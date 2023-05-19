https://ria.ru/20230519/oborudovanie-1872974282.html
РЭЦ: металлургический завод с оборудованием Made in Russia открылся на Кубе
РЭЦ: металлургический завод с оборудованием Made in Russia открылся на Кубе - РИА Новости, 19.05.2023
РЭЦ: металлургический завод с оборудованием Made in Russia открылся на Кубе
Новый сталеплавильный цех с российским оборудованием открылся на металлургическом заводе "Антильяна де Асеро им. Хосе Марти" в Гаване, сообщает Российский... РИА Новости, 19.05.2023
2023-05-19T16:33
2023-05-19T16:33
2023-05-19T16:33
российский экспортный центр (рэц)
россия
куба
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МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Новый сталеплавильный цех с российским оборудованием открылся на металлургическом заводе "Антильяна де Асеро им. Хосе Марти" в Гаване, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) .Производство открыли вице-премьеры Кубы Ромиро Вальдес Менендес и Рикардо Кабрисас и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко."В проекте приняло участие свыше 20 российских профильных предприятий и производителей высокотехнологичного оборудования для металлургического комплекса, а его стоимость составила порядка 100 миллионов долларов", - говорится в сообщении.Реализация такого масштабного проекта стала возможной в том числе благодаря поддержке Группы Российского экспортного центра, в частности, со стороны Росэксимбанка были предоставлены банковские гарантии возврата авансовых платежей, а также предэкспортное финансирование на цели производства прокатного стана.Модернизация завода реализуется в рамках соглашения, подписанного между правительством России и правительством Кубы в 2015 году. Он имеет важное значение для развития кубинской промышленности. Открытие цеха обеспечит рабочими местами 500 человек. Производственная мощность электросталеплавильного цеха составит 220-230 тысячи тонн жидкой стали в год.Продукция завода "Антильяна де Асеро им. Хосе Марти" ориентирована на внутренний рынок, а также экспортируется в ряд стран Латинской Америки, включая Венесуэлу, Доминиканскую Республику, Колумбию, Панаму и Ямайку.
https://ria.ru/20230518/vystavka-1872653691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), россия, куба
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Куба
МОСКВА, 19 мая - РИА Новости. Новый сталеплавильный цех с российским оборудованием открылся на металлургическом заводе "Антильяна де Асеро им. Хосе Марти" в Гаване, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) .
Производство открыли вице-премьеры Кубы
Ромиро Вальдес Менендес и Рикардо Кабрисас
и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
.
"В проекте приняло участие свыше 20 российских профильных предприятий и производителей высокотехнологичного оборудования для металлургического комплекса, а его стоимость составила порядка 100 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Реализация такого масштабного проекта стала возможной в том числе благодаря поддержке Группы Российского экспортного центра, в частности, со стороны Росэксимбанка были предоставлены банковские гарантии возврата авансовых платежей, а также предэкспортное финансирование на цели производства прокатного стана.
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Модернизация завода реализуется в рамках соглашения, подписанного между правительством России и правительством Кубы в 2015 году. Он имеет важное значение для развития кубинской промышленности. Открытие цеха обеспечит рабочими местами 500 человек. Производственная мощность электросталеплавильного цеха составит 220-230 тысячи тонн жидкой стали в год.
Продукция завода "Антильяна де Асеро им. Хосе Марти" ориентирована на внутренний рынок, а также экспортируется в ряд стран Латинской Америки
, включая Венесуэлу
, Доминиканскую Республику, Колумбию
, Панаму
и Ямайку
.