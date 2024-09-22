https://ria.ru/20240922/premiya-1974048471.html

Смехову и Познеру вручат премию Российского еврейского конгресса

Смехову и Познеру вручат премию Российского еврейского конгресса - РИА Новости, 22.09.2024

Смехову и Познеру вручат премию Российского еврейского конгресса

Актеру Вениамину Смехову, телеведущему Владимиру Познеру и раввину Ицхаку Когану в воскресенье вручат премию Global Influence Award Российского еврейского... РИА Новости, 22.09.2024

2024-09-22T00:55

2024-09-22T00:55

2024-09-22T00:55

москва

вениамин смехов

владимир познер

российский еврейский конгресс

третьяковская галерея

культура

общество

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Актеру Вениамину Смехову, телеведущему Владимиру Познеру и раввину Ицхаку Когану в воскресенье вручат премию Global Influence Award Российского еврейского конгресса (РЕК), церемония награждения пройдет в новом корпусе Третьяковской галереи в Москве на благотворительном приеме в преддверии праздника Рош ха-Шана, сообщила пресс-служба РЕК. Праздник Рош ха-Шана – иудейский Новый год, который в этом году начнется вечером 2 октября и закончится вечером 4 октября. "Центральное событие приема — вручение премии Российского еврейского конгресса Global Influence Award. Это особый знак признательности людям, чья деятельность оказала наибольшее влияние на мир. Лауреатами в этом году станут актер Вениамин Смехов, журналист и телеведущий Владимир Познер, раввин синагоги на Большой Бронной Ицхак Коган", - сообщила пресс-служба. На вечере режиссер Савва Савельев, автор спектаклей в "Гоголь-центре", "Театре наций", театре "Практика", израильском театре "Хабаит", представит созданный специально для РЕК спектакль-посвящение художнику Марку Шагалу, в котором примут участие Вениамин Смехов, Ксения Раппопорт. В РЕК сообщили, что на благотворительном приеме будут собраны пожертвования, которые направят на поддержку детей из социально незащищенных семей — на их участие в образовательных программах и обеспечение их самыми важными базовыми потребностями (в том числе продуктами питания, одеждой и тех, кому это необходимо, лекарствами). Еврейский Новый год – Рош ха-Шана – отмечается в первые два дня еврейского месяца тишрей, в 2024 году - со 2 по 4 октября. По традиции в праздник Рош ха-Шана очень важно услышать звук шофара, трубы, сделанной из бараньего рога. В шофар трубят в синагоге на утренней молитве. Звук шофара в иудаизме толкуют как вызов на божественный суд и как призыв к покаянию. Молитвам в два праздничных дня принято уделять как можно больше времени. Во время первой праздничной трапезы принято есть сладкое – чтобы и год был таким же. Поэтому на праздничном столе должен присутствовать мед. Традиционным фруктом еврейского Нового года считается гранат, но в регионах, где этот плод не растет, его заменили яблоками.

https://ria.ru/20240919/sobjanin-1973711632.html

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москва, вениамин смехов, владимир познер, российский еврейский конгресс, третьяковская галерея, культура, общество