https://ria.ru/20240315/kontrakt-1933395802.html

Россия подписала контракт на поставку 25 тысяч тонн пшеницы на Кубу

Россия подписала контракт на поставку 25 тысяч тонн пшеницы на Кубу - РИА Новости, 15.03.2024

Россия подписала контракт на поставку 25 тысяч тонн пшеницы на Кубу

Контракт на поставку российской продовольственной пшеницы на Кубу в размере 25 тысяч тонн был подписан на днях, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T19:16

2024-03-15T19:16

2024-03-15T23:45

россия

куба

дмитрий чернышенко

михаил мишустин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Контракт на поставку российской продовольственной пшеницы на Кубу в размере 25 тысяч тонн был подписан на днях, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "На днях был подписан контракт на поставку российской продовольственной пшеницы в размере 25 тысяч тонн", - сказал Чернышенко в ходе 21 заседания межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В декабре 2022 года председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому МЧС получила средства на закупку пшеницы и на доставку грузов гуманитарной помощи с продовольствием на Кубу. В феврале 2023 года РФ поставила на остров 25 тысяч тонн пшеницы. Это был уже далеко не первый груз гуманитарной помощи, отправленный на Кубу из России. В апреле 2022 года РФ поставила на остров более 19,5 тысяч тонн пшеницы, а в начале 2022 года 83 тонны лекарств.

https://ria.ru/20240315/chernyshenko-1933394566.html

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россия, куба, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире