с Кубы. В российском экспорте продукция агропромышленного комплекса составляет свыше 60%. Эффективно функционирует механизм Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК) во главе с сопредседателями – заместителем председателя правительства Российской Федерации Дмитрием Чернышенко и заместителем премьер-министра – министром внешней торговли и иностранных инвестиций Республики Куба Рикардо Кабрисасом Руисом.В ноябре 2023 года Россия и Куба подписали программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года – она предполагает стимулирование роста товарообмена и инвестиций, укрепление связей между деловыми сообществами двух стран. 15 марта 2024 года в Москве состоялось XXI заседание МПК. Среди приоритетных направлений двустороннего взаимодействия – энергетика, транспорт, связь и коммуникации, биотехнологии и фармацевтика, туризм.Российские компании традиционно принимают активное участие в ежегодной многоотраслевой Гаванской международной ярмарке FIHAV. В марте 2024 года Госдума приняла закон о ратификации протоколов, предусматривающих реструктуризацию обязательств Кубы перед Россией по четырем госкредитам – для финансирования поставок российских товаров, работ и услуг; поставок российской строительной и сельскохозяйственной техники; строительства четырех энергоблоков теплоэлектростанций; модернизации и расширения металлургического завода "Антильяна де Асеро имени Хосе Марти". По состоянию на 15 марта 2023 года общая сумма задолженности Кубы перед РФ по этим кредитам составляла 209,7 миллиона долларов. В феврале 2024 года Россия предоставила Кубе два кредита на поставки нефтепродуктов и продовольствия. Осуществляется взаимодействие в сфере образования. Открыта совместная лаборатория перспективных компьютерных технологий, действует около 100 соглашений о межвузовском сотрудничестве. Российское образование традиционно востребовано у кубинских студентов – порядка 300 человек обучается в российских вузах. В рамках двустороннего соглашения между странами, направленного на научно-техническое и инновационное сотрудничество в сфере астрономии и космоса в январе 2022 года в Гаване открылась российско-кубинская обсерватория. Обсерватория состоит из двух станций – оптической и геодинамической, созданных Институтом астрономии и Институтом прикладной астрономии РАН совместно с Институтом геофизики и астрономии Кубы.Осуществляется двустороннее сотрудничество по линии служб чрезвычайного реагирования, включая обмен делегациями и участие в специализированных выставках и учениях. В последние годы МЧС России неоднократно оказывало острову гуманитарную помощь для ликвидации последствий стихийных бедствий. Действует региональный российско-кубинский центр подготовки специалистов пожарно-спасательного профиля на базе пожарного училища МВД Кубы в Гаване. Россия продолжает участвовать в международной кампании гуманитарной помощи Кубе, оказывая Гаване содействие как по двусторонней линии, так и посредством профильных программ ООН. В апреле 2022 года РФ поставила на остров более 19,5 тысячи тонн пшеницы, в начале 2022 года – 83 тонны лекарств. В феврале 2023 года было поставлено 25 тысяч тонн пшеницы. В августе 2023 года Российская Федерация на гуманитарной основе поставила Кубе около 26 тонн медицинского оборудования и расходных материалов по линии Всемирной и Панамериканской организации здравоохранения. В марте 2024 года был подписан контракт на поставку российской продовольственной пшеницы на Кубу в размере 25 тысяч тонн.Осуществляется сотрудничество в сфере культуры. Российские художественные коллективы регулярно выступают с гастролями на Кубе, участвуют в проводимых на острове международных мероприятиях. На Гаванской международной книжной ярмарке ежегодно представлена российская национальная экспозиция.В 2015 году в Музее изящных искусств Гаваны открылся Виртуальный филиал Русского музея. В 2023 году состоялось открытие обновленного Виртуального филиала Русского музея. В 2024 году Русский музей продолжает работу по переводу цифровых ресурсов на испанский язык и пополнению медиатеки Виртуального филиала, а также планирует организовать новую мультимедийную выставку и онлайн-лекции российских реставраторов.В июле 2024 года Минкультуры России планирует провести на Кубе Дни России – проект, нацеленный на демонстрацию за рубежом российской культуры, национальных духовных ценностей и традиций. Кроме того, на 2024 год планируется проведение фестиваля российского кино Russian Film Festival. Активно развивается взаимодействие между двумя странами в сфере туризма. В 2023 году количество российских туристов на Кубе составило 185 тысяч человек, что превысило допандемийный уровень. Одновременно с этим на территории Кубы состоялся полномасштабный запуск приема карт "Мир". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, куба, владимир путин, мигель диас-канель бермудес, дмитрий медведев