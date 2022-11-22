https://ria.ru/20221122/kuba-1833316715.html

Володин предложил лидеру Кубы больше общаться

Володин предложил лидеру Кубы больше общаться - РИА Новости, 22.11.2022

Володин предложил лидеру Кубы больше общаться

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес провели встречу в Москве, российский парламентарий отметил важность контактов и... РИА Новости, 22.11.2022

2022-11-22T12:43

2022-11-22T12:43

2022-11-22T12:43

вячеслав володин

мигель диас-канель бермудес

москва

россия

куба

госдума рф

политика

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МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес провели встречу в Москве, российский парламентарий отметил важность контактов и выразил надежду на более частые встречи."Мы считаем, что, несмотря на огромное расстояние между нашими странами, мы должны чаще видеться, больше общаться. На основе диалога будет не только больше доверия, но и возможности обсудить новые проекты, развитие отношений между странами в интересах наших народов", - отметил Володин.По словам спикера ГД, для России Куба - символ борьбы за независимость и самоопределение народа, за возможность жить в мире, сохраняя традиции, культуру, язык и уклад жизни."Отношения у России с Кубой особые. Они были пронесены через самое непростое время. Мы считаем, что именно такое сотрудничество должно быть между друзьями", - добавил политик.

https://ria.ru/20221122/vystavka-1833314384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вячеслав володин, мигель диас-канель бермудес, москва, россия, куба, госдума рф, политика