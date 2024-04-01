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Биография Владимира Познера

Биография Владимира Познера - РИА Новости, 01.04.2024

Биография Владимира Познера

Журналист и телеведущий Владимир Владимирович Познер родился 1 апреля 1934 года в Париже (Франция). Мать – гражданка Франции Жеральдин Люттен (1910-1985). РИА Новости, 01.04.2024

2024-04-01T02:00

2024-04-01T02:00

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Журналист и телеведущий Владимир Владимирович Познер родился 1 апреля 1934 года в Париже (Франция). Мать – гражданка Франции Жеральдин Люттен (1910-1985).Отец – Владимир Познер (1908-1975), сын эмигрантов, покинувших СССР в 1922 году, работал в американской и советской киноиндустрии. В 1934 году Владимир Познер переехал с матерью в США. В 1939 году к ним приехал отец и семья вернулась во Францию. В 1940 году они снова уехали в США.В декабре 1948 года семья переехала в советскую зону оккупации Германии (восточный Берлин), а в конце 1952 года – в СССР.В 1951 году Владимир Познер получил аттестат зрелости в советской вечерней школе при полевой почте, созданной для советских военных, учебу которых прервала война. В 1958 году окончил биолого-почвенный факультет МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности "физиология человека".После окончания университета занимался научными переводами с английского языка, увлекался художественными переводами английской поэзии.С 1960 по 1961 год был литературным секретарем у известного советского поэта, драматурга и переводчика Самуила Маршака (1887-1964).С октября 1961 года работал в Агентстве печати "Новости" (АПН, преемник – РИА Новости, затем медиагруппа "Россия Сегодня").С 1970 года – комментатор главной редакции радиовещания на США и Англию в Комитете по телевидению и радиовещанию (впоследствии – Гостелерадио СССР). Вел ежедневную радиопередачу до конца 1985 года. В декабре 1985 года Познер был ведущим телемостов Ленинград – Сиэтл ("Встреча в верхах рядовых граждан"), в декабре 1986 года – Ленинград – Бостон ("Женщины говорят с женщинами"). Это стало дебютом Познера на отечественном телевидении. В 1986-1991 годах был политическим обозревателем Центрального телевидения Гостелерадио СССР. В апреле 1991 года покинул Гостелерадио из-за разногласий с руководством и вышел из КПСС.С сентября 1991 года Владимир Познер по приглашение американского тележурналиста Фила Донахью вел в США совместную передачу "Познер и Донахью" на канале CNBC, с 1996 года – авторскую программу Final edition ("Итоги недели").Одновременно с 1993 года в Москве Познер вел еженедельные программы "Человек в маске", "Если", "Мы".В 1997 году Владимир Познер вернулся из США в Москву, где продолжил вести программы "Мы" и "Человек в маске", а также радиопрограмму "Давайте это обсудим" на радиостанции "На семи холмах".В 1997 году в Москве открыл "Школу телевизионного мастерства" для молодых региональных журналистов.В 2000-2008 годах был ведущим еженедельного общественно-политического ток-шоу "Времена" на "Первом канале".В 2007-2008 годах был комментатором шоу "Король ринга" на "Первом канале" (первый и второй сезоны).С февраля по май 2008 года на Первом канале еженедельно выходил цикл передач "Одноэтажная Америка" с участием Владимира Познера и телеведущего Ивана Урганта. В последующие годы были выпущены фильмы "Тур де Франс" (2009), "Их Италия" (2012), "Германская головоломка" (2013), "Англия в общем и в частности" (2015), "Еврейское счастье" (2016), "В поисках Дон Кихота" (2016), "Шекспир. Предостережение королям" (2016), "Самые, самые, самые" (2018), "Япония. Обратная сторона кимоно" (2021).С 2008 года – автор и ведущий программы "Познер" на Первом канале. С 2022 года ее выход приостановлен.В 2011 году Владимир Познер был ведущим танцевального шоу "Болеро" на Первом канале.С апреля по сентябрь 2012 года был ведущим на телеканале "Дождь" (внесен Минюстом в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) в телепередаче "Парфенов и Познер". Владимир Познер – автор нескольких книг. В США были выпущены "Прощание с иллюзиями" (1990) и "Свидетель" (1991). После показа передач выходили книги "Одноэтажная Америка" (2008), написанная Познером совместно с американским кинодокументалистом Брайаном Каном и фотографиями Ивана Урганта, "Тур де Франс" (2010), "Их Италия" (2013). В 2012 году на русском языке с дополнениями вышла его автобиографическая книга "Прощание с иллюзиями". Также вышли книги "Познер о Познере" (2014), "Противостояние" (2015), "Немецкая тетрадь. Субъективный взгляд" (2019). С 1994 года – член Академии Российского телевидения. В 1994-2008 годах Владимир Познер был президентом Академии.В 2004 году в Москве вместе с братом Павлом Познер открыл французский ресторан "Жеральдин", названный в честь матери. Творчество тележурналиста было отмечено многими наградами. Он награжден орденом Дружбы народов (1994), орденом Почета (1999), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2006). Имеет Благодарность президента РФ (2008). В 2014 году стал кавалером Ордена Почетного легиона (Франция).Девятикратный победитель национального телевизионного конкурса "ТЭФИ".Трижды лауреат американской телевизионной премии "Эмми" (Emmy Awards), обладатель Золотой медали Общества "За лучший мир" (США, 1997).В 2009 году вошел в двадцатку популярных телеведущих по версии TNS Gallup Media.По итогам 2010 года вошел в "ТОП-15" популярных телеведущих России по версии TNS Россия.Владимир Познер женат третьим браком на Надежде Соловьевой (1955), основателе компании SavEntertainment. От первого брака есть дочь – композитор и пианист Катя Чемберджи (1960). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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