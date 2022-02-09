https://ria.ru/20220209/volochkova-1771889380.html

Волочкова воссоединилась с бывшим возлюбленным

Волочкова воссоединилась с бывшим возлюбленным - РИА Новости, 09.02.2022

Волочкова воссоединилась с бывшим возлюбленным

Анастасия Волочкова воссоединилась с бывшим возлюбленным по имени Олег. Балерина выложила совместные фотографии и пожелала подписчикам прекрасного дня. РИА Новости, 09.02.2022

2022-02-09T15:16

2022-02-09T15:16

2022-02-09T15:16

шоубиз

знаменитости

анастасия волочкова

шоу-бизнес

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МОСКВА, 9 фев - РИА Новости. Анастасия Волочкова воссоединилась с бывшим возлюбленным по имени Олег. Балерина выложила совместные фотографии и пожелала подписчикам прекрасного дня.Ранее она уже как-то показывала кадры с Олегом, однако затем улетела на отдых с мужчиной по имени Сергей, которого встретила на программе "Давай поженимся".Танцовщица ограничила возможность комментирования публикации, но поклонников это не остановило – они написали свое мнение под другими фото.Некоторые решили, что таким образом Волочкова пытается "насолить" Сергею.Ранее в Сети осудили балерину за шутку про кота.

https://ria.ru/20220204/volochkova-1771029702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

знаменитости, анастасия волочкова, шоу-бизнес