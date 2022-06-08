17:01 08.06.2022 (обновлено: 17:22 08.06.2022)
Галкин оправдался за критику России
Максим Галкин оправдался за критику России и отверг все обвинения
МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Максим Галкин публично ответил на критику за оскорбления в адрес России.
"Тут отдельные средства массовой информации, рассматривая кусочки моих концертов, с которыми я сейчас выступаю, пытаются подать то, что я делаю на сцене, как поливание грязью моей родины. Так вот, запомните, я за 28 лет своих выступлений ни разу, ни одним словом не облил грязью свою родную, любимую Россию!" – сказал Галкин в социальной сети.
Кроме того, юморист отметил, что он много лет пародировал политиков и высмеивал "коррумпированных чиновников". Галкин заявил, что имеет на это право и продолжит это делать на своих выступлениях.
Ранее стало известно, что юморист отправится на гастроли в Латвию. Он выступил в Юрмале со своей программой.
В начале весны он, Алла Пугачева и их дети уехали в Израиль. Артисты отрицают, что это эмиграция. Примадонна, в свою очередь, в коротком интервью заверила, что планирует с детьми вернуться в Россию к сентябрю, так как начнется новый учебный год.