Президент Кубы отметил лидирующую роль России в разрешении конфликтов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Куба признает лидирующую роль России в мире и осуждает санкции в ее адрес, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
"У нас огромное совпадение взглядов по многосторонней повестке дня и по основным вопросам, которые сегодня переживает мир. Куба признает ту лидирующую роль, которую играет сегодня Россия в мире в разрешении различного рода конфликтов. И Куба энергично осуждает на всех международных площадках санкции и угрозы России со стороны США и других правительств", - сказал кубинский президент.
Президент Кубы прилетел в Петербург 27 октября, он уже посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где покоятся более полумиллиона жителей и защитников блокадного Ленинграда, и возложил цветы к подножию монумента Мать-Родина, а также легендарный крейсер "Аврора".