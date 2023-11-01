https://ria.ru/20231101/urgant-1906740082.html
Иван Ургант и Владимир Познер признались в любви России
Иван Ургант и Владимир Познер признались в любви России - РИА Новости, 01.11.2023
Иван Ургант и Владимир Познер признались в любви России
В Сети появилось видео с Иваном Ургантом и Владимиром Познером, на котором они признаются в любви России. РИА Новости, 01.11.2023
2023-11-01T16:56
2023-11-01T16:56
2023-11-01T17:08
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МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. В Сети появилось видео с Иваном Ургантом и Владимиром Познером, на котором они признаются в любви России. Ролик был снят на концерте телеведущих в Дубае. Когда у героев вечера спросили, любят ли они Россию, Познер ответил однозначно утвердительно, а Ургант в своей шутливой манере. "Я люблю Россию. Я даже не знал, что я так сильно ее люблю", — сказал Ургант.После начала спецоперации Иван Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении, после чего пропал из публичного пространства, а его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфирной сетки Первого канала.Сообщалось, что актер уехал в Израиль. Как позже он сам признавался, это был творческий отпуск.Сейчас шоумен не появляется на российских телеэкранах. Периодически Ургант проводит свадьбы и другие мероприятия.После начала СВО Познер перестал появляться в публичном пространстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван ургант, владимир познер, россия, дубай, оаэ, знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Иван Ургант, Владимир Познер, Россия, Дубай, ОАЭ, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Иван Ургант и Владимир Познер признались в любви России
Иван Ургант и Владимир Познер признались на концерте в Дубае в любви России
МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. В Сети появилось видео с Иваном Ургантом и Владимиром Познером, на котором они признаются в любви России.
Ролик был снят на концерте телеведущих в Дубае.
Когда у героев вечера спросили, любят ли они Россию, Познер ответил однозначно утвердительно, а Ургант в своей шутливой манере.
«
"Я люблю Россию. Я даже не знал, что я так сильно ее люблю", — сказал Ургант.
После начала спецоперации Иван Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении, после чего пропал из публичного пространства, а его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфирной сетки Первого канала.
Сообщалось, что актер уехал в Израиль. Как позже он сам признавался, это был творческий отпуск.
Сейчас шоумен не появляется на российских телеэкранах. Периодически Ургант проводит свадьбы и другие мероприятия.
После начала СВО Познер перестал появляться в публичном пространстве.
"Он символизирует элиту, а я Россию": Ургант рассказал о работе с Познером