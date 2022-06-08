https://ria.ru/20220608/galkin-1794055665.html

Галкин оправдался за критику России

Галкин оправдался за критику России - РИА Новости, 08.06.2022

Галкин оправдался за критику России

Максим Галкин публично ответил на критику за оскорбления в адрес России. РИА Новости, 08.06.2022

2022-06-08T17:01

2022-06-08T17:01

2022-06-08T17:22

шоубиз

алла пугачева

россия

латвия

юрмала

максим галкин

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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Максим Галкин публично ответил на критику за оскорбления в адрес России. Кроме того, юморист отметил, что он много лет пародировал политиков и высмеивал "коррумпированных чиновников". Галкин заявил, что имеет на это право и продолжит это делать на своих выступлениях. Ранее стало известно, что юморист отправится на гастроли в Латвию. Он выступил в Юрмале со своей программой. В начале весны он, Алла Пугачева и их дети уехали в Израиль. Артисты отрицают, что это эмиграция. Примадонна, в свою очередь, в коротком интервью заверила, что планирует с детьми вернуться в Россию к сентябрю, так как начнется новый учебный год.

https://ria.ru/20220608/bi-2-1794011566.html

россия

латвия

юрмала

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

алла пугачева, россия, латвия, юрмала, максим галкин