https://ria.ru/20220607/galkin-1793744600.html

Галкин поедет на гастроли в Латвию

Галкин поедет на гастроли в Латвию - РИА Новости, 07.06.2022

Галкин поедет на гастроли в Латвию

Максим Галкин поедет в Латвию. В августе у юмориста запланирован концерт в Юрмале. РИА Новости, 07.06.2022

2022-06-07T14:41

2022-06-07T14:41

2022-06-07T14:41

шоубиз

максим галкин

алла пугачева

лайма вайкуле

латвия

юрмала

израиль

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Максим Галкин поедет в Латвию. В августе у юмориста запланирован концерт в Юрмале. При это юморист не уточнил, поедет ли в Латвию вместе с семьей. Ранее Юрмала становилась местом летнего отдыха Аллы Пугачевой.Галкин вместе с Пугачевой и детьми в начале весны уехал в Израиль. По словам Примадонны, она отправилась в другую страну на лечение. Однако юморист неоднократно нелестно отзывался о специальной военной операции на Украине. После этого в России стали активно обсуждать, что он эмигрировал. Однако Пугачева в недавнем интервью призналась, что планирует вернуться в страну к сентябрю, так как Лизе и Гарри нужно идти в школу. Юрмала долгие годы была традиционным место проведения фестиваля "Новая волна", однако после того, как в 2014 году Латвия внесла несколько российских артистов в черный список и запретила им въезд в страну, музыкальный форум переехал в Сочи. Юрмала также – родной город подруги Пугачевой Лаймы Вайкуле. Однако недавно стало известно, что певица уехала в США на лечение. Филипп Киркоров сообщил, что Вайкуле чувствует себя прекрасно.

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https://ria.ru/20220531/perenos-1792045248.html

https://ria.ru/20220531/pugacheva-1791937721.html

латвия

юрмала

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

максим галкин, алла пугачева, лайма вайкуле, латвия, юрмала, израиль