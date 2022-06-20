https://ria.ru/20220620/pmef-1796801310.html

Вице-премьер Кубы назвал прошедший ПМЭФ особенным

Вице-премьер Кубы назвал прошедший ПМЭФ особенным - РИА Новости, 20.06.2022

Вице-премьер Кубы назвал прошедший ПМЭФ особенным

Состоявшийся Петербургский международный экономический форум был особенным, заявил заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас Руис. РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:37

2022-06-20T16:37

2022-06-20T16:37

валентина матвиенко

куба

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санкт-петербург

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Состоявшийся Петербургский международный экономический форум был особенным, заявил заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас Руис."На мой взгляд, этот форум был особенным. Он проходил в очень сложный этап не только для России, но и для всего человечества. У меня была возможность услышать речь президента (России Владимира) Путина, где он твердо выступил, прояснил очень много аспектов, и мне показался важным обмен во время сессии вопросов-ответов. Его речь была очень объективной реалистичной, даже человечной, а все ответы на вопросы были прямыми, точными и проясняющими", - сказал он на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.Кубинский вице-премьер сообщил, что следил и за другими дискуссиями на форуме, это мероприятие несло определяющий характер."Форум стал для меня уроком во многих вопросах. Он обозначил и еще раз подтвердил, кто являются нашими общими противниками. Этот момент сейчас сложный, причины его известны. В случае с Кубой мы переживаем сложную ситуацию, в основном с точки зрения экономики. Это не просто конъюнктура, это новый экономический момент, который имеет особые характеристики", - сказал Кабрисас.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220620/putin-1796674726.html

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куба

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валентина матвиенко, куба, россия, санкт-петербург, совет федерации рф