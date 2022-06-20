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Понимание, как развиваться в условиях санкций, есть, заявила Матвиенко - РИА Новости, 20.06.2022
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Понимание, как развиваться в условиях санкций, есть, заявила Матвиенко
Понимание, как развиваться в условиях санкций, есть, заявила Матвиенко - РИА Новости, 20.06.2022
Понимание, как развиваться в условиях санкций, есть, заявила Матвиенко
У руководства России есть понимание, как обеспечить свое дальнейшее социально-экономическое развитие в условиях санкций, заявила спикер Совета Федерации... РИА Новости, 20.06.2022
2022-06-20T16:12
2022-06-20T17:29
санкции в отношении россии
россия
рикардо кабрисас руис
куба
экономика
совет федерации рф
валентина матвиенко
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. У руководства России есть понимание, как обеспечить свое дальнейшее социально-экономическое развитие в условиях санкций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Попытки удушить Россию, изолировать её не удались. У нас есть понимание, как обеспечить дальнейшее экономическое и социальное развитие в новых условиях, как переформатировать наше экономическое пространство", - сказала она на встрече с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом РуисомСпикер отметила, что, несмотря на введённые против России "беспрецедентные" санкции, в стране сохраняется стабильная экономическая и финансовая ситуация."Экономический блицкриг, который они планировали, не удался. Как они неоднократно заявляли, что экономика России будет разорвана в клочья - не получилось", - подчеркнула она.У России сохраняются дружеские связи с ее традиционными партнёрами, в том числе, со странами Латинской Америки, напомнила Матвиенко. Это происходит несмотря на то, что, как отметила спикер, Вашингтоном предпринимаются попытки путём шантажа, подкупа и угроз подтолкнуть к торгово-экономическому и дипломатическом бойкоту многих российских партнёров."Основная их задача - сдерживать развитие России, сдерживать растущее ее влияние в силу независимой внешней политики на международной арене. Но в очередной раз Вашингтон просчитался",- констатировала она.
https://ria.ru/20220616/ekonomika-1795645976.html
https://ria.ru/20220225/sanktsii-1775146335.html
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санкции в отношении россии, россия, рикардо кабрисас руис, куба, экономика, совет федерации рф, валентина матвиенко
16:12 20.06.2022 (обновлено: 17:29 20.06.2022)
 
Понимание, как развиваться в условиях санкций, есть, заявила Матвиенко

Матвиенко: понимание, как обеспечить дальнейшее развитие в условиях санкций, есть

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 20.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. У руководства России есть понимание, как обеспечить свое дальнейшее социально-экономическое развитие в условиях санкций, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Попытки удушить Россию, изолировать её не удались. У нас есть понимание, как обеспечить дальнейшее экономическое и социальное развитие в новых условиях, как переформатировать наше экономическое пространство", - сказала она на встрече с заместителем премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом
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В российской экономике "по-прежнему" не будет, заявила Набиуллина
Спикер отметила, что, несмотря на введённые против России "беспрецедентные" санкции, в стране сохраняется стабильная экономическая и финансовая ситуация.
"Экономический блицкриг, который они планировали, не удался. Как они неоднократно заявляли, что экономика России будет разорвана в клочья - не получилось", - подчеркнула она.
У России сохраняются дружеские связи с ее традиционными партнёрами, в том числе, со странами Латинской Америки, напомнила Матвиенко. Это происходит несмотря на то, что, как отметила спикер, Вашингтоном предпринимаются попытки путём шантажа, подкупа и угроз подтолкнуть к торгово-экономическому и дипломатическом бойкоту многих российских партнёров.
"Основная их задача - сдерживать развитие России, сдерживать растущее ее влияние в силу независимой внешней политики на международной арене. Но в очередной раз Вашингтон просчитался",- констатировала она.
Москва - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 19:09
Решетников: санкции Запада не способны повлиять на развитие России
 
Санкции в отношении РоссииРоссияРикардо Кабрисас РуисКубаЭкономикаСовет Федерации РФВалентина Матвиенко
 
 
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