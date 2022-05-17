Рейтинг@Mail.ru
Волочкова уехала на Мальдивы с новым возлюбленным - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220517/volochkova-1789074545.html
Волочкова уехала на Мальдивы с новым возлюбленным
Волочкова уехала на Мальдивы с новым возлюбленным - РИА Новости, 17.05.2022
Волочкова уехала на Мальдивы с новым возлюбленным
Анастасия Волочкова поделилась в социальных сетях фотографиями из отпуска: помимо лазурной воды, красивых видов и собственных шпагатов она похвалилась... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:08
2022-05-17T17:08
шоубиз
знаменитости
анастасия волочкова
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780669256_0:27:3187:1820_1920x0_80_0_0_5006cb56e9c24968e1c7f358e8b2cadf.jpg
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Анастасия Волочкова поделилась в социальных сетях фотографиями из отпуска: помимо лазурной воды, красивых видов и собственных шпагатов она похвалилась фотографией с новым мужчиной.Танцовщица не стала показывать лица избранника.В комментариях пользователи пошутили по поводу любвеобильности Волочковой.С предыдущим избранником по имени Сергей балерина познакомилась на съемках программы "Давай поженимся", после которой пара также отправилась в отпуск на Мальдивы. Позже Анастасия неоднократно в социальных сетях показывала другого мужчину, однако об отношениях с ним она не уточняла.
https://ria.ru/20220517/volodina-1789068174.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780669256_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_10fd37ccf1e2f570c2874f4f8bd5a7b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес
17:08 17.05.2022
 
Волочкова уехала на Мальдивы с новым возлюбленным

Волочкова уехала на Мальдивы с новым возлюбленным и рассмешила поклонников

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Анастасия Волочкова поделилась в социальных сетях фотографиями из отпуска: помимо лазурной воды, красивых видов и собственных шпагатов она похвалилась фотографией с новым мужчиной.
Танцовщица не стала показывать лица избранника.

"Давайте уметь радоваться друг за друга. Не хочу афишировать мои отношения с достойным мужчиной, с которым меня познакомила моя подруга Наташа, но и скрывать моей радости не стану. Это моя личная жизнь, любовь и радость, и отдых в объятиях любимого", – написала Анастасия.

В комментариях пользователи пошутили по поводу любвеобильности Волочковой.

"Извините, а тот строитель уже все? Не заказывать бани у него?", "Каждый день новая любовь", "Сколько часов вы уже знакомы?", "Уж сколько их упало в эту бездну", – написали поклонники.

С предыдущим избранником по имени Сергей балерина познакомилась на съемках программы "Давай поженимся", после которой пара также отправилась в отпуск на Мальдивы. Позже Анастасия неоднократно в социальных сетях показывала другого мужчину, однако об отношениях с ним она не уточняла.
Телеведущая, астролог Василиса Володина - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
17:01Шоубиз
Володина дала прогноз браку Гордона с молодой арфисткой
 
ШоубизЗнаменитостиАнастасия ВолочковаШоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала