Волочкова уехала на Мальдивы с новым возлюбленным
Волочкова уехала на Мальдивы с новым возлюбленным и рассмешила поклонников
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Анастасия Волочкова поделилась в социальных сетях фотографиями из отпуска: помимо лазурной воды, красивых видов и собственных шпагатов она похвалилась фотографией с новым мужчиной.
Танцовщица не стала показывать лица избранника.
"Давайте уметь радоваться друг за друга. Не хочу афишировать мои отношения с достойным мужчиной, с которым меня познакомила моя подруга Наташа, но и скрывать моей радости не стану. Это моя личная жизнь, любовь и радость, и отдых в объятиях любимого", – написала Анастасия.
В комментариях пользователи пошутили по поводу любвеобильности Волочковой.
"Извините, а тот строитель уже все? Не заказывать бани у него?", "Каждый день новая любовь", "Сколько часов вы уже знакомы?", "Уж сколько их упало в эту бездну", – написали поклонники.
С предыдущим избранником по имени Сергей балерина познакомилась на съемках программы "Давай поженимся", после которой пара также отправилась в отпуск на Мальдивы. Позже Анастасия неоднократно в социальных сетях показывала другого мужчину, однако об отношениях с ним она не уточняла.