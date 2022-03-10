Олег Газманов опроверг слухи об эмиграции
Олег Газманов опроверг слухи об израильском гражданстве и эмиграции из России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец и композитор Олег Газманов на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Олег Газманов опроверг наличие израильского гражданства. Кроме того, музыкант в своем Instagram заверил, что не планирует уезжать из России.
"Буквально вчера появилось сообщение, и развивается слух о том, что я якобы имею гражданство Израиля, двойное гражданство, и о том, что я уже в Израиле. Нет, друзья мои, я в России, я сочиняю музыку, работаю дома, все в порядке, не собираюсь никуда уезжать", – сказал Газманов.
Он добавил, что планировал подарить жене на день рождения совместную поездку на Ямайку, но "в свете последних событий это выглядело бы двусмысленно".
"Мне не хочется и не хотелось давать повод и нашим, и зарубежным СМИ, и врагам говорить о том, что я покинул страну. Поэтому я никуда не уезжаю, я здесь. Я мужчина, я все это выдержу – все это хамство и мат в моих комментариях, но я хочу оградить мою жену, мою дочь, мою семью, потому что эти мегатонны всякой гадости, сквернословия, похабщины, которые они получили в свои соцсети, не должны видеть ни женщины, ни тем более дети", – заключил Газманов.
Ранее слухи о своей эмиграции в Израиль опровергла Алла Пугачева, отметив, что "каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией".
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