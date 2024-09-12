Рейтинг@Mail.ru
Познер назвал причину отказа работать на Западе во время СВО - РИА Новости, 12.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:39 12.09.2024 (обновлено: 19:53 12.09.2024)
https://ria.ru/20240912/zapad-1972360835.html
Познер назвал причину отказа работать на Западе во время СВО
Познер назвал причину отказа работать на Западе во время СВО - РИА Новости, 12.09.2024
Познер назвал причину отказа работать на Западе во время СВО
Телеведущий Владимир Познер заявил изданию Forbes, что отказался работать на западных каналах из-за необходимости определенным образом высказаться о президенте... РИА Новости, 12.09.2024
2024-09-12T18:39
2024-09-12T19:53
в мире
россия
владимир познер
париж
сша
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737316337_0:0:2267:1275_1920x0_80_0_0_b5c0aa780dd511d71fa575cb14fb3aaa.jpg
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер заявил изданию Forbes, что отказался работать на западных каналах из-за необходимости определенным образом высказаться о президенте России Владимире Путине."Были предложения. Я не стану называть конкретно, но они были, и не в одной стране. Но условие! А условие такое: "Вы должны поначалу высказаться по поводу Путина и по поводу политики", причем определенным образом", — сказал журналист.По словам Познера, он посчитал, что такой подход к делу не имеет ничего общего с журналистикой, и ответил отказом."Я сказал: "Нет. Спасибо большое", — заявил он.После начала СВО Познер перестал появляться в публичном пространстве. У журналиста три гражданства — российское, французское и американское. Он рассказывал, что считает такое положение вещей нормальным, потому что родился в Париже, провел детство в США, а в 1952 году перебрался вместе с родителями в СССР.
https://ria.ru/20240906/ssha-1971196347.html
https://ria.ru/20240531/urgant-1949575284.html
россия
париж
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737316337_70:0:2182:1584_1920x0_80_0_0_fd5fd81ca6bf55419b5ed6042cca4c9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир познер, париж, сша, владимир путин
В мире, Россия, Владимир Познер, Париж, США, Владимир Путин
Познер назвал причину отказа работать на Западе во время СВО

Познер отказался работать на Западе во время СВО из-за требований по Путину

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЖурналист Владимир Познер
Журналист Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Журналист Владимир Познер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер заявил изданию Forbes, что отказался работать на западных каналах из-за необходимости определенным образом высказаться о президенте России Владимире Путине.
"Были предложения. Я не стану называть конкретно, но они были, и не в одной стране. Но условие! А условие такое: "Вы должны поначалу высказаться по поводу Путина и по поводу политики", причем определенным образом", — сказал журналист.
Политолог, президент Центра национальных интересов Дмитрий Саймс - РИА Новости, 1920, 06.09.2024
"Наглая ложь": Саймс рассказал об обвинениях США
6 сентября, 23:12
По словам Познера, он посчитал, что такой подход к делу не имеет ничего общего с журналистикой, и ответил отказом.
«
"Я сказал: "Нет. Спасибо большое", — заявил он.
После начала СВО Познер перестал появляться в публичном пространстве. У журналиста три гражданства — российское, французское и американское. Он рассказывал, что считает такое положение вещей нормальным, потому что родился в Париже, провел детство в США, а в 1952 году перебрался вместе с родителями в СССР.
Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
В Нидерландах разгорелся скандал из-за выступления Урганта и Познера
31 мая, 09:46
 
В миреРоссияВладимир ПознерПарижСШАВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала