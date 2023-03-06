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"Не по-человечески": Пригожин высказался о сбежавшей за границу Пугачевой - РИА Новости, 06.03.2023
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Шоубиз
 
14:33 06.03.2023
https://ria.ru/20230306/prigozhin-1856131594.html
"Не по-человечески": Пригожин высказался о сбежавшей за границу Пугачевой
"Не по-человечески": Пригожин высказался о сбежавшей за границу Пугачевой - РИА Новости, 06.03.2023
"Не по-человечески": Пригожин высказался о сбежавшей за границу Пугачевой
Иосиф Пригожин высказался об уехавшей в Израиль Алле Пугачевой. Он осудил негативные слова певицы о соотечественниках. В прошлом году артистка назвала своих... РИА Новости, 06.03.2023
2023-03-06T14:33
2023-03-06T14:33
шоубиз
иосиф пригожин
алла пугачева
максим галкин
израиль
тель-авив
шоу-бизнес
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Иосиф Пригожин высказался об уехавшей в Израиль Алле Пугачевой. Он осудил негативные слова певицы о соотечественниках. В прошлом году артистка назвала своих недоброжелателей "холопами и рабами". Также он отметил, что Пугачева могла бы воспользоваться своим влиянием и пообщаться с Владимиром Зеленским. После начала спецоперации Пугачева улетела в Израиль вместе с Максимом Галкиным* и их общими детьми. Прошлой осенью она прилетала на некоторое время в Россию, однако вскоре вернулась в Тель-Авив. Супруг исполнительницы раскритиковал действия российских властей по отношению к Украине. В сентябре прошлого года его включили в список физлиц-иноагентов. Спустя месяц шоумен анонсировал свои концерты за границей. Он собирался выступить в США и Канаде. В конце прошлого года СМИ сообщили о возможном лишении Галкина* и Пугачевой гражданства Израиля. Причиной послужило принятие христианства юмористом. Ранее солист "Рецитала" Александр Левшин высказался о переезде исполнительницы в Тель-Авив. По мнению музыканта, она улетела из России из-за желания ее супруга зарабатывать за границей. *Признан Минюстом иноагентом
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иосиф пригожин, алла пугачева, максим галкин, израиль, тель-авив, шоу-бизнес
Шоубиз, Иосиф Пригожин, Алла Пугачева, Максим Галкин, Израиль, Тель-Авив, Шоу-бизнес
"Не по-человечески": Пригожин высказался о сбежавшей за границу Пугачевой

Пригожин назвал "некрасивым" высказывание сбежавшей за границу Пугачевой о россиянах

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкИосиф Пригожин
Иосиф Пригожин - РИА Новости, 1920, 06.03.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Иосиф Пригожин высказался об уехавшей в Израиль Алле Пугачевой. Он осудил негативные слова певицы о соотечественниках. В прошлом году артистка назвала своих недоброжелателей "холопами и рабами".
«

"Когда люди берут, хлопают дверью, уезжают из своего дома и говорят, что все негодяи вокруг, это некрасиво. Это неправильно и не по-человечески", – заявил продюсер в передаче "Новые русские сенсации".

Также он отметил, что Пугачева могла бы воспользоваться своим влиянием и пообщаться с Владимиром Зеленским.
«
"Она могла бы поговорить с Зеленским. Даже если бы у нее ничего не получилось, это бы подтвердило ее статус", – заключил Пригожин.
После начала спецоперации Пугачева улетела в Израиль вместе с Максимом Галкиным* и их общими детьми. Прошлой осенью она прилетала на некоторое время в Россию, однако вскоре вернулась в Тель-Авив.
Супруг исполнительницы раскритиковал действия российских властей по отношению к Украине. В сентябре прошлого года его включили в список физлиц-иноагентов.
Спустя месяц шоумен анонсировал свои концерты за границей. Он собирался выступить в США и Канаде.
В конце прошлого года СМИ сообщили о возможном лишении Галкина* и Пугачевой гражданства Израиля. Причиной послужило принятие христианства юмористом.
Ранее солист "Рецитала" Александр Левшин высказался о переезде исполнительницы в Тель-Авив. По мнению музыканта, она улетела из России из-за желания ее супруга зарабатывать за границей.
*Признан Минюстом иноагентом
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ШоубизИосиф ПригожинАлла ПугачеваМаксим ГалкинИзраильТель-АвивШоу-бизнес
 
 
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