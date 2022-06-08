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Галкин оправдался за критику России - РИА Новости, 08.06.2022
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Шоубиз
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Галкин оправдался за критику России
Галкин оправдался за критику России - РИА Новости, 08.06.2022
Галкин оправдался за критику России
Максим Галкин публично ответил на критику за оскорбления в адрес России. РИА Новости, 08.06.2022
2022-06-08T17:01
2022-06-08T17:22
шоубиз
алла пугачева
россия
латвия
юрмала
максим галкин
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Максим Галкин публично ответил на критику за оскорбления в адрес России. Кроме того, юморист отметил, что он много лет пародировал политиков и высмеивал "коррумпированных чиновников". Галкин заявил, что имеет на это право и продолжит это делать на своих выступлениях. Ранее стало известно, что юморист отправится на гастроли в Латвию. Он выступил в Юрмале со своей программой. В начале весны он, Алла Пугачева и их дети уехали в Израиль. Артисты отрицают, что это эмиграция. Примадонна, в свою очередь, в коротком интервью заверила, что планирует с детьми вернуться в Россию к сентябрю, так как начнется новый учебный год.
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алла пугачева, россия, латвия, юрмала, максим галкин
17:01 08.06.2022 (обновлено: 17:22 08.06.2022)
 
Галкин оправдался за критику России

Максим Галкин оправдался за критику России и отверг все обвинения

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМаксим Галкин
Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 8 июн - РИА Новости. Максим Галкин публично ответил на критику за оскорбления в адрес России.
"Тут отдельные средства массовой информации, рассматривая кусочки моих концертов, с которыми я сейчас выступаю, пытаются подать то, что я делаю на сцене, как поливание грязью моей родины. Так вот, запомните, я за 28 лет своих выступлений ни разу, ни одним словом не облил грязью свою родную, любимую Россию!" – сказал Галкин в социальной сети.
Кроме того, юморист отметил, что он много лет пародировал политиков и высмеивал "коррумпированных чиновников". Галкин заявил, что имеет на это право и продолжит это делать на своих выступлениях.
Ранее стало известно, что юморист отправится на гастроли в Латвию. Он выступил в Юрмале со своей программой.
В начале весны он, Алла Пугачева и их дети уехали в Израиль. Артисты отрицают, что это эмиграция. Примадонна, в свою очередь, в коротком интервью заверила, что планирует с детьми вернуться в Россию к сентябрю, так как начнется новый учебный год.
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ШоубизАлла ПугачеваРоссияЛатвияЮрмалаМаксим Галкин
 
 
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