https://ria.ru/20220221/volochkova-1774038482.html
"Беги от нее": пользователи пожалели нового друга Волочковой
"Беги от нее": пользователи пожалели нового друга Волочковой - РИА Новости, 21.02.2022
"Беги от нее": пользователи пожалели нового друга Волочковой
Пользователи Instagram пожалели нового друга Анастасии Волочковой. На днях балерина поделилась совместными кадрами с мужчиной по имени Дмитрий. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:38
2022-02-21T12:38
2022-02-21T12:38
шоубиз
знаменитости
анастасия волочкова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Пользователи Instagram пожалели нового друга Анастасии Волочковой. На днях балерина поделилась совместными кадрами с мужчиной по имени Дмитрий.Подписчики посоветовали ему "бежать" от звезды.Также пользователи пошутили, что таким образом избранник звезды хочет съездить на Мальдивы.Другие подписчики обратились к балерине, отметив заметную разницу в возрасте.Сама балерина назвала Дмитрия добрым человеком.Предыдущий роман танцовщицы активно обсуждали в интернете. Она познакомилась с мужчиной по имени Сергей на съемках передачи "Давай поженимся", а затем отправилась с ним в отпуск.После отдыха на Мальдивах пара рассталась. По словам балерины, Сергей хотел пиара на ее имени.
https://ria.ru/20220218/volochkova-1773554941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес
"Беги от нее": пользователи пожалели нового друга Волочковой
Пользователи соцсетей предложили новому другу Анастасии Волочковой Дмитрию бежать от нее
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
Пользователи Instagram пожалели нового друга Анастасии Волочковой. На днях балерина поделилась
совместными кадрами с мужчиной по имени Дмитрий.
Подписчики посоветовали ему "бежать" от звезды.
"Какой приятный мужчина в отличие от предыдущего. Но ему надо бежать от нее", "Очередная Настина игрушка", "Дима, осторожно!", "Парня жалко", – написали в комментариях.
Также пользователи пошутили, что таким образом избранник звезды хочет съездить на Мальдивы.
"Дима, беги за плавками, скоро на Мальдивы", "Дима, держись, рекламу надо отработать", "Тоже хочешь на Мальдивы?", – отметили в соцсетях.
Другие подписчики обратились к балерине, отметив заметную разницу в возрасте.
"Парень такой с виду хороший, добрый... Вы с Димой как друзья смотритесь, не более того, не надо парня развращать, пожалуйста, видно же, что парнишка не избалованный", – написали в комментариях.
Сама балерина назвала Дмитрия добрым человеком.
"Я всегда счастлива встречать в жизни добрых, светлых, талантливых, добрых и красивых людей", – заявила Волочкова.
Предыдущий роман танцовщицы активно обсуждали в интернете. Она познакомилась с мужчиной по имени Сергей на съемках передачи "Давай поженимся", а затем отправилась с ним в отпуск.
После отдыха на Мальдивах пара рассталась. По словам балерины, Сергей хотел
пиара на ее имени.