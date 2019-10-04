Медведев дал старт бурению скважины на нефтяном месторождении на Кубе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев принимает участие в церемонии запуска бурения первой горизонтальной скважины месторождения "Бока де Харуко" на Кубе. 4 октября 2019

Премьер-министр России Дмитрий Медведев принимает участие в церемонии запуска бурения первой горизонтальной скважины месторождения "Бока де Харуко" на Кубе. 4 октября 2019

ГАВАНА, 4 окт - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал старт бурению первой горизонтальной скважины на кубинском нефтяном месторождении "Бока де Харуко", на котором совместно работают российская "Зарубежнефть" и кубинская Cupet.

Глава российского кабмина также осмотрел месторождение, а в ходе этого пообщался с главой "Зарубежнефти" и другими сотрудниками.

Как отметил глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов, если удастся реализовать все планы развития добычи на месторождении, то внутренний нефтяной спрос Кубы можно будет удовлетворить почти полностью.

"Это, конечно, серьезная история", - ответил Медведев.

Также Медведев оставил подпись на буровом долоте, которое далее будет использоваться для бурения на этом месторождении.