https://ria.ru/20220208/volochkova-1771700724.html
"Кот не игрушка": Волочкову раскритиковали за шутку про любимца
"Кот не игрушка": Волочкову раскритиковали за шутку про любимца - РИА Новости, 08.02.2022
"Кот не игрушка": Волочкову раскритиковали за шутку про любимца
Пользователи раскритиковали Волочкову за шутку про ее кота Риччи. Мнением они поделились в комментариях под постом о любимце балерины, который она опубликовала... РИА Новости, 08.02.2022
2022-02-08T15:39
2022-02-08T15:39
2022-02-08T15:39
шоубиз
анастасия волочкова
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пользователи раскритиковали Волочкову за шутку про ее кота Риччи. Мнением они поделились в комментариях под постом о любимце балерины, который она опубликовала в личном Instagram-аккаунте. Танцовщица решила сменить имидж и поинтересовалась у подписчиков, не покрасить ли кота. "Мой любимый стилист Тимур, сберегая мое время, приехал ко мне домой покрасить волосы. А пока краска делала свое дело, он решил взяться и за любимого котика Риччи. Тимур спрашивает, в какой цвет его покрасить? Подскажите, пожалуйста", — говорит Волочкова.Она также отметила, что по окрасу животное "гармонично вписывается в интерьер" ее дома. Многие восприняли слова Анастасии всерьез и заступились за Риччи.Недавно Анастасия рассталась с Сергеем Кузнецовым, с ним она познакомилась на шоу "Давай поженимся". Пользователи заподозрили, что балерина и банщик разошлись из-за поста, в котором звезда рассуждала о лицемерии. Позже разрыв отношений подтвердил и сам Кузнецов.
https://ria.ru/20220204/volochkova-1771029702.html
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анастасия волочкова, знаменитости, звезды
"Кот не игрушка": Волочкову раскритиковали за шутку про любимца
Пользователи раскритиковали Волочкову за шутку про ее кота Риччи
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пользователи раскритиковали Волочкову за шутку про ее кота Риччи. Мнением они поделились в комментариях под постом о любимце балерины, который она опубликовала в личном Instagram-аккаунте.
Танцовщица решила сменить имидж и поинтересовалась у подписчиков, не покрасить ли кота.
"Мой любимый стилист Тимур, сберегая мое время, приехал ко мне домой покрасить волосы. А пока краска делала свое дело, он решил взяться и за любимого котика Риччи. Тимур спрашивает, в какой цвет его покрасить? Подскажите, пожалуйста", — говорит Волочкова.
Она также отметила, что по окрасу животное "гармонично вписывается в интерьер" ее дома.
Многие восприняли слова Анастасии всерьез и заступились за Риччи.
"Вы совсем что ли там? Зачем животное красить? "Он гармонично вписывается в интерьер моего дома" — это я уже не могу вынести...", "Зачем издеваться над котом?", "Не надо красить кота, остановитесь! Не издеваетесь над животным!", "Кот не игрушка, и не надо издевательств", — разозлились пользователи.
Недавно Анастасия рассталась
с Сергеем Кузнецовым, с ним она познакомилась на шоу "Давай поженимся". Пользователи заподозрили, что балерина и банщик разошлись из-за поста, в котором звезда рассуждала о лицемерии. Позже разрыв отношений подтвердил
и сам Кузнецов.