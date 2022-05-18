https://ria.ru/20220518/leschenko-1789259770.html

"Она патриот": Лещенко высказался о возвращении Пугачевой

"Она патриот": Лещенко высказался о возвращении Пугачевой - РИА Новости, 18.05.2022

"Она патриот": Лещенко высказался о возвращении Пугачевой

Лев Лещенко высказал свое мнение о возвращении Аллы Пугачевой из Израиля. Он заявил, что у Примадонны не было настроений на долгий отъезд. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:16

2022-05-18T16:16

2022-05-18T16:16

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Лев Лещенко высказал свое мнение о возвращении Аллы Пугачевой из Израиля. Он заявил, что у Примадонны не было настроений на долгий отъезд.В комментарии порталу Teleprogramma.pro он добавил, что Примадонна очень любит свою страну.Ранее Пугачева провела вечер в Израиле в компании Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича.

https://ria.ru/20220518/priluchnyy-1789185396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, лев лещенко, алла пугачева