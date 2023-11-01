https://ria.ru/20231101/sotrudnichestvo-1906817690.html

Россия и Куба подписали программу торгово-экономического сотрудничества

Россия и Куба подписали программу торгово-экономического сотрудничества - РИА Новости, 01.11.2023

Россия и Куба подписали программу торгово-экономического сотрудничества

Россия и Куба подписали программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года - она предполагает стимулирование роста товарообмена и инвестиций,... РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T22:38

2023-11-01T22:38

2023-11-01T22:38

россия

куба

дмитрий чернышенко

рикардо кабрисас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/94048/82/940488218_0:73:1811:1092_1920x0_80_0_0_ffc742fd19e28da49a10012aefc18015.jpg

МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия и Куба подписали программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года - она предполагает стимулирование роста товарообмена и инвестиций, укрепление связей между деловыми сообществами двух стран, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Он провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом. "По итогам встречи состоялось подписание программы торгово-экономического сотрудничества до 2030 года. Документ предусматривает расширение сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической сферах, стимулирование роста товарообмена и инвестиций и укрепление связей между деловыми сообществами путем создания условий для эффективного сближения предприятий двух стран", - рассказали в аппарате вице-премьера. В ходе встречи Чернышенко и Кабрисас обсудили совместные инициативы, в том числе проекты строительства на Кубе солнечных станций, агропромышленного предприятия полного цикла по выращиванию и переработке сахарного тростника, производства удобрений, а также различные инфраструктурные проекты. Вице-премьер РФ также подчеркнул важность наращивания двустороннего взаимодействия в области энергетики. "Кроме того, были затронуты вопросы развития туризма. В первой половине этого года Кубу посетили свыше 60 тысяч россиян. С учетом запуска с 1 июля 2023 регулярного авиасообщения российский турпоток стабильно растет. Минтрансом России запланировано увеличение количества рейсов из России на Кубу – до конца 2023 года планируется осуществлять до 10 рейсов в неделю", - рассказали в аппарате Чернышенко. "Отрадно, что в нынешней турбулентной геополитической обстановке сохраняется насыщенный график контактов, что подтверждает союзнический характер двусторонних отношений. Уделяем приоритетное внимание рассмотрению крайне важных для кубинской стороны вопросов обеспечения стабильных поставок нефти, нефтепродуктов, пшеницы и удобрений", - процитировали в сообщении Чернышенко. "Приоритетным направлением развития двусторонних экономических отношений должно являться создание льготных условий для российских инвесторов, направляющих капиталовложения в кубинскую экономику", - подчеркнул он. Большой объем работы в этих целях приходится на двустороннюю межправкомиссию, отметил вице-премьер. Ожидается, что XXI заседание МПК пройдет во второй половине февраля 2024 года в Москве на полях международной выставки-форума "Россия".

https://ria.ru/20231030/rets-1906211454.html

https://ria.ru/20231024/blokada-1904899270.html

россия

куба

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, куба, дмитрий чернышенко, рикардо кабрисас