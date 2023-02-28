https://ria.ru/20230228/pugacheva-1854695028.html

"Дело в деньгах": коллега Пугачевой высказался об ее отъезде из России

"Дело в деньгах": коллега Пугачевой высказался об ее отъезде из России - РИА Новости, 28.02.2023

"Дело в деньгах": коллега Пугачевой высказался об ее отъезде из России

Солист группы "Рецитал" Александр Левшин высказался об отъезде Аллы Пугачевой в Израиль. По мнению музыканта, причиной послужило желание супруга певицы Максима... РИА Новости, 28.02.2023

2023-02-28T18:50

2023-02-28T18:50

2023-02-28T18:50

шоубиз

максим галкин

алла пугачева

израиль

россия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Солист группы "Рецитал" Александр Левшин высказался об отъезде Аллы Пугачевой в Израиль. По мнению музыканта, причиной послужило желание супруга певицы Максима Галкина* заработать за границей.Также он сообщил, что Пугачева лично просила исключить супруга из списка иноагентов. После начала спецоперации Галкин* критиковал действия российских властей по отношению к Украине. Затем он переехал вместе с супругой в Израиль. Прошлым летом певица на короткое время прилетала в Россию. В октябре она вернулась в Тель-Авив. Прошлой осенью юмориста включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования указали Украину. Затем шоумену пришлось организовывать свои выступления за границей. В октябре он анонсировал концерты в США и Канаде. В конце прошлого года СМИ сообщили о возможном лишении пары израильского гражданства. Причиной послужило принятие христианства Галкиным*. Ранее стилист певицы Джордж Ровалс раскрыл детали тревожного состояния Пугачевой в Израиле. По словам знакомого артистки, она начала паниковать из-за равнодушия коллег. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221229/zverev-1842208111.html

израиль

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

максим галкин, алла пугачева, израиль, россия