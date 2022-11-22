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Володин предложил лидеру Кубы больше общаться - РИА Новости, 22.11.2022
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Володин предложил лидеру Кубы больше общаться
Володин предложил лидеру Кубы больше общаться - РИА Новости, 22.11.2022
Володин предложил лидеру Кубы больше общаться
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес провели встречу в Москве, российский парламентарий отметил важность контактов и... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:43
2022-11-22T12:43
вячеслав володин
мигель диас-канель бермудес
москва
россия
куба
госдума рф
политика
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес провели встречу в Москве, российский парламентарий отметил важность контактов и выразил надежду на более частые встречи."Мы считаем, что, несмотря на огромное расстояние между нашими странами, мы должны чаще видеться, больше общаться. На основе диалога будет не только больше доверия, но и возможности обсудить новые проекты, развитие отношений между странами в интересах наших народов", - отметил Володин.По словам спикера ГД, для России Куба - символ борьбы за независимость и самоопределение народа, за возможность жить в мире, сохраняя традиции, культуру, язык и уклад жизни."Отношения у России с Кубой особые. Они были пронесены через самое непростое время. Мы считаем, что именно такое сотрудничество должно быть между друзьями", - добавил политик.
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вячеслав володин, мигель диас-канель бермудес, москва, россия, куба, госдума рф, политика
Вячеслав Володин, Мигель Диас-Канель Бермудес, Москва, Россия, Куба, Госдума РФ, Политика
12:43 22.11.2022
 
Володин предложил лидеру Кубы больше общаться

Спикер Госдумы Володин предложил лидеру Кубы Мигелю Диас-Канелю чаще видеться

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес провели встречу в Москве, российский парламентарий отметил важность контактов и выразил надежду на более частые встречи.
"Мы считаем, что, несмотря на огромное расстояние между нашими странами, мы должны чаще видеться, больше общаться. На основе диалога будет не только больше доверия, но и возможности обсудить новые проекты, развитие отношений между странами в интересах наших народов", - отметил Володин.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи в здании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
12:35Культура
Спикер Совфеда и президент Кубы открыли выставку картин о Гаване
По словам спикера ГД, для России Куба - символ борьбы за независимость и самоопределение народа, за возможность жить в мире, сохраняя традиции, культуру, язык и уклад жизни.
"Отношения у России с Кубой особые. Они были пронесены через самое непростое время. Мы считаем, что именно такое сотрудничество должно быть между друзьями", - добавил политик.
Президент Республики Куба Мигель Диас-Канель Бермудес выступает на пленарном заседании Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.11.2022
11:05
Глава Кубы заявил в Госдуме, что проекты с Россией не пострадали от санкций
 
Вячеслав ВолодинМигель Диас-Канель БермудесМоскваРоссияКубаГосдума РФПолитика
 
 
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