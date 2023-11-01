https://ria.ru/20231101/urgant-1906740082.html

Иван Ургант и Владимир Познер признались в любви России

Иван Ургант и Владимир Познер признались в любви России - РИА Новости, 01.11.2023

Иван Ургант и Владимир Познер признались в любви России

В Сети появилось видео с Иваном Ургантом и Владимиром Познером, на котором они признаются в любви России. РИА Новости, 01.11.2023

2023-11-01T16:56

2023-11-01T16:56

2023-11-01T17:08

шоубиз

иван ургант

владимир познер

россия

дубай

оаэ

знаменитости

новости шоу-бизнеса

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/01/1906731038_0:0:2871:1616_1920x0_80_0_0_9a1d954fbb75cebca0787b5d54eaabbb.jpg

МОСКВА, 1 ноя – РИА Новости. В Сети появилось видео с Иваном Ургантом и Владимиром Познером, на котором они признаются в любви России. Ролик был снят на концерте телеведущих в Дубае. Когда у героев вечера спросили, любят ли они Россию, Познер ответил однозначно утвердительно, а Ургант в своей шутливой манере. "Я люблю Россию. Я даже не знал, что я так сильно ее люблю", — сказал Ургант.После начала спецоперации Иван Ургант неоднозначно высказывался о ее проведении, после чего пропал из публичного пространства, а его шоу "Вечерний Ургант" исчезло из эфирной сетки Первого канала.Сообщалось, что актер уехал в Израиль. Как позже он сам признавался, это был творческий отпуск.Сейчас шоумен не появляется на российских телеэкранах. Периодически Ургант проводит свадьбы и другие мероприятия.После начала СВО Познер перестал появляться в публичном пространстве.

https://ria.ru/20231002/urgant-1899972480.html

россия

дубай

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

иван ургант, владимир познер, россия, дубай, оаэ, знаменитости, новости шоу-бизнеса