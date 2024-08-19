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Познер назвал Донахью выдающимся журналистом
Познер назвал Донахью выдающимся журналистом - РИА Новости, 19.08.2024
Познер назвал Донахью выдающимся журналистом
Журналист, телеведущий Владимир Познер, комментируя смерть американского журналиста Фила Донахью, назвал его своим близким другом и выдающимся журналистом,... РИА Новости, 19.08.2024
2024-08-19T18:51
2024-08-19T18:51
2024-08-19T18:51
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Журналист, телеведущий Владимир Познер, комментируя смерть американского журналиста Фила Донахью, назвал его своим близким другом и выдающимся журналистом, придумавшим жанр ток-шоу. "Умер Фил Донахью. Это был совершенно выдающийся журналист, человек придумавший жанр ток-шоу, никогда и ни при каких обстоятельствах не шедший на компромисс со своими убеждениями. Он никогда не лгал, не уступал давлению ни с какой стороны, за что не раз был уволен и, в конце концов, отстранен от телевидения. Фил был моим близким другом", - написал Познер в своем Telegram-канале. Познер отметил, что искусству интервью он научился у Фила Донахью, и благодаря нему проработал шесть лет на американском телевидении. А также, по словам российского журналиста, именно Донахью своим примером показал Познеру, что есть журналист и в чем его долг. Познер заявил, что принимая то или иное важное решение, всегда задавался вопросом: Что бы сказал Фил? "Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с этим уникальным человеком, ставшим моим другом", - добавил Познер.
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фил донахью, владимир познер, в мире
Фил Донахью, Владимир Познер, В мире
Познер назвал Донахью выдающимся журналистом
Познер: Фил Донахью был близким другом, он совершенно выдающийся журналист
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Журналист, телеведущий
Владимир Познер, комментируя смерть американского журналиста Фила Донахью, назвал его своим близким другом и выдающимся журналистом, придумавшим жанр ток-шоу.
"Умер Фил Донахью. Это был совершенно выдающийся журналист, человек придумавший жанр ток-шоу, никогда и ни при каких обстоятельствах не шедший на компромисс со своими убеждениями. Он никогда не лгал, не уступал давлению ни с какой стороны, за что не раз был уволен и, в конце концов, отстранен от телевидения. Фил был моим близким другом", - написал Познер в своем Telegram-канале.
Познер отметил, что искусству интервью он научился у Фила Донахью, и благодаря нему проработал шесть лет на американском телевидении. А также, по словам российского журналиста, именно Донахью своим примером показал Познеру, что есть журналист и в чем его долг.
Познер заявил, что принимая то или иное важное решение, всегда задавался вопросом: Что бы сказал Фил?
"Я благодарен судьбе за то, что она свела меня с этим уникальным человеком, ставшим моим другом", - добавил Познер.