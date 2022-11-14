https://ria.ru/20221114/gazmanov-1831335448.html

"Не знаю, что делать": Газманов не смог продать свою квартиру в Юрмале

"Не знаю, что делать": Газманов не смог продать свою квартиру в Юрмале - РИА Новости, 14.11.2022

"Не знаю, что делать": Газманов не смог продать свою квартиру в Юрмале

Олег Газманов пожаловался на невозможность попасть в свою квартиру в Юрмале в течение восьми лет. Артист начал сожалеть о покупке. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:45

2022-11-14T13:45

2022-11-14T13:45

шоубиз

олег газманов

юрмала

латвия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Олег Газманов пожаловался на невозможность попасть в свою квартиру в Юрмале в течение восьми лет. Артист начал сожалеть о покупке. СМИ сообщили, что, по оценкам риелторов, недвижимость обошлась в 500 тысяч евро. Однако Газманов не смог продать ее из-за резкого снижения цены. Кроме того, он добавил, что продолжает платить налог на недвижимость, которой не пользуется. Исполнитель с 2014 года – персона нон-грата в Латвии. Это связано с позицией певца в связи с присоединением Крыма к России.Ранее Родион Газманов опроверг слухи об эмиграции отца в Израиль. Он сообщил, что был с родителем на гастролях за границей, но речи о получении иностранного гражданства не шло.

https://ria.ru/20220606/gazmanov-1793501906.html

юрмала

латвия

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

олег газманов, юрмала, латвия