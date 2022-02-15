https://ria.ru/20220215/volochkova-1772877864.html

"Так и останется банщиком": Волочкова о причинах расставания с Сергеем

"Так и останется банщиком": Волочкова о причинах расставания с Сергеем - РИА Новости, 15.02.2022

"Так и останется банщиком": Волочкова о причинах расставания с Сергеем

Анастасия Волочкова рассказала о причинах расставания с Сергеем. По словам балерины, во время отдыха на Мальдивах мужчина постепенно стал увлекаться собственной РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T13:30

2022-02-15T13:30

2022-02-15T13:30

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анастасия волочкова

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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Анастасия Волочкова рассказала о причинах расставания с Сергеем. По словам балерины, во время отдыха на Мальдивах мужчина постепенно стал увлекаться собственной популярностью.В интервью порталу Teleprogramma.pro она отметила, что в какой-то момент мужчина попросил ее вложить 12 миллионов рублей в строительство фитнес-центра, чтобы затем стать там управляющим. Балерина была шокирована, ведь она однажды "вложила и потеряла массу денег".Когда пару пригласили на федеральный канал, Сергей спросил, сколько ему заплатят, рассказала Волочкова. По словам балерины, он считал, что людям интересно про него смотреть.При этом балерина добавила, что не пожалела двух миллионов на общую поездку на Мальдивы. Она считает, что "сделала добро человеку", ведь "он никогда в жизни не сможет позволить себе такое путешествие".После расставания с Сергеем балерина разместила в социальных сетях фото с бывшим возлюбленным по имени Олег.

https://ria.ru/20220201/skandaly-1769773432.html

https://ria.ru/20220203/volochkova-1770803001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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шоу-бизнес, анастасия волочкова, знаменитости