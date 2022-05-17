https://ria.ru/20220517/volochkova-1789074545.html

Волочкова уехала на Мальдивы с новым возлюбленным

Волочкова уехала на Мальдивы с новым возлюбленным - РИА Новости, 17.05.2022

Волочкова уехала на Мальдивы с новым возлюбленным

Анастасия Волочкова поделилась в социальных сетях фотографиями из отпуска: помимо лазурной воды, красивых видов и собственных шпагатов она похвалилась... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:08

2022-05-17T17:08

2022-05-17T17:08

шоубиз

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анастасия волочкова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Анастасия Волочкова поделилась в социальных сетях фотографиями из отпуска: помимо лазурной воды, красивых видов и собственных шпагатов она похвалилась фотографией с новым мужчиной.Танцовщица не стала показывать лица избранника.В комментариях пользователи пошутили по поводу любвеобильности Волочковой.С предыдущим избранником по имени Сергей балерина познакомилась на съемках программы "Давай поженимся", после которой пара также отправилась в отпуск на Мальдивы. Позже Анастасия неоднократно в социальных сетях показывала другого мужчину, однако об отношениях с ним она не уточняла.

https://ria.ru/20220517/volodina-1789068174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес