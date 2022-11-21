https://ria.ru/20221121/gazmanov-1833156727.html

Газманов назвал предателем сбежавшего за границу Галкина*

Газманов назвал предателем сбежавшего за границу Галкина* - РИА Новости, 21.11.2022

Газманов назвал предателем сбежавшего за границу Галкина*

Олег Газманов раскритиковал сбежавшего за границу Максима Галкина* за негативные высказывания о России и обвинил в предательстве. По словам певца, поступок... РИА Новости, 21.11.2022

2022-11-21T17:47

2022-11-21T17:47

2022-11-21T17:47

шоубиз

олег газманов

максим галкин

вгтрк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/16/1742335614_0:223:2998:1909_1920x0_80_0_0_eae7a9c0157ef6ade5831a9311851418.jpg

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Олег Газманов раскритиковал сбежавшего за границу Максима Галкина* за негативные высказывания о России и обвинил в предательстве. По словам певца, поступок коллеги стал для него неожиданностью. Кроме того, он назвал поступок юмориста "комплексом эмигранта". Ранее исполнитель пожаловался на невозможность продать свою квартиру в Латвии. Причиной стало резкое снижение цены на недвижимость. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221117/galkin-1832165659.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

олег газманов, максим галкин, вгтрк