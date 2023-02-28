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"Дело в деньгах": коллега Пугачевой высказался об ее отъезде из России - РИА Новости, 28.02.2023
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Шоубиз
 
18:50 28.02.2023
https://ria.ru/20230228/pugacheva-1854695028.html
"Дело в деньгах": коллега Пугачевой высказался об ее отъезде из России
"Дело в деньгах": коллега Пугачевой высказался об ее отъезде из России - РИА Новости, 28.02.2023
"Дело в деньгах": коллега Пугачевой высказался об ее отъезде из России
Солист группы "Рецитал" Александр Левшин высказался об отъезде Аллы Пугачевой в Израиль. По мнению музыканта, причиной послужило желание супруга певицы Максима... РИА Новости, 28.02.2023
2023-02-28T18:50
2023-02-28T18:50
шоубиз
максим галкин
алла пугачева
израиль
россия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Солист группы "Рецитал" Александр Левшин высказался об отъезде Аллы Пугачевой в Израиль. По мнению музыканта, причиной послужило желание супруга певицы Максима Галкина* заработать за границей.Также он сообщил, что Пугачева лично просила исключить супруга из списка иноагентов. После начала спецоперации Галкин* критиковал действия российских властей по отношению к Украине. Затем он переехал вместе с супругой в Израиль. Прошлым летом певица на короткое время прилетала в Россию. В октябре она вернулась в Тель-Авив. Прошлой осенью юмориста включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования указали Украину. Затем шоумену пришлось организовывать свои выступления за границей. В октябре он анонсировал концерты в США и Канаде. В конце прошлого года СМИ сообщили о возможном лишении пары израильского гражданства. Причиной послужило принятие христианства Галкиным*. Ранее стилист певицы Джордж Ровалс раскрыл детали тревожного состояния Пугачевой в Израиле. По словам знакомого артистки, она начала паниковать из-за равнодушия коллег. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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максим галкин, алла пугачева, израиль, россия
Шоубиз, Максим Галкин, Алла Пугачева, Израиль, Россия
"Дело в деньгах": коллега Пугачевой высказался об ее отъезде из России

Солист группу "Рецитал" Левшин нашел объяснение отъезду Аллы Пугачевой за границу

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер, музыкант и продюсер Александр Левшин
Режиссер, музыкант и продюсер Александр Левшин - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Солист группы "Рецитал" Александр Левшин высказался об отъезде Аллы Пугачевой в Израиль. По мнению музыканта, причиной послужило желание супруга певицы Максима Галкина* заработать за границей.
«
"Галкин* не декабрист. Как и все, кто уехали. Причиной послужили деньги. Галкин* за деньгами побежал. Вопрос комфорта стоит для него, как доминанта. За границей ведь могут закрыть счета", – поделился артист в интервью "Ты не поверишь!".
Также он сообщил, что Пугачева лично просила исключить супруга из списка иноагентов.
«
"Она ходила в высокие кабинеты, просила за мужа. Но ей отказали. Надо всегда делать выбор, с кем ты", – заключил Левшин.
После начала спецоперации Галкин* критиковал действия российских властей по отношению к Украине. Затем он переехал вместе с супругой в Израиль. Прошлым летом певица на короткое время прилетала в Россию. В октябре она вернулась в Тель-Авив.
Прошлой осенью юмориста включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования указали Украину.
Затем шоумену пришлось организовывать свои выступления за границей. В октябре он анонсировал концерты в США и Канаде.
В конце прошлого года СМИ сообщили о возможном лишении пары израильского гражданства. Причиной послужило принятие христианства Галкиным*.
Ранее стилист певицы Джордж Ровалс раскрыл детали тревожного состояния Пугачевой в Израиле. По словам знакомого артистки, она начала паниковать из-за равнодушия коллег.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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ШоубизМаксим ГалкинАлла ПугачеваИзраильРоссия
 
 
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