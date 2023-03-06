Рейтинг@Mail.ru
"Русофобская песня": Манучаров ответил Познеру на осуждение журналистов - РИА Новости, 06.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:24 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/manucharov-1856169467.html
"Русофобская песня": Манучаров ответил Познеру на осуждение журналистов
"Русофобская песня": Манучаров ответил Познеру на осуждение журналистов - РИА Новости, 06.03.2023
"Русофобская песня": Манучаров ответил Познеру на осуждение журналистов
Вячеслав Манучаров жестко ответил на негативное высказывание Владимира Познера о журналистах. Он назвал слова коллеги "русофобской песней стыда". РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:24
2023-03-06T16:24
шоубиз
вячеслав манучаров
владимир познер
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788376254_0:0:3141:1767_1920x0_80_0_0_4ac75abcbff7bbc9e6c54fe0e0fbd0a7.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вячеслав Манучаров жестко ответил на негативное высказывание Владимира Познера о журналистах. Он назвал слова коллеги "русофобской песней стыда". Кроме того, он отметил, что Познеру не стыдно за американских и европейских журналистов, которые пишут о Донбассе.Также он осудил коллегу за то, что он не высказал свою позицию о спецоперации публично.Причиной осуждения Манучаровым журналиста послужило его высказывание о стыде за российских коллег. Кроме того, Познер заявил, что люди в его окружении против спецоперации. Однако сам телеведущий не раскрыл свою позицию о СВО.Ранее Иосиф Пригожин возмутился высказыванием Аллы Пугачевой о россиянах. Он назвал ее поступок "некрасивым".
https://ria.ru/20230222/urgant-1853364718.html
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788376254_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_15fc6ba323ce830a3ed1ec5121c90c41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав манучаров, владимир познер, донбасс
Шоубиз, Вячеслав Манучаров, Владимир Познер, Донбасс
"Русофобская песня": Манучаров ответил Познеру на осуждение журналистов

Манучаров назвал осуждение Познером журналистов "русофобской песней стыда"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Вячеслав Манучаров на премьере фильма Константина Буслова "1941. Крылья над Берлином"
Актер Вячеслав Манучаров на премьере фильма Константина Буслова 1941. Крылья над Берлином - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вячеслав Манучаров жестко ответил на негативное высказывание Владимира Познера о журналистах. Он назвал слова коллеги "русофобской песней стыда".
«

"Сегодня прервал долгое молчание Владимир Познер. Слов поддержки в адрес России не прозвучало. Вместо них опостылевшая либеральная мантра о чувстве стыда. Помните, как год назад вчерашние кумиры залепетали в унисон, что им стыдно быть русскими? Вот и Познер продолжает ту же русофобскую песню стыда и покаяния", – отреагировал ведущий в своем Telegram-канале.

Кроме того, он отметил, что Познеру не стыдно за американских и европейских журналистов, которые пишут о Донбассе.
«
"Жаль, что Познер не испытывает чувство стыда за своих американских или европейских коллег, которые намеренно не сообщают своей аудитории правду о событиях на Донбассе, о реальном волеизъявлении жителей ЛНР и ДНР", – добавил актер.
Также он осудил коллегу за то, что он не высказал свою позицию о спецоперации публично.
«

"Душой и сердцем он на другой стороне баррикад. И всегда там был. А работал и жил здесь, мучаясь от нужды. Смелости признаться, что он против (спецоперации – Прим. Ред.), естественно, не нашлось", – заключил артист.

Причиной осуждения Манучаровым журналиста послужило его высказывание о стыде за российских коллег. Кроме того, Познер заявил, что люди в его окружении против спецоперации. Однако сам телеведущий не раскрыл свою позицию о СВО.
Ранее Иосиф Пригожин возмутился высказыванием Аллы Пугачевой о россиянах. Он назвал ее поступок "некрасивым".
Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 22.02.2023
В Сети осудили Урганта за желтый свитер и синюю ленту
22 февраля, 07:40
 
ШоубизВячеслав МанучаровВладимир ПознерДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала