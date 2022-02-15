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"Так и останется банщиком": Волочкова о причинах расставания с Сергеем
"Так и останется банщиком": Волочкова о причинах расставания с Сергеем - РИА Новости, 15.02.2022
"Так и останется банщиком": Волочкова о причинах расставания с Сергеем
Анастасия Волочкова рассказала о причинах расставания с Сергеем. По словам балерины, во время отдыха на Мальдивах мужчина постепенно стал увлекаться собственной РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T13:30
2022-02-15T13:30
2022-02-15T13:30
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Анастасия Волочкова рассказала о причинах расставания с Сергеем. По словам балерины, во время отдыха на Мальдивах мужчина постепенно стал увлекаться собственной популярностью.В интервью порталу Teleprogramma.pro она отметила, что в какой-то момент мужчина попросил ее вложить 12 миллионов рублей в строительство фитнес-центра, чтобы затем стать там управляющим. Балерина была шокирована, ведь она однажды "вложила и потеряла массу денег".Когда пару пригласили на федеральный канал, Сергей спросил, сколько ему заплатят, рассказала Волочкова. По словам балерины, он считал, что людям интересно про него смотреть.При этом балерина добавила, что не пожалела двух миллионов на общую поездку на Мальдивы. Она считает, что "сделала добро человеку", ведь "он никогда в жизни не сможет позволить себе такое путешествие".После расставания с Сергеем балерина разместила в социальных сетях фото с бывшим возлюбленным по имени Олег.
https://ria.ru/20220201/skandaly-1769773432.html
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шоу-бизнес, анастасия волочкова, знаменитости
"Так и останется банщиком": Волочкова о причинах расставания с Сергеем
Волочкова рассказала о причинах расставания с Сергеем и его стремлении к популярности
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Анастасия Волочкова рассказала о причинах расставания с Сергеем. По словам балерины, во время отдыха на Мальдивах мужчина постепенно стал увлекаться собственной популярностью.
"Я увидела, что Сережа стал втягиваться в пиар-историю. Когда он приехал на Мальдивы, у него было 20 подписчиков в Instagram, и вдруг он стал внаглую лезть в мои прямые эфиры, показывать себя везде, где только можно. К сожалению, это не первый случай в моей жизни, когда люди теряют голову от славы", – призналась Волочкова.
В интервью порталу Teleprogramma.pro она отметила
, что в какой-то момент мужчина попросил ее вложить 12 миллионов рублей в строительство фитнес-центра, чтобы затем стать там управляющим. Балерина была шокирована, ведь она однажды "вложила и потеряла массу денег".
Когда пару пригласили на федеральный канал, Сергей спросил, сколько ему заплатят, рассказала Волочкова. По словам балерины, он считал, что людям интересно про него смотреть.
"Сережа, а ты не знаешь, с какой поры твоя жизнь стала интересна людям? С тех самых, как я выложила первое совместное фото! А ты как был банщиком, так им и останешься", – заявила звезда.
При этом балерина добавила, что не пожалела двух миллионов на общую поездку на Мальдивы. Она считает, что "сделала добро человеку", ведь "он никогда в жизни не сможет позволить себе такое путешествие".
После расставания с Сергеем балерина разместила
в социальных сетях фото с бывшим возлюбленным по имени Олег.