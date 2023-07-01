Рейтинг@Mail.ru
Стало известно местонахождение Владимира Познера - РИА Новости, 01.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
00:55 01.07.2023
https://ria.ru/20230701/pozner-1881537001.html
Стало известно местонахождение Владимира Познера
Стало известно местонахождение Владимира Познера - РИА Новости, 01.07.2023
Стало известно местонахождение Владимира Познера
Актриса Лиза Арзамасова рассекретила местонахождение ведущего и журналиста Владимира Познера. Она поделилась на своей странице в соцсети роликом со встречи с... РИА Новости, 01.07.2023
2023-07-01T00:55
2023-07-01T00:55
шоубиз
владимир познер
сергей кузнецов (архитектор)
москва
россия
знаменитости
елизавета арзамасова
новости шоу-бизнеса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737316337_0:0:2267:1275_1920x0_80_0_0_b5c0aa780dd511d71fa575cb14fb3aaa.jpg
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Актриса Лиза Арзамасова рассекретила местонахождение ведущего и журналиста Владимира Познера. Она поделилась на своей странице в соцсети роликом со встречи с архитектором Сергеем Кузнецовым в Москве. На видео Познер сидит в кресле перед экраном. Он сообщает, что будет модератором встречи. Затем ведущий высказывается о жизни в России.&quot;Фраза про стерильность парижской архитектуры меня несколько задела. Но по опыту жизни в этой стране я научился терпеть&quot;, – заявил журналист.После начала спецоперации Владимир Познер перестал появляться в публичном пространстве. По данным СМИ, он улетел за границу. В марте журналист вышел на связь и заявил, что люди в его окружении против действий российских властей по отношению к Украине. Сам ведущий не раскрыл свою позицию о СВО.У Познера три гражданства – российское, французское и американское. Он рассказывал, что считает такое положение вещей нормальным, потому что родился в Париже, провел детство в США, а в 1952 году перебрался вместе с родителями в СССР.
https://ria.ru/20230306/manucharov-1856169467.html
москва
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/10/1737316337_70:0:2182:1584_1920x0_80_0_0_fd5fd81ca6bf55419b5ed6042cca4c9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир познер, сергей кузнецов (архитектор), москва, россия, знаменитости, елизавета арзамасова, новости шоу-бизнеса, украина
Шоубиз, Владимир Познер, Сергей Кузнецов (архитектор), Москва, Россия, Знаменитости, Елизавета Арзамасова, Новости шоу-бизнеса, Украина
Стало известно местонахождение Владимира Познера

Владимир Познер выступил на встрече с архитектором в Москве

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЖурналист Владимир Познер
Журналист Владимир Познер - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Актриса Лиза Арзамасова рассекретила местонахождение ведущего и журналиста Владимира Познера. Она поделилась на своей странице в соцсети роликом со встречи с архитектором Сергеем Кузнецовым в Москве.
Скриншот публикации Лизы Арзамасовой в социальной сети
Скриншот публикации Лизы Арзамасовой в социальной сети
Скриншот публикации Лизы Арзамасовой в социальной сети
На видео Познер сидит в кресле перед экраном. Он сообщает, что будет модератором встречи. Затем ведущий высказывается о жизни в России.
«

"Фраза про стерильность парижской архитектуры меня несколько задела. Но по опыту жизни в этой стране я научился терпеть", – заявил журналист.

После начала спецоперации Владимир Познер перестал появляться в публичном пространстве. По данным СМИ, он улетел за границу. В марте журналист вышел на связь и заявил, что люди в его окружении против действий российских властей по отношению к Украине. Сам ведущий не раскрыл свою позицию о СВО.
У Познера три гражданства – российское, французское и американское. Он рассказывал, что считает такое положение вещей нормальным, потому что родился в Париже, провел детство в США, а в 1952 году перебрался вместе с родителями в СССР.
Актер Вячеслав Манучаров на премьере фильма Константина Буслова 1941. Крылья над Берлином - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
"Русофобская песня": Манучаров ответил Познеру на осуждение журналистов
6 марта, 16:24
 
ШоубизВладимир ПознерСергей Кузнецов (архитектор)МоскваРоссияЗнаменитостиЕлизавета АрзамасоваНовости шоу-бизнесаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала