https://ria.ru/20221206/galkin-1836699052.html
Пугачеву и Галкина* могут лишить израильского гражданства
Пугачеву и Галкина* могут лишить израильского гражданства - РИА Новости, 06.12.2022
Пугачеву и Галкина* могут лишить израильского гражданства
Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина* могут лишить гражданства Израиля. Причиной послужило венчание артистов в одном из московских храмов в 2017 году. Об... РИА Новости, 06.12.2022
2022-12-06T16:35
2022-12-06T16:35
2022-12-06T19:09
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максим галкин
алла пугачева
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репатриация
гражданство
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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина* могут лишить гражданства Израиля. Причиной послужило венчание артистов в одном из московских храмов в 2017 году. Об этом сообщили на израильском канале 13tv. По его словам, певица получила гражданство благодаря мужу. Однако юморист когда-то принял христианство ради супруги. В России также последовала реакция на это высказывание. "Крещеный еврей может поменять веру на иудаизм для получения или сохранения гражданства Израиля, но это долгий и сложный процесс", — рассказал РИА Новости главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР) Адольф Шаевич, комментируя расследование израильского телеканала о получении гражданства Израиля юмористом Максимом Галкиным и его супругой — певицей Аллой Пугачевой. Он отметил, что ему, как раввину, сложно судить о юридических тонкостях получения гражданства. В начале СВО супруги уехали в Израиль с детьми. Летом артистка проживала в латвийской Юрмале. Осенью она прилетала в Москву на короткое время, затем снова вернулась к семье в Тель-Авив. Юморист неоднократно критиковал специальную операцию на Украине и действия российских властей. Ранее Олег Газманов обвинил сбежавшего за границу Галкина в предательстве. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20221123/pugacheva-1833591269.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим галкин, алла пугачева, израиль, новости шоу-бизнеса, новости культуры, репатриация, гражданство
Шоубиз, Максим Галкин, Алла Пугачева, Израиль, Новости шоу-бизнеса, Новости культуры, репатриация, Гражданство
16:35 06.12.2022 (обновлено: 19:09 06.12.2022)
Пугачеву и Галкина* могут лишить израильского гражданства
Пугачеву и Галкина могут лишить израильского гражданства из-за вероисповедания
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости.
Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина* могут лишить гражданства Израиля. Причиной послужило венчание артистов
в одном из московских храмов в 2017 году. Об этом сообщили
на израильском канале 13tv.
"В статьях Закона о возвращении сказано, кто такой еврей: тот, кто родился от еврейской матери и не обратился в христианство", — пояснил экс-глава консульского отдела "Натив" (организации, занимающейся репатриацией евреев в Израиль из других стран) Ханан Ахитов.
По его словам, певица получила гражданство благодаря мужу. Однако юморист когда-то принял христианство ради супруги.
"Благодаря ее мужу, мать которого еврейка, им разрешили иммигрировать в Израиль. Но он женился на ней в церкви, было сказано, что он принял христианство. Так что по закону они ничего не заслуживают", — считает бывший чиновник.
В России также последовала реакция на это высказывание. "Крещеный еврей может поменять веру на иудаизм для получения или сохранения гражданства Израиля, но это долгий и сложный процесс", — рассказал РИА Новости главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР) Адольф Шаевич, комментируя расследование израильского телеканала о получении гражданства Израиля юмористом Максимом Галкиным и его супругой — певицей Аллой Пугачевой. Он отметил, что ему, как раввину, сложно судить о юридических тонкостях получения гражданства.
"Алла Пугачева и Максим Галкин — люди известные. Тут (им. — Прим. ред.) намного проще, а любому человеку в этой ситуации было бы намного труднее", — отметил раввин РИА Новости.
В начале СВО супруги уехали в Израиль с детьми. Летом артистка проживала в латвийской Юрмале. Осенью она прилетала в Москву на короткое время, затем снова вернулась
к семье в Тель-Авив. Юморист неоднократно критиковал специальную операцию на Украине и действия российских властей.
Ранее Олег Газманов обвинил
сбежавшего за границу Галкина в предательстве.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.