https://ria.ru/20230930/sotrudnichestvo-1899629681.html

В Госдуме оценили эффективность сотрудничества России и Кубы

В Госдуме оценили эффективность сотрудничества России и Кубы - РИА Новости, 30.09.2023

В Госдуме оценили эффективность сотрудничества России и Кубы

Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что новые форматы сотрудничества России и Кубы показали свою эффективность. РИА Новости, 30.09.2023

2023-09-30T14:46

2023-09-30T14:46

2023-09-30T14:46

политика

куба

вячеслав володин

госдума рф

эстебан ласо эрнандес

гавана

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что новые форматы сотрудничества России и Кубы показали свою эффективность. Как сообщается на сайте Госдумы, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в субботу встретился с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом. Встреча прошла в рамках Первой международной парламентской конференции "Россия — Латинская Америка". "Наши отношения развиваются, и новые форматы, которые мы с вами выбрали, показали свою эффективность", — отметил Володин. По его словам, об этом свидетельствует шестикратное увеличение товарооборота между странами. Володин считает, что динамику отношений России и Кубы в первую очередь задают президенты двух стран. "Наша задача — законодательно обеспечить реализацию их решений, поддерживать постоянные контакты в рамках межпарламентских связей", — заявил он. Все фракции ГД едины в желании развивать отношения с Кубой, добавил председатель Госдумы. Володин напомнил, что в апреле в Гаване прошло первое заседание Комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальной ассамблеей народной власти Кубы. "Приняты решения, которые позволят нам дальше строить отношения, совместно развивать экономику, сближать позиции", — считает председатель ГД. Володин добавил, что правильно расширять сотрудничество в гуманитарной сфере, образовании. Он также пригласил Эстебана Ласо Эрнандеса выступить на пленарном заседании в Госдуме.

https://ria.ru/20230929/sotrudnichestvo-1899531938.html

https://ria.ru/20230927/sotrudnichestvo-1898975362.html

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политика, куба, вячеслав володин, госдума рф, эстебан ласо эрнандес, гавана, россия, здоровье - общество