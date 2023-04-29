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Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла на Кубу - РИА Новости, 29.04.2023
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21:24 29.04.2023
https://ria.ru/20230429/kuba-1868774837.html
Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла на Кубу
Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла на Кубу - РИА Новости, 29.04.2023
Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла на Кубу
Делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным в субботу прибыла на Кубу с официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.04.2023
2023-04-29T21:24
2023-04-29T21:24
политика
россия
вячеслав володин
куба
виктор коронелли
кпрф
госдума рф
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ГАВАНА, 29 апр - РИА Новости. Делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным в субботу прибыла на Кубу с официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости. У трапа делегацию встретил посол РФ на Кубе Виктор Коронелли. Как ранее отметили в пресс-службе палаты, в ходе визита пройдет первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой РФ и Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба. Депутаты планируют обсудить законодательное обеспечение в сфере финансов и инвестиций, энергетики, образования, туризма. В состав делегации вошли в том числе первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев (ЕР), замглавы комитета СФ по международным делам Андрей Климов. Также в делегацию вошли замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач, замминистра финансов Алексей Лавров.
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политика, россия, вячеслав володин, куба, виктор коронелли, кпрф, госдума рф, лдпр, иван мельников
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Куба, Виктор Коронелли, КПРФ, Госдума РФ, ЛДПР, Иван Мельников
Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла на Кубу

Делегация Госдумы во главе с Володиным прибыла на Кубу с официальным визитом

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаНа одной ил улиц Кубы
На одной ил улиц Кубы - РИА Новости, 1920, 29.04.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
На одной ил улиц Кубы. Архивное фото
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ГАВАНА, 29 апр - РИА Новости. Делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным в субботу прибыла на Кубу с официальным визитом, передает корреспондент РИА Новости.
У трапа делегацию встретил посол РФ на Кубе Виктор Коронелли.
Как ранее отметили в пресс-службе палаты, в ходе визита пройдет первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой РФ и Национальной ассамблеей народной власти Республики Куба.
Депутаты планируют обсудить законодательное обеспечение в сфере финансов и инвестиций, энергетики, образования, туризма.
В состав делегации вошли в том числе первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ), глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР), глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев (ЕР), замглавы комитета СФ по международным делам Андрей Климов.
Также в делегацию вошли замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев, замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач, замминистра финансов Алексей Лавров.
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ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинКубаВиктор КоронеллиКПРФГосдума РФЛДПРИван Мельников
 
 
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