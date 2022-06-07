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Галкин поедет на гастроли в Латвию - РИА Новости, 07.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220607/galkin-1793744600.html
Галкин поедет на гастроли в Латвию
Галкин поедет на гастроли в Латвию - РИА Новости, 07.06.2022
Галкин поедет на гастроли в Латвию
Максим Галкин поедет в Латвию. В августе у юмориста запланирован концерт в Юрмале. РИА Новости, 07.06.2022
2022-06-07T14:41
2022-06-07T14:41
шоубиз
максим галкин
алла пугачева
лайма вайкуле
латвия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Максим Галкин поедет в Латвию. В августе у юмориста запланирован концерт в Юрмале. При это юморист не уточнил, поедет ли в Латвию вместе с семьей. Ранее Юрмала становилась местом летнего отдыха Аллы Пугачевой.Галкин вместе с Пугачевой и детьми в начале весны уехал в Израиль. По словам Примадонны, она отправилась в другую страну на лечение. Однако юморист неоднократно нелестно отзывался о специальной военной операции на Украине. После этого в России стали активно обсуждать, что он эмигрировал. Однако Пугачева в недавнем интервью призналась, что планирует вернуться в страну к сентябрю, так как Лизе и Гарри нужно идти в школу. Юрмала долгие годы была традиционным место проведения фестиваля "Новая волна", однако после того, как в 2014 году Латвия внесла несколько российских артистов в черный список и запретила им въезд в страну, музыкальный форум переехал в Сочи. Юрмала также – родной город подруги Пугачевой Лаймы Вайкуле. Однако недавно стало известно, что певица уехала в США на лечение. Филипп Киркоров сообщил, что Вайкуле чувствует себя прекрасно.
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максим галкин, алла пугачева, лайма вайкуле, латвия, юрмала, израиль
14:41 07.06.2022
 
Галкин поедет на гастроли в Латвию

Максим Галкин даст сольный концерт в латвийской Юрмале

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМаксим Галкин
Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Максим Галкин поедет в Латвию. В августе у юмориста запланирован концерт в Юрмале.
"Дорогие друзья, спешу вас обрадовать! 4 августа в Юрмале мой сольный концерт в моем любимом концертом зале „Дзинтари“. Я приеду с новой юмористической программой! Это уже традиция — мои летние концерты", – сообщил Галкин.
При это юморист не уточнил, поедет ли в Латвию вместе с семьей. Ранее Юрмала становилась местом летнего отдыха Аллы Пугачевой.
Галкин вместе с Пугачевой и детьми в начале весны уехал в Израиль. По словам Примадонны, она отправилась в другую страну на лечение. Однако юморист неоднократно нелестно отзывался о специальной военной операции на Украине. После этого в России стали активно обсуждать, что он эмигрировал. Однако Пугачева в недавнем интервью призналась, что планирует вернуться в страну к сентябрю, так как Лизе и Гарри нужно идти в школу.
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ШоубизМаксим ГалкинАлла ПугачеваЛайма ВайкулеЛатвияЮрмалаИзраиль
 
 
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