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В Госдуме оценили эффективность сотрудничества России и Кубы - РИА Новости, 30.09.2023
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14:46 30.09.2023
https://ria.ru/20230930/sotrudnichestvo-1899629681.html
В Госдуме оценили эффективность сотрудничества России и Кубы
В Госдуме оценили эффективность сотрудничества России и Кубы - РИА Новости, 30.09.2023
В Госдуме оценили эффективность сотрудничества России и Кубы
Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что новые форматы сотрудничества России и Кубы показали свою эффективность. РИА Новости, 30.09.2023
2023-09-30T14:46
2023-09-30T14:46
политика
куба
вячеслав володин
госдума рф
эстебан ласо эрнандес
гавана
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что новые форматы сотрудничества России и Кубы показали свою эффективность. Как сообщается на сайте Госдумы, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в субботу встретился с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом. Встреча прошла в рамках Первой международной парламентской конференции "Россия — Латинская Америка". "Наши отношения развиваются, и новые форматы, которые мы с вами выбрали, показали свою эффективность", — отметил Володин. По его словам, об этом свидетельствует шестикратное увеличение товарооборота между странами. Володин считает, что динамику отношений России и Кубы в первую очередь задают президенты двух стран. "Наша задача — законодательно обеспечить реализацию их решений, поддерживать постоянные контакты в рамках межпарламентских связей", — заявил он. Все фракции ГД едины в желании развивать отношения с Кубой, добавил председатель Госдумы. Володин напомнил, что в апреле в Гаване прошло первое заседание Комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальной ассамблеей народной власти Кубы. "Приняты решения, которые позволят нам дальше строить отношения, совместно развивать экономику, сближать позиции", — считает председатель ГД. Володин добавил, что правильно расширять сотрудничество в гуманитарной сфере, образовании. Он также пригласил Эстебана Ласо Эрнандеса выступить на пленарном заседании в Госдуме.
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политика, куба, вячеслав володин, госдума рф, эстебан ласо эрнандес, гавана, россия, здоровье - общество
Политика, Куба, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Эстебан Ласо Эрнандес, Гавана, Россия, Здоровье - Общество
В Госдуме оценили эффективность сотрудничества России и Кубы

Володин: новые форматы сотрудничества России и Кубы показали свою эффективность

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что новые форматы сотрудничества России и Кубы показали свою эффективность.
Как сообщается на сайте Госдумы, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в субботу встретился с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Государственного Совета Республики Куба Хуаном Эстебаном Ласо Эрнандесом. Встреча прошла в рамках Первой международной парламентской конференции "Россия — Латинская Америка".
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"Наши отношения развиваются, и новые форматы, которые мы с вами выбрали, показали свою эффективность", — отметил Володин. По его словам, об этом свидетельствует шестикратное увеличение товарооборота между странами.
Володин считает, что динамику отношений России и Кубы в первую очередь задают президенты двух стран. "Наша задача — законодательно обеспечить реализацию их решений, поддерживать постоянные контакты в рамках межпарламентских связей", — заявил он.
Все фракции ГД едины в желании развивать отношения с Кубой, добавил председатель Госдумы.
Володин напомнил, что в апреле в Гаване прошло первое заседание Комиссии по сотрудничеству между Государственной Думой и Национальной ассамблеей народной власти Кубы. "Приняты решения, которые позволят нам дальше строить отношения, совместно развивать экономику, сближать позиции", — считает председатель ГД.
Володин добавил, что правильно расширять сотрудничество в гуманитарной сфере, образовании.
Он также пригласил Эстебана Ласо Эрнандеса выступить на пленарном заседании в Госдуме.
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ПолитикаКубаВячеслав ВолодинГосдума РФЭстебан Ласо ЭрнандесГаванаРоссияЗдоровье - Общество
 
 
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