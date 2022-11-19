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Президент Кубы Диас-Канель прилетел в Россию

Президент Кубы Диас-Канель прилетел в Россию - РИА Новости, 19.11.2022

Президент Кубы Диас-Канель прилетел в Россию

Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Россию, его самолёт приземлился в аэропорту Внуково-2, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.11.2022

2022-11-19T22:28

2022-11-19T22:28

2022-11-19T23:16

в мире

мигель диас-канель

россия

куба

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл в Россию, его самолёт приземлился в аэропорту Внуково-2, передаёт корреспондент РИА Новости.Самолёт прибыл в районе 21.30 по мск, в 21.50 президент вместе с женой и членами своей делегации сошёл по трапу. В Россию Диас-Канель прибыл самолётом венесульэльских авиалиний Conviasa.На земле президента встречал военный оркестр, он исполнил гимн Кубы и России, после чего кубинский президент зашёл в терминал.

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в мире, мигель диас-канель, россия, куба