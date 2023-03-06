https://ria.ru/20230306/manucharov-1856169467.html
"Русофобская песня": Манучаров ответил Познеру на осуждение журналистов
"Русофобская песня": Манучаров ответил Познеру на осуждение журналистов - РИА Новости, 06.03.2023
"Русофобская песня": Манучаров ответил Познеру на осуждение журналистов
Вячеслав Манучаров жестко ответил на негативное высказывание Владимира Познера о журналистах. Он назвал слова коллеги "русофобской песней стыда". РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T16:24
2023-03-06T16:24
2023-03-06T16:24
шоубиз
вячеслав манучаров
владимир познер
донбасс
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вячеслав Манучаров жестко ответил на негативное высказывание Владимира Познера о журналистах. Он назвал слова коллеги "русофобской песней стыда". Кроме того, он отметил, что Познеру не стыдно за американских и европейских журналистов, которые пишут о Донбассе.Также он осудил коллегу за то, что он не высказал свою позицию о спецоперации публично.Причиной осуждения Манучаровым журналиста послужило его высказывание о стыде за российских коллег. Кроме того, Познер заявил, что люди в его окружении против спецоперации. Однако сам телеведущий не раскрыл свою позицию о СВО.Ранее Иосиф Пригожин возмутился высказыванием Аллы Пугачевой о россиянах. Он назвал ее поступок "некрасивым".
https://ria.ru/20230222/urgant-1853364718.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав манучаров, владимир познер, донбасс
Шоубиз, Вячеслав Манучаров, Владимир Познер, Донбасс
"Русофобская песня": Манучаров ответил Познеру на осуждение журналистов
Манучаров назвал осуждение Познером журналистов "русофобской песней стыда"
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вячеслав Манучаров жестко ответил на негативное высказывание Владимира Познера о журналистах. Он назвал слова коллеги "русофобской песней стыда".
«
"Сегодня прервал долгое молчание Владимир Познер. Слов поддержки в адрес России не прозвучало. Вместо них опостылевшая либеральная мантра о чувстве стыда. Помните, как год назад вчерашние кумиры залепетали в унисон, что им стыдно быть русскими? Вот и Познер продолжает ту же русофобскую песню стыда и покаяния", – отреагировал ведущий в своем Telegram-канале.
Кроме того, он отметил, что Познеру не стыдно за американских и европейских журналистов, которые пишут о Донбассе.
«
"Жаль, что Познер не испытывает чувство стыда за своих американских или европейских коллег, которые намеренно не сообщают своей аудитории правду о событиях на Донбассе, о реальном волеизъявлении жителей ЛНР и ДНР", – добавил актер.
Также он осудил коллегу за то, что он не высказал свою позицию о спецоперации публично.
«
"Душой и сердцем он на другой стороне баррикад. И всегда там был. А работал и жил здесь, мучаясь от нужды. Смелости признаться, что он против (спецоперации – Прим. Ред.), естественно, не нашлось", – заключил артист.
Причиной осуждения Манучаровым журналиста послужило его высказывание о стыде за российских коллег. Кроме того, Познер заявил, что люди в его окружении против спецоперации. Однако сам телеведущий не раскрыл свою позицию о СВО.
Ранее Иосиф Пригожин возмутился
высказыванием Аллы Пугачевой о россиянах. Он назвал ее поступок "некрасивым".
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