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Родион Газманов опроверг слухи об эмиграции отца в Израиль - РИА Новости, 20.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221020/gazmanov-1825377707.html
Родион Газманов опроверг слухи об эмиграции отца в Израиль
Родион Газманов опроверг слухи об эмиграции отца в Израиль - РИА Новости, 20.10.2022
Родион Газманов опроверг слухи об эмиграции отца в Израиль
Родион Газманов ответил на слухи об эмиграции отца и планах на переезд в другую страну. Артист сообщил, что был с родителем на гастролях в Израиле, но речи о... РИА Новости, 20.10.2022
2022-10-20T15:10
2022-10-20T15:10
шоубиз
олег газманов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Родион Газманов ответил на слухи об эмиграции отца и планах на переезд в другую страну. Артист сообщил, что был с родителем на гастролях в Израиле, но речи о получении гражданства не шло. Кроме того, исполнитель добавил, что его отец "не стал бы этим заниматься, особенно в такое время". Певец сообщил, что также не собирается уезжать из России. Ранее Олег Газманов прокомментировал слухи об эмиграции. По словам музыканта, он находится дома и не собирается никуда уезжать.
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олег газманов, израиль
Шоубиз, Олег Газманов, Израиль
15:10 20.10.2022
 
Родион Газманов опроверг слухи об эмиграции отца в Израиль

Родион Газманов ответил на слухи об эмиграции отца в Израиль и планах покинуть Россию

© РИА Новости / Владимир ТрефиловРодион Газманов на "Открытом показе"
Родион Газманов на Открытом показе - РИА Новости, 1920, 20.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Родион Газманов ответил на слухи об эмиграции отца и планах на переезд в другую страну. Артист сообщил, что был с родителем на гастролях в Израиле, но речи о получении гражданства не шло.
"Мы ездили с гастролями туда. Но одно дело бывать в стране, другое – получать гражданство", – рассказал музыкант в интервью "Алена, блин!".
Кроме того, исполнитель добавил, что его отец "не стал бы этим заниматься, особенно в такое время".
Певец сообщил, что также не собирается уезжать из России.
"У меня никогда в жизни не было желания уехать. Мысль о том, чтобы покинуть свою страну, вызывает печаль", – сообщил артист.
Ранее Олег Газманов прокомментировал слухи об эмиграции. По словам музыканта, он находится дома и не собирается никуда уезжать.
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ШоубизОлег ГазмановИзраиль
 
 
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