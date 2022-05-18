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"Она патриот": Лещенко высказался о возвращении Пугачевой - РИА Новости, 18.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220518/leschenko-1789259770.html
"Она патриот": Лещенко высказался о возвращении Пугачевой
"Она патриот": Лещенко высказался о возвращении Пугачевой - РИА Новости, 18.05.2022
"Она патриот": Лещенко высказался о возвращении Пугачевой
Лев Лещенко высказал свое мнение о возвращении Аллы Пугачевой из Израиля. Он заявил, что у Примадонны не было настроений на долгий отъезд. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:16
2022-05-18T16:16
шоубиз
знаменитости
шоу-бизнес
лев лещенко
алла пугачева
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Лев Лещенко высказал свое мнение о возвращении Аллы Пугачевой из Израиля. Он заявил, что у Примадонны не было настроений на долгий отъезд.В комментарии порталу Teleprogramma.pro он добавил, что Примадонна очень любит свою страну.Ранее Пугачева провела вечер в Израиле в компании Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича.
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знаменитости, шоу-бизнес, лев лещенко, алла пугачева
16:16 18.05.2022
 
"Она патриот": Лещенко высказался о возвращении Пугачевой

Лещенко рассказал о возвращении Пугачевой и назвал ее патриотом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко на концерте в Государственном Кремлевском дворце
Певец Лев Лещенко на концерте в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Лев Лещенко высказал свое мнение о возвращении Аллы Пугачевой из Израиля. Он заявил, что у Примадонны не было настроений на долгий отъезд.

"Конечно, вернутся. Я в этом ни минуты не сомневаюсь. У Аллы Борисовны никогда не было таких настроений. Она поехала полечиться. А какой смысл уезжать, объясните мне, пожалуйста. Это что-то решает в жизни?" – отметил Лещенко.

В комментарии порталу Teleprogramma.pro он добавил, что Примадонна очень любит свою страну.

"Я считаю, что Алла Борисовна – патриот и гражданин России и будет ее гражданином до конца дней своих. Я в этом нисколько не сомневаюсь, поскольку разговаривал с ней ранее. Более глубокого человека, любящего свою страну, я не знаю", – заключил певец.

Ранее Пугачева провела вечер в Израиле в компании Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича.
Фотография из Telegram-аккаунта Павла Прилучного - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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