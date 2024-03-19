https://ria.ru/20240319/rzhd-1934251489.html
РЖД подготовят контракт на реконструкцию железной дороги Кубы
РЖД подготовят контракт на реконструкцию железной дороги Кубы - РИА Новости, 19.03.2024
РЖД подготовят контракт на реконструкцию железной дороги Кубы
РЖД в 2024 году планируют подготовить контракт на модернизацию железнодорожной инфраструктуры Кубы и допускают его подписание в этом же году, сообщил... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:07
2024-03-19T15:07
2024-03-19T15:07
экономика
куба
россия
сергей павлов
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920933986_0:121:3067:1846_1920x0_80_0_0_ce76a4d48e00a3e4b46d95267e6abfdb.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. РЖД в 2024 году планируют подготовить контракт на модернизацию железнодорожной инфраструктуры Кубы и допускают его подписание в этом же году, сообщил журналистам первый замгендиректора компании Сергей Павлов. Кабмин 15 марта опубликовал документ о вступлении в силу в феврале 2024 года соглашения между правительствами России и Кубы о сотрудничестве в модернизации железнодорожной инфраструктуры республики. Холдинг РЖД сохраняет интерес к участию в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры на Кубе и ведет планомерную работу с кубинскими партнёрами по выходу на практическую реализацию, сообщали РИА Новости в компании. "Мы планируем начать процесс реконструкции железнодорожной инфраструктуры Кубы… В этом году мы будем формировать и структурировать этот проект. Ситуация же изменялась, много лет прошло. Поэтому нам надо посмотреть, что у них там сделано, что требуется сделать", - сообщил Павлов в кулуарах выставки "ТрансРоссия". Он пояснил, что контракт будет переформатирован в рамках выполнения решения правительства. "И в этом году, наверное, мы уже подготовим контракт", - сказал он. Павлов допустил, что контракт может быть подписан в текущем году. "Ну, может быть и в этом", - сказал он. РЖД в начале октября 2019 года подписали с Кубой контракт на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры страны стоимостью 1,88 миллиарда евро. Проект предусматривал проектирование, ремонт и модернизацию по российским технологиям свыше 1 тысячи километров железнодорожной инфраструктуры острова с использованием техники, материалов и оборудования российского производства. Однако в декабре 2020 года Павлов сообщал в интервью корпоративной газете РЖД "Гудок", что российский холдинг из-за сложного экономического положения и карантинных ограничений на Кубе временно приостановил проект по модернизации железнодорожной инфраструктуры республики, но рассчитывает возобновить работы после стабилизации ситуации.
https://ria.ru/20240319/kuba-1934231573.html
https://ria.ru/20240227/kuba-1929680688.html
куба
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920933986_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_9144e3f028f4fcf66717109d16bb6090.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, куба, россия, сергей павлов, ржд
Экономика, Куба, Россия, Сергей Павлов, РЖД
РЖД подготовят контракт на реконструкцию железной дороги Кубы
РЖД подготовят контракт на модернизацию железнодорожной инфраструктуры Кубы
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. РЖД в 2024 году планируют подготовить контракт на модернизацию железнодорожной инфраструктуры Кубы и допускают его подписание в этом же году, сообщил журналистам первый замгендиректора компании Сергей Павлов.
Кабмин 15 марта опубликовал документ о вступлении в силу в феврале 2024 года соглашения между правительствами России
и Кубы о сотрудничестве в модернизации железнодорожной инфраструктуры республики. Холдинг РЖД сохраняет интерес к участию в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры на Кубе и ведет планомерную работу с кубинскими партнёрами по выходу на практическую реализацию, сообщали РИА Новости в компании.
Госдума ратифицировала протоколы о реструктуризации обязательств Кубы
"Мы планируем начать процесс реконструкции железнодорожной инфраструктуры Кубы… В этом году мы будем формировать и структурировать этот проект. Ситуация же изменялась, много лет прошло. Поэтому нам надо посмотреть, что у них там сделано, что требуется сделать", - сообщил Павлов в кулуарах выставки "ТрансРоссия".
Он пояснил, что контракт будет переформатирован в рамках выполнения решения правительства. "И в этом году, наверное, мы уже подготовим контракт", - сказал он.
Павлов допустил, что контракт может быть подписан в текущем году. "Ну, может быть и в этом", - сказал он.
РЖД в начале октября 2019 года подписали с Кубой контракт на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры страны стоимостью 1,88 миллиарда евро. Проект предусматривал проектирование, ремонт и модернизацию по российским технологиям свыше 1 тысячи километров железнодорожной инфраструктуры острова с использованием техники, материалов и оборудования российского производства.
Однако в декабре 2020 года Павлов сообщал в интервью корпоративной газете РЖД "Гудок", что российский холдинг из-за сложного экономического положения и карантинных ограничений на Кубе временно приостановил проект по модернизации железнодорожной инфраструктуры республики, но рассчитывает возобновить работы после стабилизации ситуации.
Патрушев встретился с президентом Кубы