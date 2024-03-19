https://ria.ru/20240319/kuba-1934231573.html

Госдума ратифицировала протоколы о реструктуризации обязательств Кубы

Госдума ратифицировала протоколы о реструктуризации обязательств Кубы - РИА Новости, 19.03.2024

Госдума ратифицировала протоколы о реструктуризации обязательств Кубы

Госдума приняла закон о ратификации протоколов, предусматривающих реструктуризацию обязательств Кубы перед Россией по четырем госкредитам. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:58

2024-03-19T13:58

2024-03-19T13:58

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куба

россия

госдума рф

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Госдума приняла закон о ратификации протоколов, предусматривающих реструктуризацию обязательств Кубы перед Россией по четырем госкредитам. Протоколы вносят соответствующие изменения в четыре межправительственных кредитных соглашения. Речь идет о госкредитах правительству Кубы для финансирования поставок российских товаров, работ и услуг; поставок российской строительной и сельскохозяйственной техники; строительства четырех энергоблоков теплоэлектростанций; модернизации и расширения металлургического завода "Антильяна де Асеро им. Хосе Марти". В ходе встречи сопредседателей российско-кубинской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, состоявшейся 6 октября 2022 года, кубинская сторона, ссылаясь на тяжелое экономическое положение республики, обратилась с просьбой о реструктуризации задолженности Кубы перед Россией по данным госкредитам. По состоянию на 15 марта 2023 года общая сумма задолженности Кубы перед РФ по этим кредитам составляла 209,7 миллиона долларов (с учетом штрафных процентов). Протоколы были подписаны 27 апреля 2023 года. Они предусматривают реструктуризацию кубинских обязательств по госкредитам, предоставленным по этим соглашениям, и осуществление всех платежей по ним в российских рублях. В соответствии с протоколами, погашение просроченной задолженности происходит ежегодными платежами 15 июня каждого года в период с 2023 по 2025 годы. А погашение задолженности, накопленной за период с 1 марта по 31 декабря 2022 года, должно осуществляться полугодовыми платежами 15 июня и 15 декабря в период с 2024 по 2040 годы. Срочные платежи, предусмотренные ранее графиком погашения в 2023-2027 годах, переносятся на период 2028-2040 годов с погашением задолженности равными полугодовыми платежами 15 июня и 15 декабря каждого года. Проценты в 2023-2033 годах начисляются по ставке 1% годовых, в 2034-2040 годах - по ставке 1,5% годовых, а уплачиваться будут в период 2028-2040 годов в те же даты. Протокол о реструктуризации кредита на металлургический завод, помимо аналогичных изменений, также предусматривает продление периода использования кредита на два года - до 31 декабря 2024 года; увеличение суммы кредита на 8,5 миллиона долларов - до 108,5 миллиона долларов; уплату кубинской стороной комиссии в размере 151 тысяча долларов (1% от неиспользованной по состоянию на 31 декабря 2022 года суммы кредита) тремя равными частями в 2023-2025 годах.

https://ria.ru/20240219/kuba-1928339475.html

https://ria.ru/20231218/turpotok-1916590336.html

https://ria.ru/20240315/kontrakt-1933395802.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, куба, россия, госдума рф