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Президент Кубы Диас-Канель прилетел в Россию - РИА Новости, 19.11.2022
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Президент Кубы Диас-Канель прилетел в Россию
Президент Кубы Диас-Канель прилетел в Россию - РИА Новости, 19.11.2022
Президент Кубы Диас-Канель прилетел в Россию
Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Россию, его самолёт приземлился в аэропорту Внуково-2, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2022
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в мире
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Россию, его самолёт приземлился в аэропорту Внуково-2, передаёт корреспондент РИА Новости.Самолёт прибыл в районе 21.30 по мск, в 21.50 президент вместе с женой и членами своей делегации сошёл по трапу. В Россию Диас-Канель прибыл самолётом венесульэльских авиалиний Conviasa.На земле президента встречал военный оркестр, он исполнил гимн Кубы и России, после чего кубинский президент зашёл в терминал.
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в мире, мигель диас-канель, россия, куба
В мире, Мигель Диас-Канель, Россия, Куба
22:28 19.11.2022 (обновлено: 23:16 19.11.2022)
 
Президент Кубы Диас-Канель прилетел в Россию

Президент Кубы Диас-Канель прилетел в Россию, его самолет приземлился во Внуково-2

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес с супругой Лис Куэста во время торжественной встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес с супругой Лис Куэста во время торжественной встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес с супругой Лис Куэста во время торжественной встречи в аэропорту Внуково-2 в Москве
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Россию, его самолёт приземлился в аэропорту Внуково-2, передаёт корреспондент РИА Новости.
Самолёт прибыл в районе 21.30 по мск, в 21.50 президент вместе с женой и членами своей делегации сошёл по трапу. В Россию Диас-Канель прибыл самолётом венесульэльских авиалиний Conviasa.
На земле президента встречал военный оркестр, он исполнил гимн Кубы и России, после чего кубинский президент зашёл в терминал.
 
В миреМигель Диас-КанельРоссияКуба
 
 
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