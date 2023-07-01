https://ria.ru/20230701/pozner-1881537001.html

Стало известно местонахождение Владимира Познера

Стало известно местонахождение Владимира Познера - РИА Новости, 01.07.2023

Стало известно местонахождение Владимира Познера

Актриса Лиза Арзамасова рассекретила местонахождение ведущего и журналиста Владимира Познера. Она поделилась на своей странице в соцсети роликом со встречи с... РИА Новости, 01.07.2023

2023-07-01T00:55

2023-07-01T00:55

2023-07-01T00:55

шоубиз

владимир познер

сергей кузнецов (архитектор)

москва

россия

знаменитости

елизавета арзамасова

новости шоу-бизнеса

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Актриса Лиза Арзамасова рассекретила местонахождение ведущего и журналиста Владимира Познера. Она поделилась на своей странице в соцсети роликом со встречи с архитектором Сергеем Кузнецовым в Москве. На видео Познер сидит в кресле перед экраном. Он сообщает, что будет модератором встречи. Затем ведущий высказывается о жизни в России."Фраза про стерильность парижской архитектуры меня несколько задела. Но по опыту жизни в этой стране я научился терпеть", – заявил журналист.После начала спецоперации Владимир Познер перестал появляться в публичном пространстве. По данным СМИ, он улетел за границу. В марте журналист вышел на связь и заявил, что люди в его окружении против действий российских властей по отношению к Украине. Сам ведущий не раскрыл свою позицию о СВО.У Познера три гражданства – российское, французское и американское. Он рассказывал, что считает такое положение вещей нормальным, потому что родился в Париже, провел детство в США, а в 1952 году перебрался вместе с родителями в СССР.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

владимир познер, сергей кузнецов (архитектор), москва, россия, знаменитости, елизавета арзамасова, новости шоу-бизнеса, украина