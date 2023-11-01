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Россия и Куба подписали программу торгово-экономического сотрудничества - РИА Новости, 01.11.2023
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22:38 01.11.2023
https://ria.ru/20231101/sotrudnichestvo-1906817690.html
Россия и Куба подписали программу торгово-экономического сотрудничества
Россия и Куба подписали программу торгово-экономического сотрудничества - РИА Новости, 01.11.2023
Россия и Куба подписали программу торгово-экономического сотрудничества
Россия и Куба подписали программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года - она предполагает стимулирование роста товарообмена и инвестиций,... РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T22:38
2023-11-01T22:38
россия
куба
дмитрий чернышенко
рикардо кабрисас
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия и Куба подписали программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года - она предполагает стимулирование роста товарообмена и инвестиций, укрепление связей между деловыми сообществами двух стран, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Он провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом. "По итогам встречи состоялось подписание программы торгово-экономического сотрудничества до 2030 года. Документ предусматривает расширение сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической сферах, стимулирование роста товарообмена и инвестиций и укрепление связей между деловыми сообществами путем создания условий для эффективного сближения предприятий двух стран", - рассказали в аппарате вице-премьера. В ходе встречи Чернышенко и Кабрисас обсудили совместные инициативы, в том числе проекты строительства на Кубе солнечных станций, агропромышленного предприятия полного цикла по выращиванию и переработке сахарного тростника, производства удобрений, а также различные инфраструктурные проекты. Вице-премьер РФ также подчеркнул важность наращивания двустороннего взаимодействия в области энергетики. "Кроме того, были затронуты вопросы развития туризма. В первой половине этого года Кубу посетили свыше 60 тысяч россиян. С учетом запуска с 1 июля 2023 регулярного авиасообщения российский турпоток стабильно растет. Минтрансом России запланировано увеличение количества рейсов из России на Кубу – до конца 2023 года планируется осуществлять до 10 рейсов в неделю", - рассказали в аппарате Чернышенко. "Отрадно, что в нынешней турбулентной геополитической обстановке сохраняется насыщенный график контактов, что подтверждает союзнический характер двусторонних отношений. Уделяем приоритетное внимание рассмотрению крайне важных для кубинской стороны вопросов обеспечения стабильных поставок нефти, нефтепродуктов, пшеницы и удобрений", - процитировали в сообщении Чернышенко. "Приоритетным направлением развития двусторонних экономических отношений должно являться создание льготных условий для российских инвесторов, направляющих капиталовложения в кубинскую экономику", - подчеркнул он. Большой объем работы в этих целях приходится на двустороннюю межправкомиссию, отметил вице-премьер. Ожидается, что XXI заседание МПК пройдет во второй половине февраля 2024 года в Москве на полях международной выставки-форума "Россия".
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россия, куба, дмитрий чернышенко, рикардо кабрисас
Россия, Куба, Дмитрий Чернышенко, Рикардо Кабрисас
Россия и Куба подписали программу торгово-экономического сотрудничества

Чернышенко: Россия и Куба подписали программу сотрудничества до 2030 года

© Fotolia / Albert Buchatskyy Флаг Кубы
Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© Fotolia / Albert Buchatskyy
Флаг Кубы . Архивное фото
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МОСКВА, 1 ноя - РИА Новости. Россия и Куба подписали программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года - она предполагает стимулирование роста товарообмена и инвестиций, укрепление связей между деловыми сообществами двух стран, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.
Он провел рабочую встречу с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом. "По итогам встречи состоялось подписание программы торгово-экономического сотрудничества до 2030 года. Документ предусматривает расширение сотрудничества в торгово-экономической и научно-технической сферах, стимулирование роста товарообмена и инвестиций и укрепление связей между деловыми сообществами путем создания условий для эффективного сближения предприятий двух стран", - рассказали в аппарате вице-премьера.
Генеральный директор АО Российский экспортный центр Вероника Никишина и заместитель председателя совета министров Кубы Рикардо Кабрисас Руис во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
Развитие отношений РЭЦ и Кубы обсудили в Москве
30 октября, 16:15
В ходе встречи Чернышенко и Кабрисас обсудили совместные инициативы, в том числе проекты строительства на Кубе солнечных станций, агропромышленного предприятия полного цикла по выращиванию и переработке сахарного тростника, производства удобрений, а также различные инфраструктурные проекты. Вице-премьер РФ также подчеркнул важность наращивания двустороннего взаимодействия в области энергетики.
«
"Кроме того, были затронуты вопросы развития туризма. В первой половине этого года Кубу посетили свыше 60 тысяч россиян. С учетом запуска с 1 июля 2023 регулярного авиасообщения российский турпоток стабильно растет. Минтрансом России запланировано увеличение количества рейсов из России на Кубу – до конца 2023 года планируется осуществлять до 10 рейсов в неделю", - рассказали в аппарате Чернышенко.
«
"Отрадно, что в нынешней турбулентной геополитической обстановке сохраняется насыщенный график контактов, что подтверждает союзнический характер двусторонних отношений. Уделяем приоритетное внимание рассмотрению крайне важных для кубинской стороны вопросов обеспечения стабильных поставок нефти, нефтепродуктов, пшеницы и удобрений", - процитировали в сообщении Чернышенко.
"Приоритетным направлением развития двусторонних экономических отношений должно являться создание льготных условий для российских инвесторов, направляющих капиталовложения в кубинскую экономику", - подчеркнул он.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 24.10.2023
Источник: ГД приняла проект обращения к ГА ООН о прекращении блокады Кубы
24 октября, 12:54
Большой объем работы в этих целях приходится на двустороннюю межправкомиссию, отметил вице-премьер. Ожидается, что XXI заседание МПК пройдет во второй половине февраля 2024 года в Москве на полях международной выставки-форума "Россия".
 
РоссияКубаДмитрий ЧернышенкоРикардо Кабрисас
 
 
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