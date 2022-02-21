https://ria.ru/20220221/volochkova-1774038482.html

"Беги от нее": пользователи пожалели нового друга Волочковой

"Беги от нее": пользователи пожалели нового друга Волочковой - РИА Новости, 21.02.2022

"Беги от нее": пользователи пожалели нового друга Волочковой

Пользователи Instagram пожалели нового друга Анастасии Волочковой. На днях балерина поделилась совместными кадрами с мужчиной по имени Дмитрий. РИА Новости, 21.02.2022

2022-02-21T12:38

2022-02-21T12:38

2022-02-21T12:38

шоубиз

знаменитости

анастасия волочкова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Пользователи Instagram пожалели нового друга Анастасии Волочковой. На днях балерина поделилась совместными кадрами с мужчиной по имени Дмитрий.Подписчики посоветовали ему "бежать" от звезды.Также пользователи пошутили, что таким образом избранник звезды хочет съездить на Мальдивы.Другие подписчики обратились к балерине, отметив заметную разницу в возрасте.Сама балерина назвала Дмитрия добрым человеком.Предыдущий роман танцовщицы активно обсуждали в интернете. Она познакомилась с мужчиной по имени Сергей на съемках передачи "Давай поженимся", а затем отправилась с ним в отпуск.После отдыха на Мальдивах пара рассталась. По словам балерины, Сергей хотел пиара на ее имени.

https://ria.ru/20220218/volochkova-1773554941.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес