Олег Газманов опроверг слухи об эмиграции

"Мне не хочется и не хотелось давать повод и нашим, и зарубежным СМИ, и врагам говорить о том, что я покинул страну. Поэтому я никуда не уезжаю, я здесь. Я мужчина, я все это выдержу – все это хамство и мат в моих комментариях, но я хочу оградить мою жену, мою дочь, мою семью, потому что эти мегатонны всякой гадости, сквернословия, похабщины, которые они получили в свои соцсети, не должны видеть ни женщины, ни тем более дети", – заключил Газманов.