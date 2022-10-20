https://ria.ru/20221020/gazmanov-1825377707.html

Родион Газманов опроверг слухи об эмиграции отца в Израиль

Родион Газманов опроверг слухи об эмиграции отца в Израиль - РИА Новости, 20.10.2022

Родион Газманов опроверг слухи об эмиграции отца в Израиль

Родион Газманов ответил на слухи об эмиграции отца и планах на переезд в другую страну. Артист сообщил, что был с родителем на гастролях в Израиле, но речи о... РИА Новости, 20.10.2022

2022-10-20T15:10

2022-10-20T15:10

2022-10-20T15:10

шоубиз

олег газманов

израиль

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Родион Газманов ответил на слухи об эмиграции отца и планах на переезд в другую страну. Артист сообщил, что был с родителем на гастролях в Израиле, но речи о получении гражданства не шло. Кроме того, исполнитель добавил, что его отец "не стал бы этим заниматься, особенно в такое время". Певец сообщил, что также не собирается уезжать из России. Ранее Олег Газманов прокомментировал слухи об эмиграции. По словам музыканта, он находится дома и не собирается никуда уезжать.

https://ria.ru/20221019/gazmanov-1825108224.html

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

олег газманов, израиль