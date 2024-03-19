https://ria.ru/20240319/rzhd-1934251489.html

РЖД подготовят контракт на реконструкцию железной дороги Кубы

РЖД подготовят контракт на реконструкцию железной дороги Кубы - РИА Новости, 19.03.2024

РЖД подготовят контракт на реконструкцию железной дороги Кубы

РЖД в 2024 году планируют подготовить контракт на модернизацию железнодорожной инфраструктуры Кубы и допускают его подписание в этом же году, сообщил... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:07

2024-03-19T15:07

2024-03-19T15:07

экономика

куба

россия

сергей павлов

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. РЖД в 2024 году планируют подготовить контракт на модернизацию железнодорожной инфраструктуры Кубы и допускают его подписание в этом же году, сообщил журналистам первый замгендиректора компании Сергей Павлов. Кабмин 15 марта опубликовал документ о вступлении в силу в феврале 2024 года соглашения между правительствами России и Кубы о сотрудничестве в модернизации железнодорожной инфраструктуры республики. Холдинг РЖД сохраняет интерес к участию в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры на Кубе и ведет планомерную работу с кубинскими партнёрами по выходу на практическую реализацию, сообщали РИА Новости в компании. "Мы планируем начать процесс реконструкции железнодорожной инфраструктуры Кубы… В этом году мы будем формировать и структурировать этот проект. Ситуация же изменялась, много лет прошло. Поэтому нам надо посмотреть, что у них там сделано, что требуется сделать", - сообщил Павлов в кулуарах выставки "ТрансРоссия". Он пояснил, что контракт будет переформатирован в рамках выполнения решения правительства. "И в этом году, наверное, мы уже подготовим контракт", - сказал он. Павлов допустил, что контракт может быть подписан в текущем году. "Ну, может быть и в этом", - сказал он. РЖД в начале октября 2019 года подписали с Кубой контракт на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры страны стоимостью 1,88 миллиарда евро. Проект предусматривал проектирование, ремонт и модернизацию по российским технологиям свыше 1 тысячи километров железнодорожной инфраструктуры острова с использованием техники, материалов и оборудования российского производства. Однако в декабре 2020 года Павлов сообщал в интервью корпоративной газете РЖД "Гудок", что российский холдинг из-за сложного экономического положения и карантинных ограничений на Кубе временно приостановил проект по модернизации железнодорожной инфраструктуры республики, но рассчитывает возобновить работы после стабилизации ситуации.

https://ria.ru/20240319/kuba-1934231573.html

https://ria.ru/20240227/kuba-1929680688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, куба, россия, сергей павлов, ржд