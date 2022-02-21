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Шоубиз
https://ria.ru/20220221/volochkova-1774038482.html
"Беги от нее": пользователи пожалели нового друга Волочковой
"Беги от нее": пользователи пожалели нового друга Волочковой - РИА Новости, 21.02.2022
"Беги от нее": пользователи пожалели нового друга Волочковой
Пользователи Instagram пожалели нового друга Анастасии Волочковой. На днях балерина поделилась совместными кадрами с мужчиной по имени Дмитрий. РИА Новости, 21.02.2022
2022-02-21T12:38
2022-02-21T12:38
шоубиз
знаменитости
анастасия волочкова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Пользователи Instagram пожалели нового друга Анастасии Волочковой. На днях балерина поделилась совместными кадрами с мужчиной по имени Дмитрий.Подписчики посоветовали ему "бежать" от звезды.Также пользователи пошутили, что таким образом избранник звезды хочет съездить на Мальдивы.Другие подписчики обратились к балерине, отметив заметную разницу в возрасте.Сама балерина назвала Дмитрия добрым человеком.Предыдущий роман танцовщицы активно обсуждали в интернете. Она познакомилась с мужчиной по имени Сергей на съемках передачи "Давай поженимся", а затем отправилась с ним в отпуск.После отдыха на Мальдивах пара рассталась. По словам балерины, Сергей хотел пиара на ее имени.
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знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес
12:38 21.02.2022
 
"Беги от нее": пользователи пожалели нового друга Волочковой

Пользователи соцсетей предложили новому другу Анастасии Волочковой Дмитрию бежать от нее

© YesNoYes/YoutubeСкриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу "ДаДа — НетНет"
Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу ДаДа — НетНет
© YesNoYes/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Пользователи Instagram пожалели нового друга Анастасии Волочковой. На днях балерина поделилась совместными кадрами с мужчиной по имени Дмитрий.
Подписчики посоветовали ему "бежать" от звезды.

"Какой приятный мужчина в отличие от предыдущего. Но ему надо бежать от нее", "Очередная Настина игрушка", "Дима, осторожно!", "Парня жалко", – написали в комментариях.

Также пользователи пошутили, что таким образом избранник звезды хочет съездить на Мальдивы.

"Дима, беги за плавками, скоро на Мальдивы", "Дима, держись, рекламу надо отработать", "Тоже хочешь на Мальдивы?", – отметили в соцсетях.

Другие подписчики обратились к балерине, отметив заметную разницу в возрасте.

"Парень такой с виду хороший, добрый... Вы с Димой как друзья смотритесь, не более того, не надо парня развращать, пожалуйста, видно же, что парнишка не избалованный", – написали в комментариях.

Сама балерина назвала Дмитрия добрым человеком.

"Я всегда счастлива встречать в жизни добрых, светлых, талантливых, добрых и красивых людей", – заявила Волочкова.

Предыдущий роман танцовщицы активно обсуждали в интернете. Она познакомилась с мужчиной по имени Сергей на съемках передачи "Давай поженимся", а затем отправилась с ним в отпуск.
После отдыха на Мальдивах пара рассталась. По словам балерины, Сергей хотел пиара на ее имени.
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