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Отношения России и Кубы определяется их президентами, заявил Володин - РИА Новости, 30.04.2023
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00:38 30.04.2023 (обновлено: 02:50 30.04.2023)
https://ria.ru/20230430/kuba-1868788455.html
Отношения России и Кубы определяется их президентами, заявил Володин
Отношения России и Кубы определяется их президентами, заявил Володин - РИА Новости, 30.04.2023
Отношения России и Кубы определяется их президентами, заявил Володин
Динамика отношений между Россией и Кубой сегодня обеспечивается президентами государств, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу в ходе двусторонней... РИА Новости, 30.04.2023
2023-04-30T00:38
2023-04-30T02:50
куба
россия
политика
вячеслав володин
эстебан ласо эрнандес
госдума рф
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ГАВАНА, 30 апр - РИА Новости. Динамика отношений между Россией и Кубой сегодня обеспечивается президентами государств, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу в ходе двусторонней встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом. Делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным находится на Кубе с официальным визитом. "Надо сказать, что во многом сегодняшняя динамика отношений обеспечена нашими президентами", - сказал Володин. Он отметил, что парламенты должны делать всё возможное для развития отношений, взаимовыгодного сотрудничества, увеличения товарооборота. "Крайне важно, чтобы парламенты со своей стороны делали всё возможное не только для законодательного обеспечения принятых решений, но и сами через новые форматы, наполнение их конкретным содержанием делали всё для развития отношений, укрепления дружбы, взаимовыгодного сотрудничества, увеличения товарооборота", - уточнил Володин. Председатель Национальной ассамблеи народной власти Эстебан Ласо Эрнандес в ходе встречи с Володиным выразил благодарность за поддержку парламента Кубы со стороны России.Также в рамках официального визита состоялось первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальной ассамблеей народной власти Кубы. Заседание прошло под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина и спикера парламента Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса, которые отметили эффективность такого формата.В ходе заседания были затронуты темы развития двусторонних отношений в финансовой и энергетической сферах, сельском хозяйстве, туризме и образовании. Парламентарии также обсудили законотворческую работу по противодействию внешнему вмешательству во внутренние дела.
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куба, россия, политика, вячеслав володин, эстебан ласо эрнандес, госдума рф
Куба, Россия, Политика, Вячеслав Володин, Эстебан Ласо Эрнандес, Госдума РФ
Отношения России и Кубы определяется их президентами, заявил Володин

Володин: сегодняшняя динамика отношений РФ и Кубы обеспечена президентами двух стран

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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ГАВАНА, 30 апр - РИА Новости. Динамика отношений между Россией и Кубой сегодня обеспечивается президентами государств, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в субботу в ходе двусторонней встречи с председателем Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом.
Делегация Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным находится на Кубе с официальным визитом.
"Надо сказать, что во многом сегодняшняя динамика отношений обеспечена нашими президентами", - сказал Володин.
Он отметил, что парламенты должны делать всё возможное для развития отношений, взаимовыгодного сотрудничества, увеличения товарооборота.
"Крайне важно, чтобы парламенты со своей стороны делали всё возможное не только для законодательного обеспечения принятых решений, но и сами через новые форматы, наполнение их конкретным содержанием делали всё для развития отношений, укрепления дружбы, взаимовыгодного сотрудничества, увеличения товарооборота", - уточнил Володин.
Председатель Национальной ассамблеи народной власти Эстебан Ласо Эрнандес в ходе встречи с Володиным выразил благодарность за поддержку парламента Кубы со стороны России.
Также в рамках официального визита состоялось первое заседание комиссии по сотрудничеству между Госдумой и Национальной ассамблеей народной власти Кубы. Заседание прошло под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина и спикера парламента Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса, которые отметили эффективность такого формата.
В ходе заседания были затронуты темы развития двусторонних отношений в финансовой и энергетической сферах, сельском хозяйстве, туризме и образовании. Парламентарии также обсудили законотворческую работу по противодействию внешнему вмешательству во внутренние дела.
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КубаРоссияПолитикаВячеслав ВолодинЭстебан Ласо ЭрнандесГосдума РФ
 
 
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