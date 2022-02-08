https://ria.ru/20220208/volochkova-1771700724.html

"Кот не игрушка": Волочкову раскритиковали за шутку про любимца

"Кот не игрушка": Волочкову раскритиковали за шутку про любимца - РИА Новости, 08.02.2022

"Кот не игрушка": Волочкову раскритиковали за шутку про любимца

Пользователи раскритиковали Волочкову за шутку про ее кота Риччи. Мнением они поделились в комментариях под постом о любимце балерины, который она опубликовала... РИА Новости, 08.02.2022

2022-02-08T15:39

2022-02-08T15:39

2022-02-08T15:39

шоубиз

анастасия волочкова

знаменитости

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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Пользователи раскритиковали Волочкову за шутку про ее кота Риччи. Мнением они поделились в комментариях под постом о любимце балерины, который она опубликовала в личном Instagram-аккаунте. Танцовщица решила сменить имидж и поинтересовалась у подписчиков, не покрасить ли кота. "Мой любимый стилист Тимур, сберегая мое время, приехал ко мне домой покрасить волосы. А пока краска делала свое дело, он решил взяться и за любимого котика Риччи. Тимур спрашивает, в какой цвет его покрасить? Подскажите, пожалуйста", — говорит Волочкова.Она также отметила, что по окрасу животное "гармонично вписывается в интерьер" ее дома. Многие восприняли слова Анастасии всерьез и заступились за Риччи.Недавно Анастасия рассталась с Сергеем Кузнецовым, с ним она познакомилась на шоу "Давай поженимся". Пользователи заподозрили, что балерина и банщик разошлись из-за поста, в котором звезда рассуждала о лицемерии. Позже разрыв отношений подтвердил и сам Кузнецов.

https://ria.ru/20220204/volochkova-1771029702.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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анастасия волочкова, знаменитости, звезды