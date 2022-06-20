16:12 20.06.2022 (обновлено: 17:29 20.06.2022)
Понимание, как развиваться в условиях санкций, есть, заявила Матвиенко
Матвиенко: понимание, как обеспечить дальнейшее развитие в условиях санкций, есть
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. У руководства России есть понимание, как обеспечить свое дальнейшее социально-экономическое развитие в условиях санкций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Попытки удушить Россию, изолировать её не удались. У нас есть понимание, как обеспечить дальнейшее экономическое и социальное развитие в новых условиях, как переформатировать наше экономическое пространство", - сказала она на встрече с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом
Спикер отметила, что, несмотря на введённые против России "беспрецедентные" санкции, в стране сохраняется стабильная экономическая и финансовая ситуация.
"Экономический блицкриг, который они планировали, не удался. Как они неоднократно заявляли, что экономика России будет разорвана в клочья - не получилось", - подчеркнула она.
У России сохраняются дружеские связи с ее традиционными партнёрами, в том числе, со странами Латинской Америки, напомнила Матвиенко. Это происходит несмотря на то, что, как отметила спикер, Вашингтоном предпринимаются попытки путём шантажа, подкупа и угроз подтолкнуть к торгово-экономическому и дипломатическом бойкоту многих российских партнёров.
"Основная их задача - сдерживать развитие России, сдерживать растущее ее влияние в силу независимой внешней политики на международной арене. Но в очередной раз Вашингтон просчитался",- констатировала она.
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