Волочкова воссоединилась с бывшим возлюбленным
Волочкова воссоединилась с бывшим возлюбленным Олегом
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Анастасия Волочкова воссоединилась с бывшим возлюбленным по имени Олег. Балерина выложила совместные фотографии и пожелала подписчикам прекрасного дня.
"Желаем всем прекрасного дня…", – написала звезда.
Ранее она уже как-то показывала кадры с Олегом, однако затем улетела на отдых с мужчиной по имени Сергей, которого встретила на программе "Давай поженимся".
Танцовщица ограничила возможность комментирования публикации, но поклонников это не остановило – они написали свое мнение под другими фото.
"Бывший вернулся, только почему-то нельзя описать свой восторг", "Ура, Олежа вернулся! На Мальдивы захотел, проказник!", "Вроде от Олега было освобождение год назад со словами: "Прощай, неудачник"?" – отметили поклонники.
Некоторые решили, что таким образом Волочкова пытается "насолить" Сергею.
"Что-то вас кидает, Настя! Показать, что вы с Олегом, типа насолить Сергею – так смешно, когда так поступают девушки! Нужно уметь принимать удары! А не демонстрировать всем, что я с Олегом. Очень жаль вас и смешно смотреть! А за Олега стыдно, он как запасной аэродром!" – написала поклонница.
Ранее в Сети осудили балерину за шутку про кота.