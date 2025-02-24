https://ria.ru/20250224/kanada-2001361841.html
Канада ввела санкции против 76 физических и юридических лиц из России
Канада ввела санкции против 76 физических и юридических лиц из России - РИА Новости, 24.02.2025
Канада ввела санкции против 76 физических и юридических лиц из России
Канада наложила санкции на 76 физических и юридических лиц из России, в том числе на министра энергетики РФ Сергея Цивилева и заместителя министра обороны РФ... РИА Новости, 24.02.2025
2025-02-24T20:54:00+03:00
2025-02-24T20:54:00+03:00
2025-02-24T21:26:00+03:00
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Канада наложила санкции на 76 физических и юридических лиц из России, в том числе на министра энергетики РФ Сергея Цивилева и заместителя министра обороны РФ Анны Цивилевой, следует из заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо и реестра санкций Канады."Чтобы сохранить давление на Россию, премьер-министр Трюдо объявил о новых санкциях, направленных против 76 лиц и организаций, оказывающих поддержку военно-промышленной базе Кремля", - говорится в заявлении канадского премьера.Под санкции также попали Воздушно-космические силы (ВКС) РФ, губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко, фонд Ахмата Кадырова, АНО "Диалог", корпорация Русская медная компания (РМК) и ее основатель Игорь Алтушкин. предприниматель Василий Анисимов и ведущий Владимир Познер.
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санкции в отношении россии, россия, канада, приморский край, джастин трюдо, сергей цивилев, олег кожемяко, воздушно-космические силы россии, в мире
Санкции в отношении России, Россия, Канада, Приморский край, Джастин Трюдо, Сергей Цивилев, Олег Кожемяко, Воздушно-космические силы России, В мире
Канада ввела санкции против 76 физических и юридических лиц из России
Трюдо: Канада наложила санкции на 76 физических и юридических лиц из России