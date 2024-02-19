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Лавров рассказал о российских кредитах, предоставленных Кубе - РИА Новости, 19.02.2024
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21:24 19.02.2024 (обновлено: 21:27 19.02.2024)
https://ria.ru/20240219/kuba-1928339475.html
Лавров рассказал о российских кредитах, предоставленных Кубе
Лавров рассказал о российских кредитах, предоставленных Кубе - РИА Новости, 19.02.2024
Лавров рассказал о российских кредитах, предоставленных Кубе
Россия предоставила Кубе два кредита на поставки нефтепродуктов и продовольствия, договоренности выполняются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.02.2024
2024-02-19T21:24
2024-02-19T21:27
россия
куба
сергей лавров
экономика
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ГАВАНА, 19 фев - РИА Новости. Россия предоставила Кубе два кредита на поставки нефтепродуктов и продовольствия, договоренности выполняются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Что касается топлива, то в этом году предоставлено два специальных кредита. Один уже исполнен - поставки нефти и нефтепродуктов состоялись, а также продовольствия. Второй кредит сейчас оформлен, поставки нефти и нефтепродуктов продолжаются", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в столице Кубы.Лавров также отметил, что до конца первого полугодия 2024 года состоится заседание межправительственной комиссии России и Кубы, где стороны рассмотрят в том числе сотрудничество в сфере энергоресурсов.
https://ria.ru/20240219/lavrov-1928338886.html
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россия, куба, сергей лавров, экономика
Россия, Куба, Сергей Лавров, Экономика
Лавров рассказал о российских кредитах, предоставленных Кубе

Лавров: Россия предоставила Кубе кредиты на нефтепродукты и продовольствие

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
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ГАВАНА, 19 фев - РИА Новости. Россия предоставила Кубе два кредита на поставки нефтепродуктов и продовольствия, договоренности выполняются, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Что касается топлива, то в этом году предоставлено два специальных кредита. Один уже исполнен - поставки нефти и нефтепродуктов состоялись, а также продовольствия. Второй кредит сейчас оформлен, поставки нефти и нефтепродуктов продолжаются", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в столице Кубы.
Лавров также отметил, что до конца первого полугодия 2024 года состоится заседание межправительственной комиссии России и Кубы, где стороны рассмотрят в том числе сотрудничество в сфере энергоресурсов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
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