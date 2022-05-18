"Она патриот": Лещенко высказался о возвращении Пугачевой
Лещенко рассказал о возвращении Пугачевой и назвал ее патриотом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПевец Лев Лещенко на концерте в Государственном Кремлевском дворце
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Лев Лещенко высказал свое мнение о возвращении Аллы Пугачевой из Израиля. Он заявил, что у Примадонны не было настроений на долгий отъезд.
"Конечно, вернутся. Я в этом ни минуты не сомневаюсь. У Аллы Борисовны никогда не было таких настроений. Она поехала полечиться. А какой смысл уезжать, объясните мне, пожалуйста. Это что-то решает в жизни?" – отметил Лещенко.
В комментарии порталу Teleprogramma.pro он добавил, что Примадонна очень любит свою страну.
"Я считаю, что Алла Борисовна – патриот и гражданин России и будет ее гражданином до конца дней своих. Я в этом нисколько не сомневаюсь, поскольку разговаривал с ней ранее. Более глубокого человека, любящего свою страну, я не знаю", – заключил певец.
Ранее Пугачева провела вечер в Израиле в компании Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича.