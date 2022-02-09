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Шоубиз
https://ria.ru/20220209/volochkova-1771889380.html
Волочкова воссоединилась с бывшим возлюбленным
Волочкова воссоединилась с бывшим возлюбленным - РИА Новости, 09.02.2022
Волочкова воссоединилась с бывшим возлюбленным
Анастасия Волочкова воссоединилась с бывшим возлюбленным по имени Олег. Балерина выложила совместные фотографии и пожелала подписчикам прекрасного дня. РИА Новости, 09.02.2022
2022-02-09T15:16
2022-02-09T15:16
шоубиз
знаменитости
анастасия волочкова
шоу-бизнес
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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Анастасия Волочкова воссоединилась с бывшим возлюбленным по имени Олег. Балерина выложила совместные фотографии и пожелала подписчикам прекрасного дня.Ранее она уже как-то показывала кадры с Олегом, однако затем улетела на отдых с мужчиной по имени Сергей, которого встретила на программе "Давай поженимся".Танцовщица ограничила возможность комментирования публикации, но поклонников это не остановило – они написали свое мнение под другими фото.Некоторые решили, что таким образом Волочкова пытается "насолить" Сергею.Ранее в Сети осудили балерину за шутку про кота.
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знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес
15:16 09.02.2022
 
Волочкова воссоединилась с бывшим возлюбленным

Волочкова воссоединилась с бывшим возлюбленным Олегом

© YesNoYes/YoutubeСкриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу "ДаДа — НетНет"
Скриншот видеоинтервью Анастасии Волочковой в шоу ДаДа — НетНет
© YesNoYes/Youtube
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Анастасия Волочкова воссоединилась с бывшим возлюбленным по имени Олег. Балерина выложила совместные фотографии и пожелала подписчикам прекрасного дня.

"Желаем всем прекрасного дня…", – написала звезда.

Ранее она уже как-то показывала кадры с Олегом, однако затем улетела на отдых с мужчиной по имени Сергей, которого встретила на программе "Давай поженимся".
Танцовщица ограничила возможность комментирования публикации, но поклонников это не остановило – они написали свое мнение под другими фото.

"Бывший вернулся, только почему-то нельзя описать свой восторг", "Ура, Олежа вернулся! На Мальдивы захотел, проказник!", "Вроде от Олега было освобождение год назад со словами: "Прощай, неудачник"?" – отметили поклонники.

Некоторые решили, что таким образом Волочкова пытается "насолить" Сергею.

"Что-то вас кидает, Настя! Показать, что вы с Олегом, типа насолить Сергею – так смешно, когда так поступают девушки! Нужно уметь принимать удары! А не демонстрировать всем, что я с Олегом. Очень жаль вас и смешно смотреть! А за Олега стыдно, он как запасной аэродром!" – написала поклонница.

Ранее в Сети осудили балерину за шутку про кота.
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