Вице-премьер Кубы назвал прошедший ПМЭФ особенным
Вице-премьер Кубы Рикардо Кабрисас Руис назвал прошедший ПМЭФ особенным
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис
Заместитель председателя совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис . Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Состоявшийся Петербургский международный экономический форум был особенным, заявил заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас Руис.
"На мой взгляд, этот форум был особенным. Он проходил в очень сложный этап не только для России, но и для всего человечества. У меня была возможность услышать речь президента (России Владимира) Путина, где он твердо выступил, прояснил очень много аспектов, и мне показался важным обмен во время сессии вопросов-ответов. Его речь была очень объективной реалистичной, даже человечной, а все ответы на вопросы были прямыми, точными и проясняющими", - сказал он на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Кубинский вице-премьер сообщил, что следил и за другими дискуссиями на форуме, это мероприятие несло определяющий характер.
"Форум стал для меня уроком во многих вопросах. Он обозначил и еще раз подтвердил, кто являются нашими общими противниками. Этот момент сейчас сложный, причины его известны. В случае с Кубой мы переживаем сложную ситуацию, в основном с точки зрения экономики. Это не просто конъюнктура, это новый экономический момент, который имеет особые характеристики", - сказал Кабрисас.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.