https://ria.ru/20250224/kanada-2001361841.html

Канада ввела санкции против 76 физических и юридических лиц из России

Канада ввела санкции против 76 физических и юридических лиц из России - РИА Новости, 24.02.2025

Канада ввела санкции против 76 физических и юридических лиц из России

Канада наложила санкции на 76 физических и юридических лиц из России, в том числе на министра энергетики РФ Сергея Цивилева и заместителя министра обороны РФ... РИА Новости, 24.02.2025

2025-02-24T20:54:00+03:00

2025-02-24T20:54:00+03:00

2025-02-24T21:26:00+03:00

санкции в отношении россии

россия

канада

приморский край

джастин трюдо

сергей цивилев

олег кожемяко

воздушно-космические силы россии

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ВАШИНГТОН, 24 фев - РИА Новости. Канада наложила санкции на 76 физических и юридических лиц из России, в том числе на министра энергетики РФ Сергея Цивилева и заместителя министра обороны РФ Анны Цивилевой, следует из заявления премьер-министра Канады Джастина Трюдо и реестра санкций Канады."Чтобы сохранить давление на Россию, премьер-министр Трюдо объявил о новых санкциях, направленных против 76 лиц и организаций, оказывающих поддержку военно-промышленной базе Кремля", - говорится в заявлении канадского премьера.Под санкции также попали Воздушно-космические силы (ВКС) РФ, губернатор Приморского края РФ Олег Кожемяко, фонд Ахмата Кадырова, АНО "Диалог", корпорация Русская медная компания (РМК) и ее основатель Игорь Алтушкин. предприниматель Василий Анисимов и ведущий Владимир Познер.

https://ria.ru/20250224/siyyarto-2001335507.html

россия

канада

приморский край

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санкции в отношении россии, россия, канада, приморский край, джастин трюдо, сергей цивилев, олег кожемяко, воздушно-космические силы россии, в мире