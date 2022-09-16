https://ria.ru/20220916/galkin-1817456502.html
Максима Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов
Максима Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов - РИА Новости, 17.09.2022
Максима Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов
Минюст включил шоумена Максима Галкина* в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Об этом следует из обновленного перечня министерства. РИА Новости, 17.09.2022
2022-09-16T21:05
2022-09-16T21:05
2022-09-17T00:20
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Минюст включил шоумена Максима Галкина* в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента. Об этом следует из обновленного перечня министерства.В графе об источниках финансирования значится Украина. Согласно документу, шоумен занимается "осуществлением политической деятельности".Ранее глава рабочей группы ОП по противодействию распространению недостоверной информации и защите прав пользователей интернета Александр Малькевич заявил, что списку "запрещенных артистов", придерживающихся антироссийских взглядов, следует присвоить официальный статус как реестр иноагентов. В числе таких артистов он назвал в том числе и Максима Галкина.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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максим галкин, россия, украина
Максим Галкин, Россия, Украина, Шоубиз
21:05 16.09.2022 (обновлено: 00:20 17.09.2022)
Максима Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов
Минюст включил шоумена Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов