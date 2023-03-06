https://ria.ru/20230306/prigozhin-1856131594.html

"Не по-человечески": Пригожин высказался о сбежавшей за границу Пугачевой

"Не по-человечески": Пригожин высказался о сбежавшей за границу Пугачевой - РИА Новости, 06.03.2023

"Не по-человечески": Пригожин высказался о сбежавшей за границу Пугачевой

Иосиф Пригожин высказался об уехавшей в Израиль Алле Пугачевой. Он осудил негативные слова певицы о соотечественниках. В прошлом году артистка назвала своих... РИА Новости, 06.03.2023

2023-03-06T14:33

2023-03-06T14:33

2023-03-06T14:33

шоубиз

иосиф пригожин

алла пугачева

максим галкин

израиль

тель-авив

шоу-бизнес

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Иосиф Пригожин высказался об уехавшей в Израиль Алле Пугачевой. Он осудил негативные слова певицы о соотечественниках. В прошлом году артистка назвала своих недоброжелателей "холопами и рабами". Также он отметил, что Пугачева могла бы воспользоваться своим влиянием и пообщаться с Владимиром Зеленским. После начала спецоперации Пугачева улетела в Израиль вместе с Максимом Галкиным* и их общими детьми. Прошлой осенью она прилетала на некоторое время в Россию, однако вскоре вернулась в Тель-Авив. Супруг исполнительницы раскритиковал действия российских властей по отношению к Украине. В сентябре прошлого года его включили в список физлиц-иноагентов. Спустя месяц шоумен анонсировал свои концерты за границей. Он собирался выступить в США и Канаде. В конце прошлого года СМИ сообщили о возможном лишении Галкина* и Пугачевой гражданства Израиля. Причиной послужило принятие христианства юмористом. Ранее солист "Рецитала" Александр Левшин высказался о переезде исполнительницы в Тель-Авив. По мнению музыканта, она улетела из России из-за желания ее супруга зарабатывать за границей. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20221220/rasputina-1840087509.html

израиль

тель-авив

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

иосиф пригожин, алла пугачева, максим галкин, израиль, тель-авив, шоу-бизнес