https://ria.ru/20220607/galkin-1793744600.html
Галкин поедет на гастроли в Латвию
Галкин поедет на гастроли в Латвию - РИА Новости, 07.06.2022
Галкин поедет на гастроли в Латвию
Максим Галкин поедет в Латвию. В августе у юмориста запланирован концерт в Юрмале. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:41
2022-06-07T14:41
2022-06-07T14:41
шоубиз
максим галкин
алла пугачева
лайма вайкуле
латвия
юрмала
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Максим Галкин поедет в Латвию. В августе у юмориста запланирован концерт в Юрмале. При это юморист не уточнил, поедет ли в Латвию вместе с семьей. Ранее Юрмала становилась местом летнего отдыха Аллы Пугачевой.Галкин вместе с Пугачевой и детьми в начале весны уехал в Израиль. По словам Примадонны, она отправилась в другую страну на лечение. Однако юморист неоднократно нелестно отзывался о специальной военной операции на Украине. После этого в России стали активно обсуждать, что он эмигрировал. Однако Пугачева в недавнем интервью призналась, что планирует вернуться в страну к сентябрю, так как Лизе и Гарри нужно идти в школу. Юрмала долгие годы была традиционным место проведения фестиваля "Новая волна", однако после того, как в 2014 году Латвия внесла несколько российских артистов в черный список и запретила им въезд в страну, музыкальный форум переехал в Сочи. Юрмала также – родной город подруги Пугачевой Лаймы Вайкуле. Однако недавно стало известно, что певица уехала в США на лечение. Филипп Киркоров сообщил, что Вайкуле чувствует себя прекрасно.
https://ria.ru/20220604/shoubiz-1792906975.html
https://ria.ru/20220531/perenos-1792045248.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим галкин, алла пугачева, лайма вайкуле, латвия, юрмала, израиль
Галкин поедет на гастроли в Латвию
Максим Галкин даст сольный концерт в латвийской Юрмале
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Максим Галкин поедет в Латвию. В августе у юмориста запланирован концерт в Юрмале.
"Дорогие друзья, спешу вас обрадовать! 4 августа в Юрмале мой сольный концерт в моем любимом концертом зале „Дзинтари“. Я приеду с новой юмористической программой! Это уже традиция — мои летние концерты", – сообщил Галкин.
При это юморист не уточнил, поедет ли в Латвию вместе с семьей. Ранее Юрмала становилась местом летнего отдыха Аллы Пугачевой.
Галкин вместе с Пугачевой и детьми в начале весны уехал в Израиль. По словам Примадонны, она отправилась в другую страну на лечение. Однако юморист неоднократно нелестно отзывался о специальной военной операции на Украине. После этого в России стали активно обсуждать, что он эмигрировал. Однако Пугачева в недавнем интервью призналась, что планирует вернуться в страну к сентябрю, так как Лизе и Гарри нужно идти в школу.
Юрмала долгие годы была традиционным место проведения фестиваля "Новая волна", однако после того, как в 2014 году Латвия внесла несколько российских артистов в черный список и запретила им въезд в страну, музыкальный форум переехал в Сочи.
Юрмала также – родной город подруги Пугачевой Лаймы Вайкуле. Однако недавно стало известно, что певица уехала в США на лечение. Филипп Киркоров сообщил
, что Вайкуле чувствует себя прекрасно.