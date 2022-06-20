https://ria.ru/20220620/sanktsii-1796787293.html

Понимание, как развиваться в условиях санкций, есть, заявила Матвиенко

Понимание, как развиваться в условиях санкций, есть, заявила Матвиенко - РИА Новости, 20.06.2022

Понимание, как развиваться в условиях санкций, есть, заявила Матвиенко

У руководства России есть понимание, как обеспечить свое дальнейшее социально-экономическое развитие в условиях санкций, заявила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 20.06.2022

2022-06-20T16:12

2022-06-20T16:12

2022-06-20T17:29

санкции в отношении россии

россия

рикардо кабрисас руис

куба

экономика

совет федерации рф

валентина матвиенко

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. У руководства России есть понимание, как обеспечить свое дальнейшее социально-экономическое развитие в условиях санкций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Попытки удушить Россию, изолировать её не удались. У нас есть понимание, как обеспечить дальнейшее экономическое и социальное развитие в новых условиях, как переформатировать наше экономическое пространство", - сказала она на встрече с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом РуисомСпикер отметила, что, несмотря на введённые против России "беспрецедентные" санкции, в стране сохраняется стабильная экономическая и финансовая ситуация."Экономический блицкриг, который они планировали, не удался. Как они неоднократно заявляли, что экономика России будет разорвана в клочья - не получилось", - подчеркнула она.У России сохраняются дружеские связи с ее традиционными партнёрами, в том числе, со странами Латинской Америки, напомнила Матвиенко. Это происходит несмотря на то, что, как отметила спикер, Вашингтоном предпринимаются попытки путём шантажа, подкупа и угроз подтолкнуть к торгово-экономическому и дипломатическом бойкоту многих российских партнёров."Основная их задача - сдерживать развитие России, сдерживать растущее ее влияние в силу независимой внешней политики на международной арене. Но в очередной раз Вашингтон просчитался",- констатировала она.

https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795645976.html

https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775146335.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

санкции в отношении россии, россия, рикардо кабрисас руис, куба, экономика, совет федерации рф, валентина матвиенко