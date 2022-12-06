https://ria.ru/20221206/galkin-1836699052.html

Пугачеву и Галкина* могут лишить израильского гражданства

Пугачеву и Галкина* могут лишить израильского гражданства - РИА Новости, 06.12.2022

Пугачеву и Галкина* могут лишить израильского гражданства

Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина* могут лишить гражданства Израиля. Причиной послужило венчание артистов в одном из московских храмов в 2017 году. Об... РИА Новости, 06.12.2022

2022-12-06T16:35

2022-12-06T16:35

2022-12-06T19:09

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МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Аллу Пугачеву и ее супруга Максима Галкина* могут лишить гражданства Израиля. Причиной послужило венчание артистов в одном из московских храмов в 2017 году. Об этом сообщили на израильском канале 13tv. По его словам, певица получила гражданство благодаря мужу. Однако юморист когда-то принял христианство ради супруги. В России также последовала реакция на это высказывание. "Крещеный еврей может поменять веру на иудаизм для получения или сохранения гражданства Израиля, но это долгий и сложный процесс", — рассказал РИА Новости главный раввин России по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР) Адольф Шаевич, комментируя расследование израильского телеканала о получении гражданства Израиля юмористом Максимом Галкиным и его супругой — певицей Аллой Пугачевой. Он отметил, что ему, как раввину, сложно судить о юридических тонкостях получения гражданства. В начале СВО супруги уехали в Израиль с детьми. Летом артистка проживала в латвийской Юрмале. Осенью она прилетала в Москву на короткое время, затем снова вернулась к семье в Тель-Авив. Юморист неоднократно критиковал специальную операцию на Украине и действия российских властей. Ранее Олег Газманов обвинил сбежавшего за границу Галкина в предательстве. * Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20221123/pugacheva-1833591269.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

максим галкин, алла пугачева, израиль, новости шоу-бизнеса, новости культуры, репатриация, гражданство