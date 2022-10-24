https://ria.ru/20221024/galkin-1826218236.html

"Две хорошие новости": Галкин* рассказал о творческих планах

"Две хорошие новости": Галкин* рассказал о творческих планах - РИА Новости, 24.10.2022

"Две хорошие новости": Галкин* рассказал о творческих планах

Максим Галкин* рассказал в Инстаграме о дополнительных концертах в США и запланированном туре по Канаде. РИА Новости, 24.10.2022

2022-10-24T12:16

2022-10-24T12:16

2022-10-24T12:16

шоубиз

максим галкин

сша

канада

новости шоу-бизнеса

алла пугачева

россия

артист

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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Максим Галкин* рассказал в Инстаграме о дополнительных концертах в США и запланированном туре по Канаде. В сентябре Галкина* включили в реестр физлиц-иноагентов. Одним из источников его финансирования была названа Украина. Шоумен лишился заработка в России и был вынужден планировать выступления за границей. После ухода Аллы Пугачевой со сцены он стал единственным кормильцем в семье. Весной шоумен вместе с семьей уехал в Израиль и давал концерты за рубежом. Артиста обвинили в критике России, но он заявил, что "за 28 лет выступлений ни разу, ни одним словом не облил ее грязью". * Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20221017/pugacheva-1824621544.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

максим галкин, сша, канада, новости шоу-бизнеса, алла пугачева, россия, артист