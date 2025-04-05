Сайт "Тотального диктанта" подвергся DDOS-атакам
Сайт "Тотального диктанта" подвергся DDOS-атакам в день проведения акции
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Сайт "Тотального диктанта" подвергся DDOS-атакам в день проведения акции, сообщил директор фонда "Тотальный диктант" Вячеслав Беляков.
"Повторяется история со сбоем работы сайта в день старта регистрации на Тотальный диктант. С 10.00 на сайт совершаются DDOS-атаки. Техническая поддержка уже решает вопрос. С этим сегодня столкнулись не только мы... а также ряд других компаний. Вместе с этим мы видим огромное количество желающих написать диктант онлайн и не хотим их терять", - сказал Беляков, слова которого цитирует пресс-служба "Тотального диктанта".
Ранее сообщалось, что акция "Тотальный диктант" пройдет 5 апреля в 50 странах по всему миру и в онлайн-формате.
Также 5 апреля состоится традиционный 17-часовой онлайн-марафон от организаторов "Тотального диктанта", посвященный русскому языку и современной русской литературе, при участии актеров, журналистов и спортсменов.
По данным пресс-службы, "Тотальный диктант" уже написали в двухчасовых зонах более 5 тысяч человек офлайн во Владивостоке, Чите, Петропавловске Камчатском, Якутске, Южно-Сахалинске, Улан Удэ, Новосибирске, Томске, Омске, Красноярске, Новокузнецке, Кемерово и других городах центральной зоны. За рубежом это сделали во Вьетнаме, Индии, Индонезии, Казахстане, на Филиппинах, в Малайзии, Монголии, Вьетнаме и Китае.
В Анадыре Тотальный диктант написал житель блокадного Ленинграда.
Текст "Тотального диктанта" 2025 года писательницы Марины Москвиной сегодня диктуют в вузах, школах, библиотеках, на речном вокзале, в торговых центрах и гипермаркетах, в поездах и самолетах, на воздушном шаре и в других необычных местах. В роли дикторов традиционно звезды телевидения, театра и кино, общественные деятели и работники культуры. Среди них Дмитрий Маликов, Владимир Познер, Яна Чурикова, Дмитрий Певцов, Арина Шарапова, Светлана Сурганова, Андрей Ургант, Светлана Крючкова, Борис Смолкин и многие другие.
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