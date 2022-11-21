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Газманов назвал предателем сбежавшего за границу Галкина* - РИА Новости, 21.11.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221121/gazmanov-1833156727.html
Газманов назвал предателем сбежавшего за границу Галкина*
Газманов назвал предателем сбежавшего за границу Галкина* - РИА Новости, 21.11.2022
Газманов назвал предателем сбежавшего за границу Галкина*
Олег Газманов раскритиковал сбежавшего за границу Максима Галкина* за негативные высказывания о России и обвинил в предательстве. По словам певца, поступок... РИА Новости, 21.11.2022
2022-11-21T17:47
2022-11-21T17:47
шоубиз
олег газманов
максим галкин
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Олег Газманов раскритиковал сбежавшего за границу Максима Галкина* за негативные высказывания о России и обвинил в предательстве. По словам певца, поступок коллеги стал для него неожиданностью. Кроме того, он назвал поступок юмориста "комплексом эмигранта". Ранее исполнитель пожаловался на невозможность продать свою квартиру в Латвии. Причиной стало резкое снижение цены на недвижимость. * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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олег газманов, максим галкин, вгтрк
Шоубиз, Олег Газманов, Максим Галкин, ВГТРК
17:47 21.11.2022
 
Газманов назвал предателем сбежавшего за границу Галкина*

Газманов раскритиковал сбежавшего за границу Галкина* и обвинил его в предательстве

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкПевец Олег Газманов выступает на митинге в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина "За сильную Россию!" на стадионе "Лужники".
Певец Олег Газманов выступает на митинге в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина За сильную Россию! на стадионе Лужники. - РИА Новости, 1920, 21.11.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Олег Газманов раскритиковал сбежавшего за границу Максима Галкина* за негативные высказывания о России и обвинил в предательстве. По словам певца, поступок коллеги стал для него неожиданностью.
"Это неожиданность. Мы были дружны. Но он предал свою страну, предал людей, которые здесь живут. Для меня не так удивительно, что он уехал, а удивительно и гадко, что он оттуда порочит страну", – заявил артист в интервью передачи "Судьба человека".
Кроме того, он назвал поступок юмориста "комплексом эмигранта".

"У нас нет преград. Можно жить, где хочешь. А плевать назад некрасиво. Есть комплекс эмигранта. Он начинает ругать страну, чтобы оправдать отъезд. Люди, которые ходили на концерты, теперь его ненавидят. Как теперь с этим жить? Это тяжело", – высказался музыкант.

Ранее исполнитель пожаловался на невозможность продать свою квартиру в Латвии. Причиной стало резкое снижение цены на недвижимость.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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