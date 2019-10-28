Президент Кубы отметил лидирующую роль России в разрешении конфликтов

"У нас огромное совпадение взглядов по многосторонней повестке дня и по основным вопросам, которые сегодня переживает мир. Куба признает ту лидирующую роль, которую играет сегодня Россия в мире в разрешении различного рода конфликтов. И Куба энергично осуждает на всех международных площадках санкции и угрозы России со стороны США и других правительств", - сказал кубинский президент.