https://ria.ru/20220521/shoubiznes-1789555634.html

Новости шоубиза: подмена голосов на Евровидении и возвращение Пугачевой

Новости шоубиза: подмена голосов на Евровидении и возвращение Пугачевой - РИА Новости, 21.05.2022

Новости шоубиза: подмена голосов на Евровидении и возвращение Пугачевой

Чиновники Европейского вещательного союза заменили голоса национальных жюри на Евровидении. Алла Пугачева заявила, что вернется на родину к сентябрю. Юрий... РИА Новости, 21.05.2022

2022-05-21T07:45

2022-05-21T07:45

2022-05-21T07:45

шоубиз

евровидение

максим галкин

лев лещенко

украина

азербайджан

великобритания

алла пугачева

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МОСКВА, 20 мая — РИА Новости, Роман Харрасов. Чиновники Европейского вещательного союза заменили голоса национальных жюри на Евровидении. Алла Пугачева заявила, что вернется на родину к сентябрю. Юрий Шевчук завершил свой концерт в Уфе административным разбирательством. А Анастасия Волочкова снова влюбилась. Подробнее о новостях шоу-бизнеса на этой неделе – в материале РИА Новости. Подтасовка баллов на Евровидении: чиновники проголосовали за жюриЕвровидение завершилось 14 мая. Однако всю эту неделю то в одной, то в другой стране континента выражали недовольства. Сразу после финала состязания выяснилось, что чиновники Европейского вещательного союза (ЕВС) подменили голоса жюри перед их оглашением. В итоге итоговая таблица выглядела не так, как ожидали национальные вещатели. Хотя Украина победила благодаря голосам телезрителей – страна получила максимальные оценки от аудитории из 35 ( всего 40) стран-участниц. С таким рекордным результатом четвертое место от жюри практически никак не повлияло на колоссальную разницу между первым и вторым местом: 631 балл против 466 у Великобритании. Однако Румыния, Азербайджан, Грузия, Черногория и Украина остались недовольны заменой их баллов. Бухарест, Баку, Тбилиси и Подгорица запросили официальные разъяснения ситуации от организаторов.И чиновники дали официальный ответ. Оказалось, что организаторы увидели странную закономерность: якобы шесть стран поставили друг другу высокие оценки в полуфинале конкурса. ЕВС усмотрел сговор и аннулировал голоса жюри Румынии, Азербайджана, Грузии, Черногории, Сан Марино и Польши и в полуфинале, и заодно заранее в финале. Правда, судьям об этом не сказали, и они выставили свои оценки, а потом баллы просто заменили и объявили, назвав официальными. Недовольной осталась и Испания. Страна оказалась на третьем месте, но если бы баллы от жюри не подменили, участница Chanel финишировала второй. Но официальная позиция ЕВС однозначна многие годы: на Евровидении есть только победитель и проигравшие – а на каком месте они оказались, не так важно. Интерес привлек еще один факт. Азербайджан стал финалистом конкурса с нулем от зрителей. Надир Рустамли смог пройти квалификацию только благодаря баллам жюри, когда как участники, которые понравились обычным зрителям, остались ни с чем и уехали домой. Скучный и политизированный конкурс: мнение европейцевЗрители Евровидения из разных стран раскритиковали Евровидение. Аудитория из Германии, Великобритании, Испании и других государств уверена: конкурс политизирован, а за Украину отдали свои голоса обычные европейцы в качестве солидарности, а не потому что им понравилась песня. В итоге конкурс, несмотря на все старания организаторов, получился очень скучным: результат был известен заранее, а проблемы со сценой не позволили добавить яркости и технологичности некоторым номерам. Теперь ЕВС придется хорошо поработать в течение следующего года, чтобы организовать конкурс в 2023-м на уровне и сохранить его статус самого рейтиного шоу в мире с аудиторией около 200 миллионов человек. Пугачева возвращается: Примадонна поведет детей в школу С момента, как Алла Борисовна с семьей покинула Россию и улетела в Израиль, ходит много слухов. Главный аргумент – Максима Галкина не ждут на родине, поэтому он, Пугачева и их дети решили остаться за границей.Однако Алла Борисовна еще 10 марта в своих социальных сетях объявила, что улетела в Израиль на лечение и скоро вернется. На днях она еще раз сказала, что об эмиграции не может быть и речи, а 1 сентября она поведет Гарри и Лизу в школу. Сейчас дети учатся дистанционно. Опровергли планы женщины, которая поет, на эмиграцию ее друзья – Лев Лещенко и Григорий Лепс. Шевчук наговорил на статью: за что будут судить лидера ДДТЮрий Шевчук на концерте в Уфе высказался о Родине и специальной военной операции России на Украине. Правда, слова не носили гуманитарный характер, в них усмотрели дискредитацию отечественных вооруженных сил. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии, протокол был составлен "в связи с провокационными высказываниями рок-музыканта Юрия Шевчука во время концерта 18 мая в спорткомплексе "Уфа-Арена".Однако Советский районный суд Уфы передал дело в Санкт-Петербург. Шевчуку грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.Новая любовь Волочковой: ни слова по-русскиЕсть и хорошие новости из мира шоу-бизнеса: Анастасия Волочкова снова влюбилась. Балерина с кавалером уехала в теплую страну. Сначала все подумали, что прима снова оплатила совместный отпуск с новым ухажером на Мальдивах, но нет. Оказалось, что визави балерины арендовал для нее целый остров в Турции, живут они в шикарной трехэтажной вилле и счастливо отдыхают. Вот только вторая половина Анастасии не говорит по-русски. На каком языке они общаются, звезда не уточнила.

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украина

азербайджан

великобритания

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Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

евровидение, максим галкин, лев лещенко, украина, азербайджан, великобритания, алла пугачева, юрий шевчук, анастасия волочкова