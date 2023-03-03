https://ria.ru/20230303/tes-1855643177.html

Москва и Гавана обсуждают строительство новых энергоблоков на ТЭС Кубы

Москва и Гавана обсуждают строительство новых энергоблоков на ТЭС Кубы - РИА Новости, 03.03.2023

Москва и Гавана обсуждают строительство новых энергоблоков на ТЭС Кубы

Москва и Гавана реализуют широкий круг совместных проектов в промышленности и сейчас обсуждают строительство новых энергоблоков на кубинских ТЭС, рассказал в... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T15:07

2023-03-03T15:07

2023-03-03T15:07

экономика

россия

москва

гавана

группа газ

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МЕХИКО, 3 мар - РИА Новости. Москва и Гавана реализуют широкий круг совместных проектов в промышленности и сейчас обсуждают строительство новых энергоблоков на кубинских ТЭС, рассказал в интервью РИА Новости российский посол Андрей Гуськов. "В стадии реализации или проработки находится значительное число совместных проектов. На завершающем этапе – работы по запуску после модернизации металлургического завода Антильяна де Асеро имени Хосе Марти. Из недавних планов можно упомянуть инициативу по созданию специализированного Торгового дома для реализации продукции российских компаний на кубинском рынке, так называемого "Русского маркета". Обсуждаются форматы осуществления проекта строительства энергоблоков на местных ТЭС "Максимо Гомес" и "Восточная Гавана"", - сообщил российский дипломат. По словам Гуськова, на Кубе давно и активно работают российские промышленники - "Зарубежнефть" совместно с кубинской государственной нефтяной компанией "Купет" занимается повышением нефтеотдачи на месторождении "Бока-де-Харуко", а группа "ГАЗ" ведет сборочное производство востребованных здесь автомобилей "ГАЗель", "УРАЛ" и "ПАЗ". "В российско-кубинском товарообороте в 2022 году отмечена существенная положительная динамика, растут объемы нашего экспорта на остров. Россия поставляет сюда широкую номенклатуру товаров, включающую нефтепродукты, продовольствие и сельхозсырьё, а также машины, оборудование и транспортные средства", - добавил глава российский дипмиссии.

https://ria.ru/20230302/kuba-1855251693.html

https://ria.ru/20230303/mir-1855513072.html

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экономика, россия, москва, гавана, группа газ, зарубежнефть, куба