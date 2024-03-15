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Россия подписала контракт на поставку 25 тысяч тонн пшеницы на Кубу - РИА Новости, 15.03.2024
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19:16 15.03.2024 (обновлено: 23:45 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/kontrakt-1933395802.html
Россия подписала контракт на поставку 25 тысяч тонн пшеницы на Кубу
Россия подписала контракт на поставку 25 тысяч тонн пшеницы на Кубу - РИА Новости, 15.03.2024
Россия подписала контракт на поставку 25 тысяч тонн пшеницы на Кубу
Контракт на поставку российской продовольственной пшеницы на Кубу в размере 25 тысяч тонн был подписан на днях, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T19:16
2024-03-15T23:45
россия
куба
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Контракт на поставку российской продовольственной пшеницы на Кубу в размере 25 тысяч тонн был подписан на днях, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "На днях был подписан контракт на поставку российской продовольственной пшеницы в размере 25 тысяч тонн", - сказал Чернышенко в ходе 21 заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В декабре 2022 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому МЧС получила средства на закупку пшеницы и на доставку грузов гуманитарной помощи с продовольствием на Кубу. В феврале 2023 года РФ поставила на остров 25 тысяч тонн пшеницы. Это был уже далеко не первый груз гуманитарной помощи, отправленный на Кубу из России. В апреле 2022 года РФ поставила на остров более 19,5 тысяч тонн пшеницы, а в начале 2022 года 83 тонны лекарств.
https://ria.ru/20240315/chernyshenko-1933394566.html
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россия, куба, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире
Россия, Куба, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), В мире
Россия подписала контракт на поставку 25 тысяч тонн пшеницы на Кубу

Чернышенко: РФ подписала контракт на поставку 25 тысяч тонн пшеницы на Кубу

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы в Красноярском крае
Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Уборка урожая пшеницы в Красноярском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Контракт на поставку российской продовольственной пшеницы на Кубу в размере 25 тысяч тонн был подписан на днях, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"На днях был подписан контракт на поставку российской продовольственной пшеницы в размере 25 тысяч тонн", - сказал Чернышенко в ходе 21 заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
В декабре 2022 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому МЧС получила средства на закупку пшеницы и на доставку грузов гуманитарной помощи с продовольствием на Кубу. В феврале 2023 года РФ поставила на остров 25 тысяч тонн пшеницы. Это был уже далеко не первый груз гуманитарной помощи, отправленный на Кубу из России. В апреле 2022 года РФ поставила на остров более 19,5 тысяч тонн пшеницы, а в начале 2022 года 83 тонны лекарств.
Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Чернышенко рассказал о планах российских банков открыть филиалы на Кубе
Вчера, 19:23
 
РоссияКубаДмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В мире
 
 
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