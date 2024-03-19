Рейтинг@Mail.ru
РЖД подготовят контракт на реконструкцию железной дороги Кубы - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/rzhd-1934251489.html
РЖД подготовят контракт на реконструкцию железной дороги Кубы
РЖД подготовят контракт на реконструкцию железной дороги Кубы - РИА Новости, 19.03.2024
РЖД подготовят контракт на реконструкцию железной дороги Кубы
РЖД в 2024 году планируют подготовить контракт на модернизацию железнодорожной инфраструктуры Кубы и допускают его подписание в этом же году, сообщил... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:07
2024-03-19T15:07
экономика
куба
россия
сергей павлов
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920933986_0:121:3067:1846_1920x0_80_0_0_ce76a4d48e00a3e4b46d95267e6abfdb.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. РЖД в 2024 году планируют подготовить контракт на модернизацию железнодорожной инфраструктуры Кубы и допускают его подписание в этом же году, сообщил журналистам первый замгендиректора компании Сергей Павлов. Кабмин 15 марта опубликовал документ о вступлении в силу в феврале 2024 года соглашения между правительствами России и Кубы о сотрудничестве в модернизации железнодорожной инфраструктуры республики. Холдинг РЖД сохраняет интерес к участию в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры на Кубе и ведет планомерную работу с кубинскими партнёрами по выходу на практическую реализацию, сообщали РИА Новости в компании. "Мы планируем начать процесс реконструкции железнодорожной инфраструктуры Кубы… В этом году мы будем формировать и структурировать этот проект. Ситуация же изменялась, много лет прошло. Поэтому нам надо посмотреть, что у них там сделано, что требуется сделать", - сообщил Павлов в кулуарах выставки "ТрансРоссия". Он пояснил, что контракт будет переформатирован в рамках выполнения решения правительства. "И в этом году, наверное, мы уже подготовим контракт", - сказал он. Павлов допустил, что контракт может быть подписан в текущем году. "Ну, может быть и в этом", - сказал он. РЖД в начале октября 2019 года подписали с Кубой контракт на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры страны стоимостью 1,88 миллиарда евро. Проект предусматривал проектирование, ремонт и модернизацию по российским технологиям свыше 1 тысячи километров железнодорожной инфраструктуры острова с использованием техники, материалов и оборудования российского производства. Однако в декабре 2020 года Павлов сообщал в интервью корпоративной газете РЖД "Гудок", что российский холдинг из-за сложного экономического положения и карантинных ограничений на Кубе временно приостановил проект по модернизации железнодорожной инфраструктуры республики, но рассчитывает возобновить работы после стабилизации ситуации.
https://ria.ru/20240319/kuba-1934231573.html
https://ria.ru/20240227/kuba-1929680688.html
куба
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920933986_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_9144e3f028f4fcf66717109d16bb6090.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, куба, россия, сергей павлов, ржд
Экономика, Куба, Россия, Сергей Павлов, РЖД
РЖД подготовят контракт на реконструкцию железной дороги Кубы

РЖД подготовят контракт на модернизацию железнодорожной инфраструктуры Кубы

© iStock.com / ad_fotoЗдания на площади Революции в Гаване с портретами Че Гевары
Здания на площади Революции в Гаване с портретами Че Гевары - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© iStock.com / ad_foto
Здания на площади Революции в Гаване с портретами Че Гевары. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. РЖД в 2024 году планируют подготовить контракт на модернизацию железнодорожной инфраструктуры Кубы и допускают его подписание в этом же году, сообщил журналистам первый замгендиректора компании Сергей Павлов.
Кабмин 15 марта опубликовал документ о вступлении в силу в феврале 2024 года соглашения между правительствами России и Кубы о сотрудничестве в модернизации железнодорожной инфраструктуры республики. Холдинг РЖД сохраняет интерес к участию в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры на Кубе и ведет планомерную работу с кубинскими партнёрами по выходу на практическую реализацию, сообщали РИА Новости в компании.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Госдума ратифицировала протоколы о реструктуризации обязательств Кубы
13:58
"Мы планируем начать процесс реконструкции железнодорожной инфраструктуры Кубы… В этом году мы будем формировать и структурировать этот проект. Ситуация же изменялась, много лет прошло. Поэтому нам надо посмотреть, что у них там сделано, что требуется сделать", - сообщил Павлов в кулуарах выставки "ТрансРоссия".
Он пояснил, что контракт будет переформатирован в рамках выполнения решения правительства. "И в этом году, наверное, мы уже подготовим контракт", - сказал он.
Павлов допустил, что контракт может быть подписан в текущем году. "Ну, может быть и в этом", - сказал он.
РЖД в начале октября 2019 года подписали с Кубой контракт на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры страны стоимостью 1,88 миллиарда евро. Проект предусматривал проектирование, ремонт и модернизацию по российским технологиям свыше 1 тысячи километров железнодорожной инфраструктуры острова с использованием техники, материалов и оборудования российского производства.
Однако в декабре 2020 года Павлов сообщал в интервью корпоративной газете РЖД "Гудок", что российский холдинг из-за сложного экономического положения и карантинных ограничений на Кубе временно приостановил проект по модернизации железнодорожной инфраструктуры республики, но рассчитывает возобновить работы после стабилизации ситуации.
Встреча секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и Президента Кубы Мигеля Диас-Канеля в Гаване
Патрушев встретился с президентом Кубы
27 февраля, 04:05
 
ЭкономикаКубаРоссияСергей ПавловРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала