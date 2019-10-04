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РИА Новости

Медведев дал старт бурению скважины на нефтяном месторождении на Кубе

18:34 04.10.2019 (обновлено: 18:36 04.10.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПремьер-министр России Дмитрий Медведев принимает участие в церемонии запуска бурения первой горизонтальной скважины месторождения "Бока де Харуко" на Кубе. 4 октября 2019
Премьер-министр России Дмитрий Медведев принимает участие в церемонии запуска бурения первой горизонтальной скважины месторождения Бока де Харуко на Кубе. 4 октября 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев принимает участие в церемонии запуска бурения первой горизонтальной скважины месторождения "Бока де Харуко" на Кубе. 4 октября 2019
ГАВАНА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал старт бурению первой горизонтальной скважины на кубинском нефтяном месторождении "Бока де Харуко", на котором совместно работают российская "Зарубежнефть" и кубинская Cupet.
Глава российского кабмина также осмотрел месторождение, а в ходе этого пообщался с главой "Зарубежнефти" и другими сотрудниками.
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Как отметил глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов, если удастся реализовать все планы развития добычи на месторождении, то внутренний нефтяной спрос Кубы можно будет удовлетворить почти полностью.
"Это, конечно, серьезная история", - ответил Медведев.
Также Медведев оставил подпись на буровом долоте, которое далее будет использоваться для бурения на этом месторождении.
"Зарубежнефть" и Cupet с 2011 года реализуют проект увеличения нефтеотдачи на месторождении "Бока де Харуко". Ресурсы месторождения оцениваются в 3,7 миллиарда тонн.
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