https://ria.ru/20221122/kuba-1833316715.html
Володин предложил лидеру Кубы больше общаться
Володин предложил лидеру Кубы больше общаться - РИА Новости, 22.11.2022
Володин предложил лидеру Кубы больше общаться
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес провели встречу в Москве, российский парламентарий отметил важность контактов и... РИА Новости, 22.11.2022
2022-11-22T12:43
2022-11-22T12:43
2022-11-22T12:43
вячеслав володин
мигель диас-канель бермудес
москва
россия
куба
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833270447_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_ced7ea99e8661d8e39bd5c09ea230d6a.jpg
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес провели встречу в Москве, российский парламентарий отметил важность контактов и выразил надежду на более частые встречи."Мы считаем, что, несмотря на огромное расстояние между нашими странами, мы должны чаще видеться, больше общаться. На основе диалога будет не только больше доверия, но и возможности обсудить новые проекты, развитие отношений между странами в интересах наших народов", - отметил Володин.По словам спикера ГД, для России Куба - символ борьбы за независимость и самоопределение народа, за возможность жить в мире, сохраняя традиции, культуру, язык и уклад жизни."Отношения у России с Кубой особые. Они были пронесены через самое непростое время. Мы считаем, что именно такое сотрудничество должно быть между друзьями", - добавил политик.
https://ria.ru/20221122/vystavka-1833314384.html
https://ria.ru/20221122/kuba-1833283145.html
москва
россия
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/16/1833270447_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_e151c16a35d91a3784d5057a249950dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав володин, мигель диас-канель бермудес, москва, россия, куба, госдума рф, политика
Вячеслав Володин, Мигель Диас-Канель Бермудес, Москва, Россия, Куба, Госдума РФ, Политика
Володин предложил лидеру Кубы больше общаться
Спикер Госдумы Володин предложил лидеру Кубы Мигелю Диас-Канелю чаще видеться