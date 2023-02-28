"Дело в деньгах": коллега Пугачевой высказался об ее отъезде из России
Солист группу "Рецитал" Левшин нашел объяснение отъезду Аллы Пугачевой за границу
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер, музыкант и продюсер Александр Левшин
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Солист группы "Рецитал" Александр Левшин высказался об отъезде Аллы Пугачевой в Израиль. По мнению музыканта, причиной послужило желание супруга певицы Максима Галкина* заработать за границей.
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"Галкин* не декабрист. Как и все, кто уехали. Причиной послужили деньги. Галкин* за деньгами побежал. Вопрос комфорта стоит для него, как доминанта. За границей ведь могут закрыть счета", – поделился артист в интервью "Ты не поверишь!".
Также он сообщил, что Пугачева лично просила исключить супруга из списка иноагентов.
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"Она ходила в высокие кабинеты, просила за мужа. Но ей отказали. Надо всегда делать выбор, с кем ты", – заключил Левшин.
После начала спецоперации Галкин* критиковал действия российских властей по отношению к Украине. Затем он переехал вместе с супругой в Израиль. Прошлым летом певица на короткое время прилетала в Россию. В октябре она вернулась в Тель-Авив.
Прошлой осенью юмориста включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования указали Украину.
Затем шоумену пришлось организовывать свои выступления за границей. В октябре он анонсировал концерты в США и Канаде.
В конце прошлого года СМИ сообщили о возможном лишении пары израильского гражданства. Причиной послужило принятие христианства Галкиным*.
Ранее стилист певицы Джордж Ровалс раскрыл детали тревожного состояния Пугачевой в Израиле. По словам знакомого артистки, она начала паниковать из-за равнодушия коллег.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.