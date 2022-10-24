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"Две хорошие новости": Галкин* рассказал о творческих планах - РИА Новости, 24.10.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20221024/galkin-1826218236.html
"Две хорошие новости": Галкин* рассказал о творческих планах
"Две хорошие новости": Галкин* рассказал о творческих планах - РИА Новости, 24.10.2022
"Две хорошие новости": Галкин* рассказал о творческих планах
Максим Галкин* рассказал в Инстаграме о дополнительных концертах в США и запланированном туре по Канаде. РИА Новости, 24.10.2022
2022-10-24T12:16
2022-10-24T12:16
шоубиз
максим галкин
сша
канада
новости шоу-бизнеса
алла пугачева
россия
артист
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Максим Галкин* рассказал в Инстаграме о дополнительных концертах в США и запланированном туре по Канаде. В сентябре Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования была названа Украина. Шоумен лишился заработка в России и был вынужден планировать выступления за границей. После ухода Аллы Пугачевой со сцены он стал единственным кормильцем в семье. Весной шоумен вместе с семьей уехал в Израиль и давал концерты за рубежом. Артиста обвинили в критике России, но он заявил, что "за 28 лет выступлений ни разу, ни одним словом не облил ее грязью". * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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максим галкин, сша, канада, новости шоу-бизнеса, алла пугачева, россия, артист
Шоубиз, Максим Галкин, США, Канада, Новости шоу-бизнеса, Алла Пугачева, Россия, артист
12:16 24.10.2022
 
"Две хорошие новости": Галкин* рассказал о творческих планах

Максим Галкин* рассказал о запланированных концертах в США и Канаде

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМаксим Галкин
Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Максим Галкин* рассказал в Инстаграме о дополнительных концертах в США и запланированном туре по Канаде.
"У меня две хорошие новости: объявляю дополнительные концерты в США и еду в Канаду", – сообщил юморист.
В сентябре Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования была названа Украина. Шоумен лишился заработка в России и был вынужден планировать выступления за границей. После ухода Аллы Пугачевой со сцены он стал единственным кормильцем в семье.
Весной шоумен вместе с семьей уехал в Израиль и давал концерты за рубежом. Артиста обвинили в критике России, но он заявил, что "за 28 лет выступлений ни разу, ни одним словом не облил ее грязью".
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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ШоубизМаксим ГалкинСШАКанадаНовости шоу-бизнесаАлла ПугачеваРоссияартист
 
 
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