https://ria.ru/20230306/manucharov-1856169467.html

"Русофобская песня": Манучаров ответил Познеру на осуждение журналистов

"Русофобская песня": Манучаров ответил Познеру на осуждение журналистов - РИА Новости, 06.03.2023

"Русофобская песня": Манучаров ответил Познеру на осуждение журналистов

Вячеслав Манучаров жестко ответил на негативное высказывание Владимира Познера о журналистах. Он назвал слова коллеги "русофобской песней стыда". РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T16:24

2023-03-06T16:24

2023-03-06T16:24

шоубиз

вячеслав манучаров

владимир познер

донбасс

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Вячеслав Манучаров жестко ответил на негативное высказывание Владимира Познера о журналистах. Он назвал слова коллеги "русофобской песней стыда". Кроме того, он отметил, что Познеру не стыдно за американских и европейских журналистов, которые пишут о Донбассе.Также он осудил коллегу за то, что он не высказал свою позицию о спецоперации публично.Причиной осуждения Манучаровым журналиста послужило его высказывание о стыде за российских коллег. Кроме того, Познер заявил, что люди в его окружении против спецоперации. Однако сам телеведущий не раскрыл свою позицию о СВО.Ранее Иосиф Пригожин возмутился высказыванием Аллы Пугачевой о россиянах. Он назвал ее поступок "некрасивым".

https://ria.ru/20230222/urgant-1853364718.html

донбасс

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Александра Липатова

вячеслав манучаров, владимир познер, донбасс