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Шоубиз
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Олег Газманов опроверг слухи об эмиграции
Олег Газманов опроверг слухи об эмиграции - РИА Новости, 10.03.2022
Олег Газманов опроверг слухи об эмиграции
Олег Газманов опроверг наличие израильского гражданства. Кроме того, музыкант в своем Instagram заверил, что не планирует уезжать из России. РИА Новости, 10.03.2022
2022-03-10T13:53
2022-03-10T13:53
шоубиз
олег газманов
знаменитости
шоу-бизнес
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Олег Газманов опроверг наличие израильского гражданства. Кроме того, музыкант в своем Instagram заверил, что не планирует уезжать из России. Он добавил, что планировал подарить жене на день рождения совместную поездку на Ямайку, но "в свете последних событий это выглядело бы двусмысленно".Ранее слухи о своей эмиграции в Израиль опровергла Алла Пугачева, отметив, что "каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией".
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олег газманов, знаменитости, шоу-бизнес
13:53 10.03.2022
 
Олег Газманов опроверг слухи об эмиграции

Олег Газманов опроверг слухи об израильском гражданстве и эмиграции из России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевец и композитор Олег Газманов на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии "Виктория" в Государственном Кремлевском Дворце
Певец и композитор Олег Газманов на церемонии вручения Российской Национальной Музыкальной Премии Виктория в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 10.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Олег Газманов опроверг наличие израильского гражданства. Кроме того, музыкант в своем Instagram заверил, что не планирует уезжать из России.

"Буквально вчера появилось сообщение, и развивается слух о том, что я якобы имею гражданство Израиля, двойное гражданство, и о том, что я уже в Израиле. Нет, друзья мои, я в России, я сочиняю музыку, работаю дома, все в порядке, не собираюсь никуда уезжать", – сказал Газманов.

Он добавил, что планировал подарить жене на день рождения совместную поездку на Ямайку, но "в свете последних событий это выглядело бы двусмысленно".

"Мне не хочется и не хотелось давать повод и нашим, и зарубежным СМИ, и врагам говорить о том, что я покинул страну. Поэтому я никуда не уезжаю, я здесь. Я мужчина, я все это выдержу – все это хамство и мат в моих комментариях, но я хочу оградить мою жену, мою дочь, мою семью, потому что эти мегатонны всякой гадости, сквернословия, похабщины, которые они получили в свои соцсети, не должны видеть ни женщины, ни тем более дети", – заключил Газманов.

Ранее слухи о своей эмиграции в Израиль опровергла Алла Пугачева, отметив, что "каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией".
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