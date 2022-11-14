https://ria.ru/20221114/gazmanov-1831335448.html
"Не знаю, что делать": Газманов не смог продать свою квартиру в Юрмале
"Не знаю, что делать": Газманов не смог продать свою квартиру в Юрмале - РИА Новости, 14.11.2022
"Не знаю, что делать": Газманов не смог продать свою квартиру в Юрмале
Олег Газманов пожаловался на невозможность попасть в свою квартиру в Юрмале в течение восьми лет. Артист начал сожалеть о покупке. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:45
2022-11-14T13:45
2022-11-14T13:45
шоубиз
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Олег Газманов пожаловался на невозможность попасть в свою квартиру в Юрмале в течение восьми лет. Артист начал сожалеть о покупке. СМИ сообщили, что, по оценкам риелторов, недвижимость обошлась в 500 тысяч евро. Однако Газманов не смог продать ее из-за резкого снижения цены. Кроме того, он добавил, что продолжает платить налог на недвижимость, которой не пользуется. Исполнитель с 2014 года – персона нон-грата в Латвии. Это связано с позицией певца в связи с присоединением Крыма к России.Ранее Родион Газманов опроверг слухи об эмиграции отца в Израиль. Он сообщил, что был с родителем на гастролях за границей, но речи о получении иностранного гражданства не шло.
https://ria.ru/20220606/gazmanov-1793501906.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
олег газманов, юрмала, латвия
Шоубиз, Олег Газманов, Юрмала, Латвия
"Не знаю, что делать": Газманов не смог продать свою квартиру в Юрмале
Певец Олег Газманов пожаловался на невозможность продать свою квартиру в Латвии
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Олег Газманов пожаловался на невозможность попасть в свою квартиру в Юрмале в течение восьми лет. Артист начал сожалеть о покупке.
"Я сдуру купил эту квартирку несчастную. Теперь не знаю, что с ней делать. Купил Марине подарить. Она говорит: "Зачем?" Оказалась права", – сообщил исполнитель в интервью передачи "Ты не поверишь!".
СМИ сообщили, что, по оценкам риелторов, недвижимость обошлась в 500 тысяч евро. Однако Газманов не смог продать ее из-за резкого снижения цены.
"Она сейчас в три раза дешевле стала. И даже за эти деньги никто ее не хочет смотреть", – заявил артист.
Кроме того, он добавил, что продолжает платить налог на недвижимость, которой не пользуется.
"Я плачу деньги за нее. Коммуналку и налоги. Но туда не езжу. Единственное, что меня теперь сильно волнует – на кухне осталась запечатанная бутылка арманьяка 1951 года. Моего года рождения", – признался певец.
Исполнитель с 2014 года – персона нон-грата в Латвии. Это связано с позицией певца в связи с присоединением Крыма к России.
Ранее Родион Газманов опроверг
слухи об эмиграции отца в Израиль. Он сообщил, что был с родителем на гастролях за границей, но речи о получении иностранного гражданства не шло.