https://ria.ru/20240912/zapad-1972360835.html

Познер назвал причину отказа работать на Западе во время СВО

Познер назвал причину отказа работать на Западе во время СВО - РИА Новости, 12.09.2024

Познер назвал причину отказа работать на Западе во время СВО

Телеведущий Владимир Познер заявил изданию Forbes, что отказался работать на западных каналах из-за необходимости определенным образом высказаться о президенте... РИА Новости, 12.09.2024

2024-09-12T18:39

2024-09-12T18:39

2024-09-12T19:53

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владимир путин

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МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер заявил изданию Forbes, что отказался работать на западных каналах из-за необходимости определенным образом высказаться о президенте России Владимире Путине."Были предложения. Я не стану называть конкретно, но они были, и не в одной стране. Но условие! А условие такое: "Вы должны поначалу высказаться по поводу Путина и по поводу политики", причем определенным образом", — сказал журналист.По словам Познера, он посчитал, что такой подход к делу не имеет ничего общего с журналистикой, и ответил отказом."Я сказал: "Нет. Спасибо большое", — заявил он.После начала СВО Познер перестал появляться в публичном пространстве. У журналиста три гражданства — российское, французское и американское. Он рассказывал, что считает такое положение вещей нормальным, потому что родился в Париже, провел детство в США, а в 1952 году перебрался вместе с родителями в СССР.

https://ria.ru/20240906/ssha-1971196347.html

https://ria.ru/20240531/urgant-1949575284.html

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в мире, россия, владимир познер, париж, сша, владимир путин